Getty/GOAL
Çeviri:
Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo değil! Liverpool, transfer teklifleri beklerken Mısırlı süperstar için ‘talep bulamadı’
Liverpool, Salah'ı sözleşmesinin son yılında serbest bırakıyor
Sonuç olarak, üç kez PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan oyuncu, bu sezonun sonunda Anfield'dan bedelsiz olarak ayrılacak. Merseyside'daki sözleşmesi 2027 yazına kadar sürmesi gerekiyordu, ancak bu sözleşmenin son 12 ayı feshediliyor.
Purslow, 2025 yılının Aralık ayında yedek kulübesinde otururken kulübe yönelik sert eleştirilerde bulunan 255 golcü kanat oyuncusu için Reds'in bir ara teklifleri değerlendirmeye alacağını, ancak ilgi uyandırmakta zorlandığını düşünüyor.
- Getty
Ronaldo, 41 yaşında hâlâ rağbet görüyor
Suudi Pro Ligi'ndeki geleceği hakkında soru işaretleri bulunan Portekizli efsane Ronaldo'nun, Al-Nassr ile imzaladığı sözleşmede 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) bir serbest kalma maddesi bulunduğu söyleniyor. Avrupa ve MLS'deki birçok takımın, 41 yaşındaki eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus süperstarını kadrosuna katmak için bu maddeyi devreye sokmaya hazır olduğu iddia ediliyor.
Buna karşılık, Salah'a haftalık 400.000 sterlinlik maaşını da üstlenmek üzere büyük bir harcama yapmaya istekli kimse yok. Bunu göz önünde bulundurarak Purslow, yaklaşan serbest transfer döneminin tüm taraflar için neden mantıklı olduğunu açıkladı.
Liverpool neden Salah'ın bedelsiz ayrılmasına izin veriyor?
The Football Boardroom Podcast’e verdiği röportajda, Liverpool’un bir zamanlar en değerli varlığı olarak görülen bir oyuncuyla neden yollarını ayırdığını şöyle açıkladı: “Bunu açıklayan pek çok neden olabilir, ancak yalın ve somut gerçek şu ki, Mo Salah’ın formu dramatik bir şekilde düştü.
“Zarif ve akıllı bir hareket ve bu, Mo'nun Arne Slot'u resmen yerden yere vurduğu o meşhur kavgadan sonra ortaya çıkan bariz bir gerçeğin sonucu. Bu çok önemli bir kavgaydı ve o zaman da söylemiştik ki, bu muhtemelen bir tür ayrılığa yol açacaktı. Bu, futbolda kusursuz boşanmaya eşdeğer bir durum. Her iki taraf için de uygun.
“Kavga ile şu an arasında neler oldu, sanırım şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Liverpool, Mo ile olan çok karmaşık durumdan kurtulmak için transfer piyasasına yönelmiş olmalı.
“Sanırım, belki de kendileri için sürpriz olacak şekilde, Mo için bir pazar olmadığını fark ettiler; sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan bir oyuncuyu milyonlarca sterline satın alacak kimse yoktu.
“Soğuk, sert gerçekler şudur: Mo’nun yaşında, formu düşüşte olan, üzerinde sürekli, ama bu sezon özellikle belirgin bir soru işareti bulunan, haftalık 300.000 sterlinin üzerinde maaş alan bir oyuncu için, Mo’nun aynı miktarı veya daha fazlasını kazanacağı ve Liverpool’un onu serbest bırakması karşılığında milyonlarca sterlin alacağı bir transfer pazarı yoktu.
“Elit futbolda burada iki kriter vardır: maaş, yaş ve profil. 30'lu yaşlarının ortasında yüksek transfer ücretleri karşılığında transfer olan çok az sayıda süper yıldız futbolcu vardır. Cristiano Ronaldo bunlardan biridir ve insanlar Salah'ın bir başka Ronaldo olmasını umuyordu.”
- Getty
Ronaldo, 33 yaşındayken 100 milyon avro gelir elde etti
Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid’den Juventus’a 100 milyon avro (87 milyon sterlin/115 milyon dolar) karşılığında transfer oldu. O dönemde 33 yaşındaydı. Salah da kariyerinde benzer bir aşamaya geldi; dünya futbolundaki itibarı hâlâ yüksek olsa da, Liverpool’dan ayrılırken kulübe herhangi bir transfer geliri sağlamadan Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak ayrılacak.