Mohamed Salah'ı kim geçebilir? Mısırlı kral, "olağanüstü" katkısıyla Liverpool Premier Lig listesinde ikinci sırada yer aldı
Salah'ın Liverpool'daki rekoru: Goller ve kupalar
Daha önce Chelsea'de kendini kanıtlamakta zorlanan Salah'ın 2017'de İngiliz futboluna geri döndüğünde neler olacağını çok az kişi tahmin edebiliyordu. Liverpool'daki ilk sezonunda kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 44 gol attı ve Altın Ayakkabı ile PFA Yılın Futbolcusu ödüllerini kazandı.
Şu anda bu iki ödülü de birçok kez kazanan Salah, aynı zamanda iki Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve toplamda sekiz kupa kazanmıştır. Rekor kitaplarının yeniden yazılmasını sağlayan çarpıcı gol sayısı 250'yi aştı ve bunların 189'u ulusal birinci ligde atıldı.
Salah'ın büyükler arasındaki yeri sağlam bir şekilde garantilidir, çünkü Liverpool'un uzun ve parlak tarihinde onun performansını aşan çok az kişi vardır. Premier Lig döneminde, bu klas kanat oyuncusu neredeyse rakipsizdir.
Premier Lig sıralamasında Salah'ın üzerinde sadece Gerrard var.
Bu görüş, eski Reds orta saha oyuncusu McAllister tarafından da paylaşılıyor. Grosvenor Casino ile birlikte konuşan İskoç oyuncu, GOAL'a eski kaptan Gerrard'ın Salah'ı geride bırakıp bırakmadığını sorduğunda şöyle cevap verdi: "Evet, yüzde 100. Benim neslimden ve Liverpool'dan sevdiğim ve hayran olduğum başka oyuncular da sayabilirim. Yıllar boyunca birçok harika oyuncu vardı. Ancak modern dönemde Steven ve Mo, en üst düzey iki futbolcu.
"Büyük maçlarda performans gösterme yeteneği, her ikisi de kulüpte uzun süreler boyunca kanıtladıkları bir şey. Dürüst olmak gerekirse, Steven konusunda oldukça önyargılıyım. Onunla birlikte oynama şansına sahip olduğum için çok şanslıydım. Ama Steven Gerrard ile aynı seviyede olmak, bana göre çok şey ifade ediyor."
Transfer dedikoduları: Salah 2026'da transfer olacak mı?
Anfield'da unutulmaz dokuz yıl geçirdikten sonra, Salah'ın şimdi karşı karşıya olduğu soru şu: Bundan sonra ne olacak? Suudi Pro Ligi ve MLS'nin ilgisi olduğu iddia edilirken, başka bir takıma transfer olacağı konuşuluyor ve 2025-26 sezonu tüm ilgili taraflar için zorlu geçecek gibi görünüyor.
McAllister, Salah'ın Liverpool kariyerini uygun bir şekilde sonlandırmasını umuyor ve o gün geldiğinde, kötü bir şekilde ayrılmaktankaçınmak istediğini ekliyor: "Bence yıllar boyunca Anfield'da Mo Salah'ı ve kulüp için yaptıklarını izleyenler, onun olağanüstü olduğunu görmüştür. İstatistikler, rakamlar ve analizler çok önemlidir, bu yüzden o, dünyadaki herkes kadar iyidir. Kulüp için olağanüstü bir oyuncu olmuştur.
"Sessiz bir sezon oldu, Liverpool'da yer alan herkes için inişli çıkışlı bir sezon oldu ve o da bunu fark ediyor. Bence Arne, sezonun nasıl geçtiğini düşünürken herhangi bir mantıklı açıklama yapmanın bir mazeret gibi gelebileceğine değindi. Ama benim için yaz aylarında büyük bir geçiş dönemi ve beş önemli transferi takıma entegre etmek gerçekten zor. Neredeyse hepsi 50 milyonun üzerinde, bu yüzden onların oynaması gerektiğini düşünürsünüz. Ama beşini birden takıma entegre etmek gerçekten zor oldu.
Alexander Isak, Florian Wirtz ile iyi bir ilişki kurmaya başlamışken sakatlandı. Sakatlandığı gol, Florian ve Isak arasında biraz daha erken görmeyi bekleyebileceğiniz türden bir goldu. Sonra sakatlandı ve Florian da sakatlıklar yaşadı. Ama tek olumlu şey [Hugo] Ekitike oldu. İki genç bek oyuncusu, Anfield'da beklentilerin ne olduğunu anlamaya başlıyorlar.
“Ama asıl soruya geri dönersek, Mo'nun, elbette özgüveninin de etkisiyle, en üst düzeydeki oyuncuların bile bazen özgüveninde küçük düşüşler yaşadığını düşünüyorum. Wolves maçında 100 dakikada attığı ilk goldu. Molineux'da sonuç kötü olsa da, gol atması ona moral verecektir.”
Liverpool 2025-26 maç programı: Kırmızıların sıradaki maçı
Liverpool, ligin son sırasında yer alan Wolves'a 2-1'lik şok bir yenilgi yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde Premier Lig tablosunda altıncı sırada kaldı. Galatasaray ile son 16 turunda karşılaşmaya hazırlanan Liverpool, bu sezon yine bu turnuvayı kazanabilirken, Salah ve arkadaşları Cuma günü FA Cup beşinci turunda Wolves ile Molineux'da karşı karşıya gelecek.
