Getty Images
Çeviri:
Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo'nun izinden mi gidecek? Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan efsane oyuncunun 40'lı yaşlarına kadar forma giyeceğini öngörüyor
Klopp, Salah'ın profesyonelliğini övüyor
Salah'ın bu yaz Anfield'daki kupalarla dolu dokuz yıllık serüvenine son vereceği haberinin ardından Klopp, forvetin fiziksel kondisyonuna duyduğu hayranlığını dile getirdi.
33 yaşındaki oyuncu, Klopp'un 2017'de Roma'dan transfer ettiğinden beri istikrarın simgesi oldu ve Alman teknik adam, "Mısır Kralı"nın futbolun en üst seviyesinde kariyerini sonlandırmaktan çok uzak olduğuna inanıyor.
BBC Sport'a konuşan Klopp, Salah'ın kendisi için belirlediği inanılmaz standartlar nedeniyle "6-7 yıl daha oynarsa şaşırmayacağını" söyledi.
"Salah inanılmaz bir profesyonel," dedi Klopp. "Profesyonel bir futbolcu için tamamen yeni standartlar belirledi - ne kadar sıkı çalışabileceğin, toparlanmaya ne kadar yatırım yapabileceğin ve her şey konusunda."
- Getty Images
Asla kırılamayacak Anfield rekorları
Salah’ın Merseyside’a etkisi tarihi bir öneme sahip; kanat oyuncusu 255 golle kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Onun önünde sadece Ian Rush ve Roger Hunt bulunuyor. Klopp, 33 yaşındaki oyuncunun modern dönemde kaydettiği istatistiklerin “inanılmaz” olduğunu ve yakın zamanda tekrarlanmasının pek olası olmadığını belirtti.
Eski Reds teknik direktörü, Salah'ın mirasına kimlerin meydan okuyabileceğini tartışırken Hugo Ekitike'yi cesurca önerdi.
Klopp, "Nereden geldiği, neler yaşadığı ve bize neler kattığı inanılmaz," diye ekledi. "Ortaya koyduğu rakamlar ve belirlediği standartların bazıları, hatta belki de hepsi, modern Premier Lig döneminde kesinlikle eşsiz kalacak."
Kulüp ve oyuncu için adil bir anlaşma
Taraftarlar yaklaşan ayrılığın üzüntüsünü yaşarken, Klopp bu zamanlamayı efsanevi bir ortaklığın mantıklı bir sonucu olarak görüyor. Açıklama yapıldığı sırada Salah’ın sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı için, Alman teknik adam bu ayrılığı, her iki tarafın da aralarında herhangi bir acı ya da kırgınlık kalmadan yoluna devam etmesini sağlayan “adil bir anlaşma” olarak nitelendirdi.
Klopp şunları söyledi: "Gerçekten de tüm bu ilişkinin adil bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Olağanüstü bir oyuncu, olağanüstü istatistikler ve tabii ki iyi para kazandı. Artık istediği yere gidebilir ve kulüp başka oyuncular bulmak zorunda kalacak ve bulacaktır da, bu kesinlikle sorun değil. Bunca yıldan sonra hiçbir kötü his kalmamalı ve bana kalırsa ortada böyle bir şey yok."
- Getty Images
Duygusal bir yolculuğun sonu
Zaman zaman saha kenarında yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Klopp, Salah ile ilişkilerinin hâlâ sağlam olduğunu ve bu haberin ardından birbirlerine mesaj attıklarını açıkladı.
"Geçen gün mesajlaştık ve tartışmalarımız oldu, ama bunlar her zaman haklı nedenlerden kaynaklanıyordu," diye itiraf etti Klopp. "Her zaman iyiydik, özellikle şimdi geriye dönüp baktığımda, iyiden de öte. Ve ikimiz de bu inanılmaz yolculuğun bir parçası olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Üzgünüm ama o şüphesiz tüm zamanların en iyilerinden biri ve ben de o kariyerin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum."