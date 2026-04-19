Mohamed Salah, Everton karşısında attığı hayati golün ardından Liverpool taraftarlarına 'doğru şekilde veda etmek' istiyor
Rekor kıran bir derbi golü
Salah, Merseyside derbisindeki son maçını tarihe geçecek bir performansla taçlandırdı; Liverpool’un 2-1 galibiyetini garantilediği maçta Hill Dickinson Stadyumu’nda skoru açan golü attı. Bu gol, skorun ötesinde büyük bir öneme sahipti; zira 32 yaşındaki oyuncu, bu golle Steven Gerrard’ın Merseyside derbilerinde bir Liverpool oyuncusu tarafından atılan en fazla Premier Lig golü rekorunu 9 golle egale etti.
Virgil van Dijk'ın uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle sonuçlanan zorlu galibiyeti değerlendiren Salah, kişisel başarısı konusunda mütevazı davrandı. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, harika bir duygu" dedi.
"En önemli şey, takımın sakinleşmesine ve özgüvenini korumasına yardımcı olmaktı, çünkü maçtan önce bunun zorlu ve çetin bir maç olacağını biliyorduk. Sonunda maçı kazanmayı başardığımız için mutluyum."
'Doğru şekilde' veda etmek
Liverpool kariyerinde geriye sadece beş maç kalırken, Salah'ın ayrılışının kaçınılmaz olduğu gerçeği Anfield taraftarları için yavaş yavaş kabullenilebilir hale gelmeye başladı.
Forvet, geçen ay mevcut sezonun sonunda ayrılacağını doğruladı ve Merseyside'da kazandığı tüm önemli kupaları içeren efsanevi kariyerine son verecek.
Yolculuğunu düşünmeye başladığı sorulduğunda Salah, odak noktasının hala şimdiki zaman olduğunu vurguladı. "Hayır, ama umarım gol atmaya devam eder ve en azından bu sezon takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlarım. Ve umarım doğru şekilde veda ederim," diye açıkladı.
Van Dijk, 'olağanüstü' takım arkadaşına övgüde bulundu
Salah’ın ayrılışının önemi, takım arkadaşları, özellikle de kulüp kaptanı Van Dijk tarafından gayet iyi anlaşılıyor. Hollandalı savunma oyuncusu, son sekiz yıldır başarılarında kendisine eşlik eden bu oyuncuya övgüler yağdırdı.
Van Dijk, "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca onun hakkında söyleyecek çok şeyim olacak" dedi.
"Ama dinleyin, o bizim için saha içinde ve dışında çok önemli. Bazen oyuncular ayrıldıktan sonra takdir ediliyorlar derler, ama biz onu çok takdir ediyoruz. O, sahip olunabilecek en iyi takım arkadaşı; tabii ki her şeyi birlikte yaşadık; iyi günleri, kötü günleri."
Anfield'da duygusal bir final
Sezonun son haftaları, kulüple ilişkili herkes için duygusal bir dönem olacağa benziyor. Liverpool, ilk beşte yer alıp Şampiyonlar Ligi’ne katılma yolunda ilerlerken, Salah’ın katkıları bu hedefleri için hayati önemini koruyacak.
Van Dijk, "Oynayacağımız son beş maçta da yine önemli bir rol oynayacak ve bu, hem kendisi hem de ailesi için kesinlikle duygusal bir dönem olacak" diye ekledi.
"Ama bizim için de öyle, çünkü o benim için, takım için ve tabii ki taraftarlar için çok önemliydi. Ancak öncelikle, hala yapmamız gereken bir iş var ve o da bunun farkında; asıl odak noktamız bu."