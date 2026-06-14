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Mohamed Salah Egypt GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Mohamed Salah için bir önceki Dünya Kupası tam bir kabustu; şimdi Mısır'ın simgesi, en kritik anda işini yapmalı

Analysis
Mısır
M. Salah
Dünya Kupası
FEATURES
Belçika - Mısır

Mohamed Salah, bu yaz kaybettiği zamanı ve kaçırdığı fırsatları telafi edecek. 33 yaşındaki oyuncu, Firavunlar için tam bir fiyaskoya dönüşen 2018 turnuvasından bu yana ilk kez Mısır formasıyla Dünya Kupası sahnesine geri dönüyor. Yakında Liverpool’dan ayrılacak olan bu yıldız oyuncu, ülkesiyle tarih yazmaya çalışırken geçmişteki hataların tekrarlanmaması için kararlı olacak.

Bu, Mısır tarihindeki dördüncü Dünya Kupası katılımı olacak ve 1990'dan bu yana sadece ikinci katılımları olacak. En son katılım kesinlikle planlandığı gibi gitmedi; sahne arkasında yaşanan kaosun gölgesinde Salah ve arkadaşları, tek bir puan bile alamadan Rusya'dan evlerine dönmek zorunda kaldılar. Sonuç olarak, bu turnuvada hâlâ galibiyetsizler.

Daha da kötüsü, 2022 Dünya Kupası elemelerinde yaşanan feci başarısızlık, takımın yıldız oyuncusunun kariyerinin zirvesindeyken dünya futbolunun en büyük etkinliğinde mücadele etme fırsatını elinden aldı. Şimdi ise Firavunlar geri döndü, ancak takımın yıldız oyuncusu, ülkesi için geç de olsa tarih yazmaya çalışırken kariyerinin son demlerinde bulunuyor. Kuzey Amerika'da bir misyonu olan bir adam olacak.

  • Sergio Ramos Mohamed Salah Real Madrid Liverpool UCLGetty

    Kötü şöhretli sakatlık

    Salah, Liverpool’daki muhteşem ilk sezonunda 60 gol katkısı sağlayarak kariyerinin en iyi formunda 2018 Dünya Kupası’na katılacaktı, ancak Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan o meşhur faul, turnuvaya katılıp katılmayacağı konusunda şüpheler uyandırdı.

    Jürgen Klopp'un takımı, Kiev'deki final maçında Real Madrid ile karşılaştı ve maçın henüz yarım saati dolmuşken, Salah, kolundan tutup yere indirdiği görülen, agresifliğiyle tanınan Sergio Ramos ile çarpıştıktan sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı. Los Blancos, elbette, Loris Karius'un iki korkunç hatası ve Gareth Bale'in muhteşem golü sayesinde maçı 3-1 kazandı.

    Mısır'ın Rusya'daki Dünya Kupası macerasına başlamasına sadece 20 gün kala yapılan tetkikler, o zaman 25 yaşında olan Salah'ın omzundaki bağların incindiğini ortaya çıkardı. Ancak bir gün sonra Twitter'da zamanında iyileşeceğinden "emin" olduğunu yazdı.

    "Çok zor bir geceydi, ama ben bir savaşçıyım," diye yazdı. "Tüm zorluklara rağmen, Rusya'da hepinizin gurur duyacağı bir performans sergileyeceğime eminim. Sevginiz ve desteğiniz bana ihtiyacım olan gücü verecek."

    Bu arada, Mısır Futbol Federasyonu iyileşme süresini üç hafta olarak belirledi ve Salah, kampa katılmadan önce iyileşmesi için ek süre tanınmasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

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  • Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Perde arkasında beklemek

    Bu zaman çizelgesi doğru çıktı; zira dönemin teknik direktörü Hector Cuper, Mısır’ın Uruguay’la oynadığı grup açılış maçında Salah’ı riske atmamaya karar verdi. Kanat oyuncusu yedekler arasında yer aldı ancak sahaya çıkamadı; oysa teknik direktör maç öncesinde gazetecilere, onun sahada yer alacağını medyaya “neredeyse yüzde 100 garanti edebileceğini” söylemişti.

    Sonuç olarak, Firavunlar'ın talismanı, Jose Maria Gimenez'in son dakikada attığı golle ülkesinin 1-0 mağlup olmasıyla acı bir yenilgiye tanık olmak zorunda kaldı. Cuper, Salah olmadan bir puan almayı umuyordu ve 82. dakikada üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yaptı, ancak takımı Liverpool'un yıldızı olmadan hücumda etkili olamadı. Planı son anda suya düştü ve bu pahalıya mal oldu.

    "Mo Salah bizim için önemli bir oyuncu ama iyi bir takıma sahip olmanız gerekir ve biz iyi bir takıma sahibiz," dedi Cuper maçtan sonra. "Salah gelecek maçlarda bizim için önemli bir rol oynayacak. Bu maçta [Salah ile] risk almamak istedik ama bence bir sonraki maçta sorun yaşamayacaktır."

  • Saudi Arabia v Egypt: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Anlamsız ve galibiyetsiz

    Beklendiği gibi, Salah dört gün sonra ev sahibi Rusya ile oynanan maçta ilk on birde yer aldı; ancak her zamanki gibi bir gol atmasına rağmen, ülkesinin kaderini tek başına değiştiremedi. Mısır, maçın bitimine çeyrek saatten biraz fazla bir süre kala onun attığı teselli niteliğindeki penaltı golüyle 3-0 gerideydi ve bir sonraki maça çıktıklarında Dünya Kupası'ndan elenmiş olacaktı.

    O noktada takım içinde gerginlik olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu ve Salah bunları yalanlamak zorunda kaldı. Salah, sosyal medyada "Mısır'daki herkes bir arada ve aramızda kesinlikle hiçbir çatışma yok" diye yazdı. "Birbirimize saygı duyuyoruz ve ilişkilerimiz çok iyi."

    Ertesi gün Uruguay'ın Suudi Arabistan'ı 1-0 yenmesi, Firavunlar'ın grup aşamasının üçüncü ve son maç gününden önce turnuvadan elenmesine neden oldu; Güney Amerikalılar ev sahibi takımla birlikte son 16'ya kalırken, Mısır'ın utancının sonu henüz gelmemişti.

    Son maçında Suudilerle oynadığı önemsiz maçta favori olmasına rağmen Mısır, yine son dakikalarda acı bir yenilgiye uğradı. Salah, ilk yarıda ölçülü bir lobla skoru açarak iki maçta ikinci golünü attı, ancak bariz bir bire bir fırsatı kaçırmasının ardından takımı çöktü; ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan beraberlik golünü yedikten sonra rakipleri 95. dakikada galibiyeti kaptı.

    Bu sonuçla Mısır, üç Dünya Kupası katılımında (1934, 1990 ve 2018) iki beraberlik ve beş mağlubiyetle galibiyetsiz kalırken, Katar'daki turnuvaya katılmaya hak kazanamadığı için 2022'de bu durumu düzeltme fırsatını da kaçırmış oldu.

  • FBL-WC-2018-EGY-CAMPAFP

    Kötü sonuçlar

    Mısır'ın 2018 Dünya Kupası'ndaki feci başarısızlığının yankıları çok büyük oldu; zira ülke futbol federasyonu ile takımın simgesi arasında kamuoyuna yansıyan acı bir çekişme yaşandı.

    Salah, EFA'nın kişisel güvenliğin artırılması ve kamuya açık etkinlikler ile fotoğraf çekimlerinin düzenlenmesi gibi taleplerini içeren bir listeyi sızdırmasının ardından, yönetim organını ünlüleri ve medya mensuplarını her saatte otele kabul ederek takımın turnuva hazırlıklarını aksattığıyla suçladı.

    Mısır, Çeçenistan'ın Grozni kentindeki antrenman kampına vardığında, Salah, LGBTQ+ topluluğuna yönelik zulüm de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle tanınan bölge lideri Ramzan Kadirov ile garip bir tanışma ve selamlaşma etkinliğine de zorla dahil edildi.

    Takımın Rusya'nın en güneyindeki Grozni'de konaklama kararı da eleştirilere neden oldu. Mısır, turnuvadaki diğer tüm ülkelerden daha uzun bir mesafe (toplam 5.288 mil) kat ederek Yekaterinburg, Saint Petersburg ve Volgograd'daki maçlara gitmek zorunda kaldı ve iddiaya göre bunu ekonomi sınıfında yaptı.

    Salah ile EFA arasındaki gerginlik aslında Dünya Kupası öncesine dayanıyordu. Forvet, futbol federasyonunun takım uçağında rakip bir sponsorun yanında izinsiz olarak kendi resmini kullanmasına öfkeyle tepki göstermiş ve bunu "büyük bir hakaret" olarak nitelendirmişti.

    GOAL, o dönemde tüm bu olayların, 25 yaşındaki Salah'ın "siyasi sermaye" olarak kullanıldığına inanarak milli takımdaki geleceğini düşünmesine neden olduğunu bildirmişti.

  • Mohamed Salah Egypt World Cup 2018Getty

    "Sanki ülkemi sevmiyormuşum gibi göster"

    Dünya Kupası'nın bitmesinden altı hafta sonra Facebook'ta paylaşılan bir dizi videoda Salah öfkesini dile getirdi. "Sadece kendim için değil, tüm oyuncular için daha fazla güvenlik istedim" diye açıkladı. "Rusya'daki Dünya Kupası'na katıldığımız süre boyunca takım kampında birçok rahatsızlık yaşadık. Turnuva sırasında iki kez restorana gidemedim çünkü otel içindeki kalabalık nedeniyle kendi güvenliğiniz için oraya gidemeyeceğinizi söylediler."

    O şöyle devam etti: "Ayrıca onlar [EFA] saat 4'te kimse odamın kapısını çalıp benimle fotoğraf çekilmediğini söylediler, herkes otele veya [diğer] oyunculara sorabilir. Kimsenin odama birini getirip benimle fotoğraf çekilmesini, benimle konuşmasını kabul edecek bir oyuncu olduğunu sanmıyorum, ben titiz davranmıyorum. Ben bir oyuncuyum… Başkaları nasıl gelip otel odamda benimle oturabilir? Bu durumdan olumsuz etkileniyorum.

    "Yurtdışında, ben istemeden bile bana bu [korumayı] sağlıyorlar. Mısır'da ise, istediğimde bir yanıt bile alamıyorum… Bunları yapma gücünüz var, benim için değil, tüm takım için… Bu, oyuncunun maça konsantre olmasını sağlar.

    "Bizi ekonomi sınıfında seyahat ettiriyorlar, bu her oyuncu için yorucu; diğer tüm Afrika takımları business sınıfında uçuyor. Oyuncuların [maça] rahat gitmesi gerekiyor... Anlamıyorum. Oyuncular rahat değil... Diğerleri ekonomi sınıfında otururken ben business sınıfında oturmak istemiyorum. Bunu tüm oyuncular için istiyorum."

    O şöyle ekledi: "Basın toplantısında her şeyi söylemeye çalıştınız ve sanki ülkemi sevmiyormuşum gibi göstermeye çalıştınız. Tanrıya şükür, insanlar gerçeği biliyor."

  • Mohamed Salah, Egypt 2022Getty

    Diğer başarısızlıklar

    Mısır'ın kabus gibi geçen 2018 Dünya Kupası serüveninin tozu sonunda yatışacaktı ve Salah, Futbol Federasyonu'nu açıkça kınamasına rağmen ülkesini temsil etmeye devam edecekti; yönetim organının en üst kademesindeki değişiklikler, kademeli bir uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı oldu.

    Ancak, o zamandan bu yana Firavunlar uluslararası futbol sahnesinde büyük ölçüde gözden düştü; 2019 Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansları, son 16 turunda Güney Afrika'ya elenmeleriyle bir başka felaket oldu ve 2021 turnuvasında finale yükselmelerine rağmen, 2022'nin başlarında Senegal'e penaltılarda yenilerek finalde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Beşinci sırada penaltı atmaya karar veren Salah, penaltı atma şansı bile bulamadı.

    Tarih, ertesi ay aynı rakiple oynanan 2022 Dünya Kupası eleme play-off maçında da tekrarladı; bu kez penaltı atışlarında ilk sırada olan Salah, ev sahibi taraftarların yüzüne yönelttiği lazer ışınları nedeniyle topu üstten dışarı attı. Senegal bir kez daha galip geldi ve Liverpool oyuncusunun 2018'deki fiyaskoyu telafi etme şansını elinden aldı.


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Son bir şans

    Ancak 2026'da Mısır, 1990'dan bu yana sadece ikinci kez en büyük sahneye geri dönüyor. Elbette Salah, takımın bu noktaya gelmesinde kilit bir rol oynadı; Firavunlar'ın eleme grubunu zirvede bitirerek turnuvaya doğrudan katılmayı garantilemesi sürecinde dokuz gol attı.

    Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile aynı gruba düşen Mısır, ilk Dünya Kupası maçını kazanarak ve ilk aşamayı geçerek tarihe geçme şansını da yakaladı. Yeni Zelanda, turnuvadaki en düşük sıralamaya sahip takım. 48 takımın katıldığı genişletilmiş format, Mısır'ın en azından son 32'ye kalması için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.

    Gerçekçi olarak bakıldığında, kupayı kazanmak söz konusu olmasa da, 33 yaşındaki Salah, dünya futbolunun en önemli turnuvasında ülkesiyle yeni bir çığır açmak için son şansı olduğunun son derece farkında ve eleme turlarına ulaşma başarısını elde etmeye odaklanmış görünüyor.

    Sky Sports'a verdiği demeçte, "Mısır halkını mutlu etmek istiyoruz ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Grubun çok güçlü olduğunu biliyoruz ve her takımın rekabet etme şansı ve fırsatı var, bu yüzden her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

    Kanat oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Bu Dünya Kupası'ndaki hedefimiz, ülkemizin turnuvada daha önce hiç ulaşamadığı bir noktaya gelmektir."

    Salah, Mısır için son dansı olabilecek bu Dünya Kupası'nda son bir şans daha kazandı. O da bu şansı değerlendirmek için kararlı.

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