Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo'nun izinden mi gidecek? Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan efsane oyuncunun 40'lı yaşlarına kadar forma giyeceğini öngörüyor

Salah’ın Merseyside’a etkisi tarihi bir öneme sahip; kanat oyuncusu 255 golle kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Onun önünde sadece Ian Rush ve Roger Hunt bulunuyor. Klopp, 33 yaşındaki oyuncunun modern dönemde kaydettiği istatistiklerin “inanılmaz” olduğunu ve yakın zamanda tekrarlanmasının pek olası olmadığını belirtti.

Eski Reds teknik direktörü, Salah'ın mirasına kimlerin meydan okuyabileceğini tartışırken Hugo Ekitike'yi cesurca önerdi.

Klopp, "Nereden geldiği, neler yaşadığı ve bize neler kattığı inanılmaz," diye ekledi. "Ortaya koyduğu rakamlar ve belirlediği standartların bazıları, hatta belki de hepsi, modern Premier Lig döneminde kesinlikle eşsiz kalacak."