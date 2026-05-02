Getty Images Sport
Çeviri:
Mohamed Salah, hiçbir Premier Lig kulübünün "en iyi günlerini geride bırakmış" Liverpool efsanesini istemediği için tek seçeneklerinin "Suudi Arabistan, MLS veya İtalya" olduğunu söyledi
Salah artık Premier Lig için yeterli değil
Eski Liverpool yıldızı Didi Hamann, Salah’ın futbol dünyasındaki mevcut durumuna ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. BetKing’e konuşan Hamann, forvetin son dönemdeki açık oyun performansının, diğer büyük İngiliz kulüplerini kaçıracak bir düşüşe işaret ettiğini öne sürdü.
Hamann, "Premier Lig'de onu isteyen bir kulüp olup olmayacağından emin değilim" dedi. "En iyi dönemini geride bıraktığı artık bir sır değil. Son 18 aya bakarsanız, geçen Noel'den bu yana açık oyundan sadece birkaç gol attı. Bu yüzden Premier League'de onu isteyen bir kulüp çıkarsa şaşırırım. Bence Suudi Arabistan, MLS veya belki İtalya en olası destinasyonlar.”
- Getty Images Sport
Avrupa'nın büyük liglerinde sınırlı seçenekler
Salah küresel bir süperstar olmaya devam etse de, onun transferini gerçekleştirmek için gereken mali şartlar seçenekleri önemli ölçüde daraltabilir. Hamann, Mısırlı oyuncunun Bundesliga’ya geçmesi ya da İspanya’nın dev kulüplerinden birine katılması ihtimalini reddetti ve onun kıtanın elit kulüplerinden ayrılmasının ardında hem mali hem de taktiksel nedenler olduğunu belirtti.
Alman yorumcu şöyle açıkladı: “O İtalya'da oynadı. İtalya'da, bilirsiniz, daha yaşlı ve deneyimli oyuncuları severler, bu yüzden onun orada son bulacağını düşünüyorum. Onu İspanya'nın en iyi kulüplerinden hiçbirinde göremiyorum. Almanya'da da onu gerçekten göremiyorum çünkü maaşını ödeyemeyecekler.”
Salah için hayal kırıklığı yaratan bir sezon
Eleştirilere rağmen Salah, Liverpool kariyerini zirvede tamamlamaya odaklanmış durumda. Forvet, son zamanlarda sürekli kendini kanıtlamak zorunda hissetmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi; Hamann ise bu duyguyu, onun seviyesindeki bir oyuncu için yanlış bir yaklaşım olarak görüyor. "Onun gibi bir oyuncu her zaman en iyi olduğunu kanıtlamak ister. Bu yüzden, 'Kulüp için çok şey yaptım; neden her gün kendimi kanıtlamak zorunda olayım?' dediği bazı yorumlarına şaşırdım. Hayır, bunu yapmak zorundasın çünkü önemli olan geçmişte ne yaptığı değil, şimdi ve gelecekte ne yapacağıdır," diye ekledi Hamann.
- AFP
Anfield'da bir dönemin sonu
Salah, Anfield'da modern bir ikon haline geldiği, kupalarla dolu dokuz yıllık bir dönemin ardından bu yaz Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Roma'dan transfer olduğundan bu yana, forvet 435 maçta inanılmaz bir şekilde 257 gol attı ve kulübün 2019'daki Şampiyonlar Ligi zaferinde ve bu dönemde kazandığı iki Premier Lig şampiyonluğunda kilit bir rol oynadı.
Ancak ayrılığı kesinleşince, 33 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği konusunda sorular havada uçuşuyor. Salah bu sezon 39 maçta 12 gol attı; Liverpool için hayal kırıklığı yaratan bir sezon ve bireysel performansındaki düşüş, bazılarının Avrupa futbolunun zirvesindeki günlerinin doğal bir sonuca ulaştığını düşünmesine neden oldu.