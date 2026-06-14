Salah, Liverpool’daki muhteşem ilk sezonunda 60 gol katkısı sağlayarak kariyerinin en iyi formunda 2018 Dünya Kupası’na katılacaktı, ancak Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan o meşhur faul, turnuvaya katılıp katılmayacağı konusunda şüpheler uyandırdı.

Jürgen Klopp'un takımı, Kiev'deki final maçında Real Madrid ile karşılaştı ve maçın henüz yarım saati dolmuşken, Salah, kolundan tutup yere indirdiği görülen, agresifliğiyle tanınan Sergio Ramos ile çarpıştıktan sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı. Los Blancos, elbette, Loris Karius'un iki korkunç hatası ve Gareth Bale'in muhteşem golü sayesinde maçı 3-1 kazandı.

Mısır'ın Rusya'daki Dünya Kupası macerasına başlamasına sadece 20 gün kala yapılan tetkikler, o zaman 25 yaşında olan Salah'ın omzundaki bağların incindiğini ortaya çıkardı. Ancak bir gün sonra Twitter'da zamanında iyileşeceğinden "emin" olduğunu yazdı.

"Çok zor bir geceydi, ama ben bir savaşçıyım," diye yazdı. "Tüm zorluklara rağmen, Rusya'da hepinizin gurur duyacağı bir performans sergileyeceğime eminim. Sevginiz ve desteğiniz bana ihtiyacım olan gücü verecek."

Bu arada, Mısır Futbol Federasyonu iyileşme süresini üç hafta olarak belirledi ve Salah, kampa katılmadan önce iyileşmesi için ek süre tanınmasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna seçildi.