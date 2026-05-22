Mohamed Salah için Anfield'da veda maçı olmayacak mı? Arne Slot, Liverpool'un sezonun 'hayati' son maçında yıldız oyuncunun rolü konusunda sessiz kaldı
Seçim belirsizliği finali gölgeliyor
Kırmızılar formasıyla 441 maçta 257 gol kaydeden ve uzun süredir takımda forma giyen forvet, geçtiğimiz günlerde Liverpool’un oyun stilinde taktiksel bir değişiklik talep eden bir sosyal medya paylaşımı yayınlayarak yönetimde yoğun bir tartışma başlattı. Bu açık eleştiri, forvetin Slot ile ilişkilerinin tamamen bozulduğunu itiraf etmesinin ardından bu sezonun başlarında Inter maçında kadroya alınmamasının ardından geldi.
Sonuç olarak, teknik direktör, bu deneyimli forvetin Pazar günü Brentford ile oynanacak sezonun son maçında veda maçı yapıp yapmayacağına ilişkin yoğun medya sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Reds, Anfield'daki karşılaşma öncesinde gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek üzere.
Slot, yeterlilik önceliğini belirler
Devam eden gerginliğe ve forvet oyuncusuna son maçta ilk 11'de yer alacağını garanti etmemesine değinen Slot, kulübün kalan Avrupa hedefine ulaşmaya büyük önem verdi. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Slot, "Takım kadrosu hakkında asla bir şey söylemem. Bu konuda ne hissettiğimin o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan, Pazar günü Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmamız ve Mo ile tüm takımı maça en iyi şekilde hazırlamam.
"Villa'ya karşı kaybettiğimiz maçtan sonra çok hayal kırıklığına uğradım çünkü bir galibiyet bize Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı verecekti ama bunu başaramadık. Şimdi kulüp olarak bizim için hayati önem taşıyan bir maç kaldı. İkimiz de kulüp için en iyisini istiyoruz, ikimiz de kulübün başarılı olmasını istiyoruz ve asıl hedefimiz bu.
"Şimdi ve kesinlikle yazın ve gelecek sezonda bu takımı geliştirmenin bir yolunu bulmalıyım ki tekrar başarılı olalım ve benim sevdiğim türde bir futbol oynayalım. Ve ben sevdiğimde taraftarlar da sevecek çünkü bu sezon oynadığımız futbolun çoğunu sevmedim. Ancak takımı, rekabet edebileceğimiz, ama aynı zamanda taraftarların, benim ve umarım o anda başka bir yerde olursa Mo'nun da seveceği bir futbol tarzı, bir futbol stilini oynayabileceğimiz şekilde geliştirmeye çalışıyoruz."
Sosyal medyada otoriteye itiraz edildi
Liverpool kadrosundan birkaç oyuncunun Salah’ın tartışmalı çevrimiçi eleştirisine aktif olarak katılmasıyla taktiksel ayrılık daha da derinleşti ve bu durum teknik direktörü otoritesini ve uzun vadeli vizyonunu savunmaya zorladı. Futbol felsefesini savunurken kadronun tepkisine de değinen Slot, şunları ekledi: “Çok fazla varsayımda bulunuyorsunuz. Öncelikle onun bu tarzda oynamak istediğini söylüyorsunuz, sonra da bunun benim tarzım olmadığını söylüyorsunuz.
"Bence Mo, geçen yıl oynadığımız stilden gerçekten memnundu, çünkü bu stil bize lig şampiyonluğunu getirdi. Futbol değişti, futbol gelişti, ama ikimiz de Liverpool için en iyisini istiyoruz ve bu da bizim için kupa mücadelesi vermek anlamına geliyor, ki bunu bu sezon yapamadık ama geçen sezon başardık.
O ve takım – ben de dahil olmak üzere – beş yıl sonra lig şampiyonluğunu geri getirdi ve gelecek sezon da bunun için mücadele etmek ve takımı geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Benim görüşüm bu."
Takımın diğer üyelerinin tartışmalı paylaşımı aktif olarak beğenip etkileşimde bulundukları gerçeği üzerine sorulan soruya Hollandalı oyuncu şöyle yanıt verdi: "Sosyal medya ben biraz daha büyüdüğümde ortaya çıktı, bu yüzden herkesin bildiği gibi ben pek ilgilenmiyorum. Bir gönderiyi 'beğenmenin' tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bildiğim şey, benim dünyam, onların nasıl antrenman yaptığını görmek ve sezonun geri kalanına kıyasla farklı bir şey görmedim."
Şampiyonlar Ligi hedefi ufukta görünüyor
Liverpool, Brentford'u ağırlayacağı maçta kesin bir taktik sınavıyla karşı karşıya; Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarına katılmayı matematiksel olarak garantilemek için tek bir puana ihtiyaçları var. Slot'un istikrarsız takımı, yaz transfer dönemi stratejisini tehlikeye atacak felaket bir çöküşü önlemek için son zamanlardaki savunma zaaflarını acilen ortadan kaldırmak zorunda.
Bu arada, Salah, iç sahada alışılmadık derecede düşük bir skorla (7 gol) sezonu tamamlayacak gibi görünüyor. Anfield'dan yaz transfer döneminde ayrılmasını kesinleştirirken, onu büyük bir idari geçiş süreci bekliyor.