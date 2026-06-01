Krishan Davis

Çeviri:

Mohamed Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski ve 2026 yaz transfer döneminde piyasaya çıkacak en büyük ve en iyi 20 serbest oyuncu - sıralaması

PSR ve UEFA'nın mali düzenlemelerinin geçerli olduğu bu dönemde, kulüpler tek kuruş harcamadan potansiyel olarak kilit öneme sahip bir oyuncuyu kadrolarına katmaya çalıştıkları için, serbest oyuncu pazarı muhtemelen hiç bu kadar önemli olmamıştı. Artık Haziran ayındayız ve ayın sonunda sözleşmeleri sona erecek pek çok büyük isim var; bu durum, önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların imzası için bir yarışa yol açacağı şüphesiz.

Sözleşmeleri sona eren ya da mevcut kulüplerindeki kariyerlerinin doğal bir sonuna gelen zirvedeki oyunculardan, son bir meydan okuma arayan tecrübeli isimlere ve kulüplerinden ayrılmak zorunda kalanlara kadar, akıllı bir transfer hamlesi gerçekleştirmek isteyenler için piyasada pek çok fırsat mevcut.

En büyük isimler şüphesiz çoktan bir sürü teklif almış olacak, potansiyel talipler ise bu listedeki bazı oyuncular için transfer ücreti ödemeden risk almaya değer mi diye tartmak zorunda kalacak.

GOAL, bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek en büyük ve en iyi 20 oyuncuyu sizlere sunuyor...

  • David Alaba Real Madrid 2026Getty Images

    20David Alaba (Real Madrid)

    Sağlıklı olduğu zamanlarda kendi neslinin en iyi savunma oyuncularından biri olan David Alaba, 2021'de Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşmaya devam etti; özellikle de 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ yırtılması, onu yaklaşık 13 ay sahalardan uzak tuttu.

    Avusturyalı oyuncu, 2025-26 sezonunda hem Xabi Alonso hem de Alvaro Arbeloa yönetiminde çok az süre alan bir oyuncuydu ve Şubat ayında Los Blancos'un, beş yıl önce kulüple imzaladığı sözleşmeyi yenilemeyeceği haberinin çıkması pek de sürpriz olmadı.

    Alaba, sağlık sorunlarına rağmen taliplerden mahrum kalmayacak; Serie A'nın devleri Juventus ve AC Milan, 33 yaşındaki oyuncuyla şimdiden zayıf da olsa bağlantılı görünüyor.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    19Andy Robertson (Liverpool)

    Anfield'da bir dönemin sonu geliyor; Jürgen Klopp ve Arne Slot yönetiminde Liverpool'un başarısının savunma eksenlerinden biri olan oyuncu, Anfield'da kupa dolu dokuz yılın ardından yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sol bek Andy Robertson, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak ve kişisel kupa vitrininde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyalarıyla yer alacak.

    Kırmızılar, İskoç oyuncunun ayrılacağını Nisan ayında doğrulamıştı, ancak Robertson'ın Premier Lig'deki kariyeri henüz sona ermiş olmayabilir. Bunun nedeni, Tottenham'ın 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz transfer etmek için en güçlü aday olması. Tottenham, 2026-27 sezonunda bir kez daha küme düşme mücadelesinden kaçınmak için çok ihtiyaç duyduğu deneyim ve bilgi birikimini kadrosuna katmak istiyor.

  • Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Dani Carvajal (Real Madrid)

    Bernabeu'da da bir dönemin sonu geliyor; efsanevi kulüp kaptanı Dani Carvajal bu yaz ayrılmaya hazırlanıyor ve Real Madrid'deki 13 yıllık parlak ikinci dönemine son veriyor. Mayıs ayı başlarında kulübün 34 yaşındaki oyuncuya sözleşmesinin yenilenmeyeceği konusunda bilgi verdiği bildirilmişti ve birkaç hafta içinde serbest oyuncu statüsüne geçeceği doğrulandı.

    Bu erken aşamada bundan sonra ne olacağı belirsiz, ancak sağ bek, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmayarak bir darbe daha aldı ve bu durum muhtemelen uluslararası kariyerinin de sonunu getirecek. Bu tecrübeli oyuncuyu transfer eden kulüp, sınırsız deneyime ve paha biçilmez bir kazanma mentalitesine sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    17Oscar Mingueza (Celta Vigo)

    Birçok eski Barcelona oyuncusunun aksine, Oscar Mingueza Camp Nou'dan uzakta kendine iyi bir kariyer inşa etti ve bu sağ bek, Celta Vigo ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşırken artık bu ortamın kendisine dar geldiğini hissediyor olabilir.

    Mingueza, son 18 ayda olağanüstü bir performans sergiledi ve bu yaz Avrupa'nın seçkin kulüplerinden istediğini seçebilir. Arsenal ve Juventus'un yanı sıra Aston Villa ve Newcastle'ın da ilgilendiği söyleniyor; bu transferler daha gerçekçi ve mantıklı olabilir. Transfer dönemi başladığında onun adı dikkatle takip edilmesi gereken isimlerden biri olacak.

  • kamada(C)Getty Images

    16Daichi Kamada (Crystal Palace)

    Daichi Kamada, Oliver Glasner’ın izinden bir kez daha gidebilir; bu kez Haziran sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Crystal Palace’tan ayrılabilir. Japon milli oyuncu, Glasner ile aynı yaz kulübe katılmıştı; Eintracht Frankfurt’ta birlikte geçirdikleri başarılı dönemin ardından, Lazio ile olan sözleşmesinin bitiminde 2024 yılında Avusturyalı teknik direktörle yeniden bir araya gelmişti.

    Ancak Glasner, takımın başında geçirdiği iki tam sezonda FA Cup ve Conference League'de tarihi bir ikili kupayı kazandıktan sonra bu yaz Selhurst Park'tan ayrılacak ve Kamada da ayrılabilir, ancak Avrupa zaferinin onun kararını etkileyebileceğine dair söylentiler var. Bu nedenle, bir sonraki hamlesi belirsizliğini koruyor; Glasner'ı tekrar takip edip etmeyeceği ya da kendi yolunu çizip çizmeyeceği merak konusu. AC Milan, Aston Villa, Tottenham ve Beşiktaş'ın adları da onunla anılıyor.

  • Udinese Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    15Lorenzo Pellegrini (Roma)

    Lorenzo Pellegrini, Roma için adeta canını yakıyor; ancak takım kaptanı önümüzdeki haftalarda üzücü bir ayrılıkla karşı karşıya kalabilir. İtalyan basınında, kendisinin Stadio Olimpico’da kalmak istediği ve teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin de onu takımda tutmak istediği yönünde haberler yer alsa da, sunulan şartlar durumu belirsiz hale getiriyor.

    Son haberlere göre, kulübün sahibi Friedkin Group, İtalyan milli orta saha oyuncusunun başkentte kalabilmesi için maaşında önemli bir kesintiye gitmesini istiyor. 29 yaşındaki oyuncunun serbest oyuncu statüsüne geçmesine az bir zaman kalırken, Pellegrini'nin kulüp yönetiminin bu büyük talebini kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Son haberlere göre anlaşma yakın, ancak henüz hiçbir şey imzalanmadı.

  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    14Andreas Christensen (Barcelona)

    Andreas Christensen'i 2022 yılında Chelsea'den Barcelona'ya taşıyan bedelsiz transfer, o dönemde oldukça akıllıca bir hamle gibi görünüyordu; ancak 2025-26 sezonunu yarıda kesen bağ yırtılması da dahil olmak üzere yaşadığı sakatlıklar, şu anda 30 yaşında olan bu stoperin Katalonya'da hiçbir zaman tam anlamıyla parlayamamasına neden oldu.

    Nisan ayında, stoperin maaşında kesintiye yol açacak bir yıllık sözleşme uzatmasını reddettiği bildirildi. Her ne kadar Barça'da kalmak istediği iddia edilse de, yazın ardından Camp Nou'da bir geleceği olup olmadığı giderek belirsiz hale geliyor.

  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    13Paulo Dybala (Roma)

    Formunda olduğu zamanlarda muhteşem bir oyuncu olan Paulo Dybala’nın kariyerinin sakatlık sorunları nedeniyle bu kadar sekteye uğraması gerçekten çok yazık. Arjantinli forvet, Roma’daki sıkıntılarından kurtulamadı ve bir kez daha sakatlıklarla dolu bir sezonun ardından 32 yaşında kulüpsüz kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Avrupa’yı geride bırakabileceği de iddia ediliyor.

    Dybala, Mayıs ayında Giallorossi'nin kendisiyle olası bir sözleşme uzatması konusunda henüz temasa geçmediğini açıklamış ve bu da kulübün, sorunlarına rağmen İtalyan başkentinde hayranların gözdesi haline gelen oyuncunun dört yıllık serüvenine son vermeyi düşündüğünü gösteriyor. Ancak o zamandan beri, Pellegrini gibi, önemli bir maaş kesintisi içeren, teşvik temelli yeni bir yıllık sözleşmeye yakın olduğu bildirildi.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    12John Stones (Manchester City)

    John Stones, kulüpte geçirdiği on yıl boyunca Manchester City'ye sadık bir hizmetkar olsa da, sakatlıklar uzun süredir onun için bir engel teşkil ediyordu ve devam eden bu sorunlar, Etihad Stadyumu'ndaki geleceğini belirlemiş olabilir. Geçen sezon emekliliği bile düşünen Stones, 2025-26 sezonunda yedek kulübesinde kalmış, ardından Aralık ayı başında uyluk sakatlığıyla bir kez daha geriye düşmüştü.

    Stones, bundan sonra ligde sadece iki kez forma giydi ve Şubat ayında sahalara döndükten sonra yedek kulübesinde oturdu. Beklendiği gibi, City Nisan ayında, bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stones'un bu sezonun son sezonu olacağını doğruladı.

    Defans oyuncusunun geçmişte futbolu bırakmayı düşündüğü göz önüne alındığında, bundan sonra ne olacağı belirsiz. 31 yaşındaki oyuncunun Everton'a geri döneceği, ayrıca daha olası olmayan bir senaryo olarak Juventus, AC Milan ve Bayern Münih'e transfer olacağı da konuşuluyor.

  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    11Dusan Vlahovic (Juventus)

    Juventus'ta Dusan Vlahovic'in durumu hâlâ belirsizliğini koruyor ve ay sonunda kulüpten bedelsiz olarak ayrılması da gayet olası. Bianconeri'nin, formundaki artışın ardından Sırp forvetle yeni bir sözleşme için görüşmelere yeniden başladığı bildiriliyor olsa da, işlerin bu kadar geç kalmış olması, perde arkasında bir şeyler döndüğünü akla getiriyor. Nitekim, görüşmeler yine tıkanmış olabilir.

    Vlahovic'in, Bayern Münih veya Real Madrid gibi kulüplerden gelmesi pek olası olmayan bir teklifi beklediği için, maaşında kesintiye yol açacak bir sözleşmeyi imzalamaya ikna olmadığı iddia ediliyor. O, adduktor sakatlığı nedeniyle ciddi şekilde kesintiye uğrayan bir sezonu geride bıraktı ve bu durum, Juve'nin onun uzun vadeli form durumu konusunda endişelenmesine neden oldu.

    O halde, yolların ayrılması her iki taraf için de kabul edilebilir bir durum olabilir. Atletico Madrid ve Newcastle, daha gerçekçi seçenekler olarak gösteriliyor.

  • Julian BrandtGetty Images

    10Julian Brandt (Borussia Dortmund)

    Yeteneği tartışılmaz olsa da, Julian Brandt’ın Borussia Dortmund’da geçirdiği yedi sezon boyunca işler hiçbir zaman tam anlamıyla yolunda gitmedi. Ofansif orta saha oyuncusu, istikrarsızlık ve ufak tefek sakatlıklarla boğuştu; Signal Iduna Park’taki sözleşmesinin sona ermesi, hem oyuncu hem de kulüp için yolların ayrılması için doğal bir nokta gibi görünüyor. Brandt’ın ayrılışı, Mart ayında kesinleşmişti.

    Performansında iniş çıkışlar yaşamasına rağmen, 15 gol katkısı yaptığı son sezon, büyük kulüplerin serbest oyuncu pazarına yönelmesiyle Brandt'a şüphesiz yine büyük ilgi çekecektir. Atletico Madrid'in Alman milli oyuncunun menajerleriyle görüşmelere başladığı söylenirken, Arsenal'in de kadrosuna derinlik ve deneyim katacak 30 yaşındaki oyuncu için bir teklifte bulunabileceği bildiriliyor.

  • modric(C)Getty Images

    9Luka Modrić (AC Milan)

    Serie A, 40 yaşındaki Luka Modric’e her zaman, herzaman tam da uyan bir lig olacaktı ve bu tahmin doğru çıktı: Zamansız Hırvat oyuncu, Real Madrid’den ayrılmasının ardından AC Milan’ın orta sahasının kalbi olarak harika bir sezon geçirdi; Ağustos’tan Şubat’a kadar süren ligdeki olağanüstü yenilmezlik serisinde, orta sahadaki klası ve zekâsıyla kilit bir rol oynadı.

    Ancak, bir yıllık sözleşmesinin son haftalarına girildi ve haberlere göre, Modric'in geleceği, Rossoneri'nin şampiyonluk yarışını sona erdiren ve takımın İtalya'nın en üst liginde Şampiyonlar Ligi sıralamasının dışında kalmasına neden olan sezon sonu çöküşünün ardından kovulan teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ayrılmasına bağlı olabilir.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Casemiro (Manchester United)

    Geçen sezonun ortasında kesinlikle "en iyi" serbest oyuncular arasında yer almayacak bir isim olan Casemiro'nun Manchester United'daki yeniden doğuşu dikkat çekiciydi; Jamie Carragher'a futbolun henüz "ondan ayrılmadığını" kanıtladı. Brezilyalı oyuncu orta sahada enerjisini ve hırsını yeniden keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantilemesinde birçok hayati golle katkıda bulundu.

    United, Casemiro'nun geleceği konusunda aceleci davrandığı için pişmanlık duyuyor olabilir. Ocak ayında, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeniden canlanmadan önce, sözleşmesinin sonunda ayrılacağı duyurulmuştu. Taraftarlar onun kalmasını istiyor ve tribünlerden "Bir yıl daha" tezahüratları yükseliyor, ancak 34 yaşındaki oyuncu Mart ayında ayrılık kararının "kesinleştiğini" söyledi. Lionel Messi'nin Inter Miami'sine transfer olması artık gündemde olabilir.

  • Leeds United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Harry Wilson (Fulham)

    Harry Wilson için ne muhteşem bir sezondu! 29 yaşında, adeta birdenbire hayatının en iyi formuna ulaşan Wilson, kariyerinin ilk yıllarında Liverpool’da gösterdiği potansiyeli nihayet gerçeğe dönüştürdü. Kanat oyuncusu Fulham formasıyla olağanüstü bir performans sergiledi ve tüm turnuvalarda toplam 19 gol katkısı sağladı; bunların 16’sı Premier Lig’de geldi.

    Mevcut kulübü için kötü haber ise, Wilson'ın bu yeni seviyeye ulaşmasının tam da Batı Londra'daki sözleşmesinin sona ermesine az bir zaman kalmış olması. Ancak Galli oyuncunun kendi bakış açısından, geç de olsa zirveye ulaşmış olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulübe geri dönmeye hazırlandığı için zamanlama mükemmeldi.

    Aston Villa, mantıklı bir sonraki adım olarak gösteriliyor, ancak ayrılışı henüz kesinleşmediği için Craven Cottage'da yeni bir sözleşme ihtimali de henüz göz ardı edilmemeli.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    6Robert Lewandowski (Barcelona)

    Masada yeni bir sözleşme teklifi olmasına rağmen, tecrübeli forvet Robert Lewandowski, ilk on birdeki yerini Ferran Torres’e kaptırmasının ardından Barcelona’daki verimli dönemine son verdi. 37 yaşındaki oyuncunun kariyerinin sonuna yaklaşması nedeniyle bu ayrılık her iki taraf için de mantıklı bir karar gibi görünüyor, ancak 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda attığı 19 gol, onun hala en üst seviyede ciddi bir tehdit olabileceğini gösteriyor.

    Biraz kaçınılmaz olarak, Polonyalı oyuncu, yaşlanan süperstarları kadrosuna katma eğiliminde olan Serie A ve AC Milan ile anılıyor. Portekiz şampiyonu Porto da sürpriz bir transfer noktası olarak gösteriliyor; bu kulübün kadrosunda Lewandowski'nin milli takım arkadaşları Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek ve Jakub Kiwior bulunuyor. Öte yandan, nispeten daha zayıf bir lige katılmaya açık olduğunu itiraf ettiği için MLS veya Suudi Pro Ligi'ne transfer olması da olasılıklar arasında yer alıyor.

  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    5Ibrahima Konate (Liverpool)

    Liverpool, yaz aylarında Ibrahima Konate’yi bedelsiz kaybetme ihtimalinden, diğer bazı serbest kalacak oyuncularına kıyasla daha az endişe duyuyor olabilir; zira bu stoperin değeri, Kırmızılar’ın zayıf geçen şampiyonluk savunması karşısında dibe vurdu. Geçen sezon Premier Lig zaferinin temel direklerinden biri olan Fransız milli oyuncu, bu sezon bir dizi göze çarpan hata yaptı ve şampiyon takımın genel olarak yaşadığı zorluklara önemli ölçüde katkıda bulundu. Yine de geçmişte kalitesini kanıtlamış olan 26 yaşındaki oyuncu, serbest oyuncu piyasasında çok akıllıca bir transfer olabilir.

    Formundaki düşüş o kadar büyük ki, Real Madrid'e kesin gibi görünen bedelsiz transferi, İspanyol devinin defans oyuncusuna olan uzun süredir devam eden ilgisini somutlaştırmaktan vazgeçtiği bildirildikten sonra artık gündemden kalkmış görünüyor. Konate, Nisan ayında Anfield'da yeni bir sözleşme konusunda "anlaşmaya yakın" olduğunu açıklamıştı, ancak görüşmeler sonraki haftalarda tıkanmış ve sonunda bu yaz ayrılacağı kesinleşmiştir.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Marcos Senesi (Bournemouth)

    Marcos Senesi, geçen sezon Bournemouth'un "diğer" stoperiydi; çünkü kendisi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde Dean Huijsen ve Illia Zabarnyi, Andoni Iraola'nın takımında adlarını duyurmuş ve her ikisi de sırasıyla Avrupa'nın dev kulüpleri Real Madrid ve Paris Saint-Germain'e yüksek bedelli transferlerle gitmişti. Ancak 2025-26 sezonunda Arjantinli oyuncu, kaybettiği zamanı fazlasıyla telafi etti.

    Senesi, Premier League'in "büyük altı" takımları dışında en iyi stoperlerden biri olarak sessiz sedasız kendini kanıtladı ve soğukkanlılığı ve top kontrolüyle Cherries'in Şampiyonlar Ligi'ne yükselme yolunda beklenmedik bir atılımda büyük rol oynadı. Ancak Bournemouth, Senesi'nin sözleşmesinin bitiminde kulüpten ayrılacağını doğruladı ve Tottenham'ın sezonun son gününde küme düşmeyi önledikten sonra transfer yarışını kazandığı bildirildi.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    3Leon Goretzka (Bayern Münih)

    Bayern Münih'in uzun süredir kadrosunda yer alan yıldızı Leon Goretzka, geçen sezon kadrodan çıkarılacağı kesin gibi göründüğü bir dönemde, Allianz Arena'da Vincent Kompany yönetiminde yeniden forma şansı yakaladı ve lig maçlarında düzenli olarak ilk 11'de yer aldı. Ancak kulüp, Ocak ayında yaptığı açıklamada, "iyi ve açık görüşmelerin" ardından Alman milli oyuncunun bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacağını doğruladı.

    31 yaşındaki oyuncunun önünde pek çok teklif olduğu kesin ve son haberlere göre AC Milan'a bedelsiz transfer olmak üzere anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. İtalyan futbolunun daha yavaş temposu, kariyerinin bu aşamasında ona uygun olabilir, ancak Goretzka, onun engin deneyiminden şüphesiz faydalanacak olan Premier Lig devi Arsenal ile de anılıyor.

    Mart ayında Sky Germany'e verdiği demeçte, yurt dışına gideceğini ima eden Goretzka, "Belki de yurt dışına gitmek için son şansımdır?" demişti.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva, hem Barcelona hem de çocukluk kulübü Benfica ile sürekli olarak anılsa da yıllardır Manchester City'den ayrılma ihtimali gündemdeydi; ancak Etihad Stadyumu'ndaki dokuz yıllık parlak kariyerine son vermesiyle bu an nihayet yaklaştı. Pep Guardiola'nın en güvendiği yardımcılarından biri olan 31 yaşındaki oyuncu, son sezonuna zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra orta sahada yorulmak bilmeyen bir "box-to-box" oyuncusu olarak kendini yeniden keşfetti ve yeni transferlerin akınıyla hücumdaki yerini kaybetmesine rağmen bu role mükemmel bir şekilde uyum sağladı.

    Bernardo'nun yeniden dirilişi, nereye gideceğinin belirsiz olduğu anlamına geliyor, çünkü açıkça hala sunabileceği çok şey var ve bu yaz 32 yaşına girecek. Benfica'ya duygusal bir dönüş mantıklı görünebilir, ancak oyuncunun Camp Nou'ya bedelsiz transfer için bastırdığı ve anlaşmanın gerçekleşmesi için maaşında kesintiye razı olduğu bildirildi. Bu arada, Bernardo'nun Juventus, Atletico Madrid ve PSG'nin de ilgisini çektiği söyleniyor.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Mohamed Salah (Liverpool)

    2026 yılında bu listede yer alması beklenmeyen bir oyuncu olan Mohamed Salah, geçen yaz imzaladığı iki yıllık yüksek ücretli sözleşme uzatmasının ortasında Liverpool'a veda etti. Bu kararın başlıca nedeni, Mısırlı oyuncunun, kulübün Jürgen Klopp yönetiminde bu kadar güçlü kılan "heavy metal" futboluna geri dönmesi gerektiğini söylediği şok edici açıklamasının ardından kovulan, artık eski Reds patronu Arne Slot ile ilişkilerinde yaşanan çirkin kopuş oldu.

    Salah, kanat pozisyonunda 442 maçta 257 gol attığı, iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı muhteşem dokuz yıllık kariyerinin sonunda Anfield'dan ayrılıyor. Yeni sözleşmeyi imzalamadan önce Suudi Arabistan'dan yüksek meblağlı teklifler almıştı ve en olası gideceği yerin burası olduğu düşünülüyor. 33 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika'da Mısır'ı yönetmeye hazırlanırken, yaklaşan Dünya Kupası'ndan sonra "her şeyin netleşeceğini" söyledi.