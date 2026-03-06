Mohamed Salah'ı kim geçebilir? Mısırlı kral, "olağanüstü" katkısıyla Liverpool Premier Lig listesinde ikinci sırada yer aldı

Anfield'da unutulmaz dokuz yıl geçirdikten sonra, Salah'ın şimdi karşı karşıya olduğu soru şu: Bundan sonra ne olacak? Suudi Pro Ligi ve MLS'nin ilgisi olduğu iddia edilirken, başka bir takıma transfer olacağı konuşuluyor ve 2025-26 sezonu tüm ilgili taraflar için zorlu geçecek gibi görünüyor.

McAllister, Salah'ın Liverpool kariyerini uygun bir şekilde sonlandırmasını umuyor ve o gün geldiğinde, kötü bir şekilde ayrılmaktankaçınmak istediğini ekliyor: "Bence yıllar boyunca Anfield'da Mo Salah'ı ve kulüp için yaptıklarını izleyenler, onun olağanüstü olduğunu görmüştür. İstatistikler, rakamlar ve analizler çok önemlidir, bu yüzden o, dünyadaki herkes kadar iyidir. Kulüp için olağanüstü bir oyuncu olmuştur.

"Sessiz bir sezon oldu, Liverpool'da yer alan herkes için inişli çıkışlı bir sezon oldu ve o da bunu fark ediyor. Bence Arne, sezonun nasıl geçtiğini düşünürken herhangi bir mantıklı açıklama yapmanın bir mazeret gibi gelebileceğine değindi. Ama benim için yaz aylarında büyük bir geçiş dönemi ve beş önemli transferi takıma entegre etmek gerçekten zor. Neredeyse hepsi 50 milyonun üzerinde, bu yüzden onların oynaması gerektiğini düşünürsünüz. Ama beşini birden takıma entegre etmek gerçekten zor oldu.

Alexander Isak, Florian Wirtz ile iyi bir ilişki kurmaya başlamışken sakatlandı. Sakatlandığı gol, Florian ve Isak arasında biraz daha erken görmeyi bekleyebileceğiniz türden bir goldu. Sonra sakatlandı ve Florian da sakatlıklar yaşadı. Ama tek olumlu şey [Hugo] Ekitike oldu. İki genç bek oyuncusu, Anfield'da beklentilerin ne olduğunu anlamaya başlıyorlar.

“Ama asıl soruya geri dönersek, Mo'nun, elbette özgüveninin de etkisiyle, en üst düzeydeki oyuncuların bile bazen özgüveninde küçük düşüşler yaşadığını düşünüyorum. Wolves maçında 100 dakikada attığı ilk goldu. Molineux'da sonuç kötü olsa da, gol atması ona moral verecektir.”