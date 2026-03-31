Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo değil! Liverpool, transfer teklifleri beklerken Mısırlı süperstar için ‘talep bulamadı’

The Football Boardroom Podcast’e verdiği röportajda, Liverpool’un bir zamanlar en değerli varlığı olarak görülen bir oyuncuyla neden yollarını ayırdığını şöyle açıkladı: “Bunu açıklayan pek çok neden olabilir, ancak yalın ve somut gerçek şu ki, Mo Salah’ın formu dramatik bir şekilde düştü.

“Zarif ve akıllı bir hareket ve bu, Mo'nun Arne Slot'u resmen yerden yere vurduğu o meşhur kavgadan sonra ortaya çıkan bariz bir gerçeğin sonucu. Bu çok önemli bir kavgaydı ve o zaman da söylemiştik ki, bu muhtemelen bir tür ayrılığa yol açacaktı. Bu, futbolda kusursuz boşanmaya eşdeğer bir durum. Her iki taraf için de uygun.

“Kavga ile şu an arasında neler oldu, sanırım şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Liverpool, Mo ile olan çok karmaşık durumdan kurtulmak için transfer piyasasına yönelmiş olmalı.

“Sanırım, belki de kendileri için sürpriz olacak şekilde, Mo için bir pazar olmadığını fark ettiler; sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan bir oyuncuyu milyonlarca sterline satın alacak kimse yoktu.

“Soğuk, sert gerçekler şudur: Mo’nun yaşında, formu düşüşte olan, üzerinde sürekli, ama bu sezon özellikle belirgin bir soru işareti bulunan, haftalık 300.000 sterlinin üzerinde maaş alan bir oyuncu için, Mo’nun aynı miktarı veya daha fazlasını kazanacağı ve Liverpool’un onu serbest bırakması karşılığında milyonlarca sterlin alacağı bir transfer pazarı yoktu.

“Elit futbolda burada iki kriter vardır: maaş, yaş ve profil. 30'lu yaşlarının ortasında yüksek transfer ücretleri karşılığında transfer olan çok az sayıda süper yıldız futbolcu vardır. Cristiano Ronaldo bunlardan biridir ve insanlar Salah'ın bir başka Ronaldo olmasını umuyordu.”