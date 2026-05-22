Liverpool kadrosundan birkaç oyuncunun Salah’ın tartışmalı çevrimiçi eleştirisine aktif olarak katılmasıyla taktiksel ayrılık daha da derinleşti ve bu durum teknik direktörü otoritesini ve uzun vadeli vizyonunu savunmaya zorladı. Futbol felsefesini savunurken kadronun tepkisine de değinen Slot, şunları ekledi: “Çok fazla varsayımda bulunuyorsunuz. Öncelikle onun bu tarzda oynamak istediğini söylüyorsunuz, sonra da bunun benim tarzım olmadığını söylüyorsunuz.

"Bence Mo, geçen yıl oynadığımız stilden gerçekten memnundu, çünkü bu stil bize lig şampiyonluğunu getirdi. Futbol değişti, futbol gelişti, ama ikimiz de Liverpool için en iyisini istiyoruz ve bu da bizim için kupa mücadelesi vermek anlamına geliyor, ki bunu bu sezon yapamadık ama geçen sezon başardık.

O ve takım – ben de dahil olmak üzere – beş yıl sonra lig şampiyonluğunu geri getirdi ve gelecek sezon da bunun için mücadele etmek ve takımı geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Benim görüşüm bu."

Takımın diğer üyelerinin tartışmalı paylaşımı aktif olarak beğenip etkileşimde bulundukları gerçeği üzerine sorulan soruya Hollandalı oyuncu şöyle yanıt verdi: "Sosyal medya ben biraz daha büyüdüğümde ortaya çıktı, bu yüzden herkesin bildiği gibi ben pek ilgilenmiyorum. Bir gönderiyi 'beğenmenin' tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bildiğim şey, benim dünyam, onların nasıl antrenman yaptığını görmek ve sezonun geri kalanına kıyasla farklı bir şey görmedim."