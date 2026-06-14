Bu, Mısır tarihindeki dördüncü Dünya Kupası katılımı olacak ve 1990'dan bu yana sadece ikinci katılımları olacak. En son katılım kesinlikle planlandığı gibi gitmedi; sahne arkasında yaşanan kaosun gölgesinde Salah ve arkadaşları, tek bir puan bile alamadan Rusya'dan evlerine dönmek zorunda kaldılar. Sonuç olarak, bu turnuvada hâlâ galibiyetsizler.
Daha da kötüsü, 2022 Dünya Kupası elemelerinde yaşanan feci başarısızlık, takımın yıldız oyuncusunun kariyerinin zirvesindeyken dünya futbolunun en büyük etkinliğinde mücadele etme fırsatını elinden aldı. Şimdi ise Firavunlar geri döndü, ancak takımın yıldız oyuncusu, ülkesi için geç de olsa tarih yazmaya çalışırken kariyerinin son demlerinde bulunuyor. Kuzey Amerika'da bir misyonu olan bir adam olacak.