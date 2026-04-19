Mohamed Salah, Everton karşısında attığı hayati golün ardından Liverpool taraftarlarına 'doğru şekilde veda etmek' istiyor

Salah, Merseyside derbisindeki son maçını tarihe geçecek bir performansla taçlandırdı; Liverpool’un 2-1 galibiyetini garantilediği maçta Hill Dickinson Stadyumu’nda skoru açan golü attı. Bu gol, skorun ötesinde büyük bir öneme sahipti; zira 32 yaşındaki oyuncu, bu golle Steven Gerrard’ın Merseyside derbilerinde bir Liverpool oyuncusu tarafından atılan en fazla Premier Lig golü rekorunu 9 golle egale etti.

Virgil van Dijk'ın uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle sonuçlanan zorlu galibiyeti değerlendiren Salah, kişisel başarısı konusunda mütevazı davrandı. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, harika bir duygu" dedi.

"En önemli şey, takımın sakinleşmesine ve özgüvenini korumasına yardımcı olmaktı, çünkü maçtan önce bunun zorlu ve çetin bir maç olacağını biliyorduk. Sonunda maçı kazanmayı başardığımız için mutluyum."