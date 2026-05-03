Getty Images Sport
Çeviri:
Mohamed Salah, artık Reds forması giymeyen kulüp efsanesine Liverpool'un nihayet 'özel' bir veda düzenlemesini istiyor
Uzun zamandır beklenen dönüş
Henderson, sezonun son gününde Liverpool'un Brentford ile karşılaşacağı maçta, 2023 yazındaki ani ayrılışından bu yana ilk kez Anfield sahasına çıkacak. Jürgen Klopp döneminden birçok takım arkadaşının aksine, Henderson'ın Suudi Arabistan'a hemen transfer olması nedeniyle ev sahibi taraftarlar tarafından resmi bir veda töreni düzenlenmemişti. Şimdi Bees formasıyla Premier League'e geri dönen eski kaptanın dönüşü, Salah ve Andy Robertson'ın da gündemde olması beklenen bir güne denk geliyor.
- Getty Images Sport
Bir lideri tanımak
TNT Sports’a konuşan Salah, Henderson’ın kulübün son dönemdeki başarılarına yaptığı katkının, günümüzün neredeyse hiçbir diğer ismi tarafından eşleştirilemeyeceğini vurguladı. Salah şöyle konuştu: “Hak ettiği uğurlama ya da vedayı alamadı, çünkü hemen ayrıldı. Şehirdeki insanlar, 12 yıl boyunca kulübün kaptanı olarak burada olmasının Hendo için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar; bu süre benden, Virg’den, herkesten daha uzun.
"Kulübün bunu nasıl halledeceğini bilmiyorum, bir planım yok, taraftarların da bunu nasıl halledeceğini bilmiyorum. Ama onun için gerçekten özel bir şey yapmalarını diliyorum çünkü o bu kulübün en iyi oyuncularından biriydi ve o olmasaydı, soyunma odasında olmasaydı, başardıklarımızı başaramazdık.
"Bu yüzden taraftarların ona güzel bir veda töreni düzenlemesini gerçekten umuyorum. Gerçekten umuyorum çünkü, tekrar söylüyorum, o, soyunma odasında olmayan sizlerin orada neler olup bittiğini pek bilmediğiniz biri. Sen (Steven Gerrard'a hitaben) bunun farkındasın. Sen onunla oynadın, ne kadar tutkulu olduğunu ve kulübü ne kadar sevdiğini biliyorsun, bu yüzden kulübün onun için bir şeyler yapmasını ve taraftarların da onun için özel bir şey yapmasını gerçekten diliyorum, çünkü burası Liverpool ve biz böyle yaparız.”
Ayrılığın acısı
Henderson daha önce Liverpool'dan ayrılmanın travmatik bir "ayrılık" gibi hissettirdiğini itiraf etmiş ve şöyle demişti: “Liverpool'dan ayrılmak başlı başına çok büyük ve gerçekten zor bir olaydı; her an zor olacaktı çünkü o kadar uzun süredir hayatımın bir parçasıydı ve sonra birdenbire yok oldu… bu yüzden ondan sonra bir süre zorlandım.
"Hayır, pek maç izleyemedim, Liverpool maçlarını kesinlikle izleyemedim. O dönemde Premier League maçlarını pek izlemedim... Muhtemelen bunun için doğru yeri seçmiştim, dünyanın öbür ucundaydım!
“Evet, zordu ama Liverpool'dan ayrıldığınızda, orada çok uzun süre kaldığım ve oraya çok bağlı olduğum için hayatımın büyük bir bölümünü oraya adadığım için, ayrıldığımda bunu gerçekten zor buldum ve sanırım ne yaparsam yapayım, nereye gidersem gideyim.
“Nasıl bir his olduğunu bilmiyorum, bir ayrılık gibiydi, çok zordu ve bence birçok oyuncuya kulüpten ayrıldıklarında sorarsanız, sadece Liverpool değil, bir kulüpte çok uzun süre kalmış ve emekli olsanız da başka bir yere gitseniz de o kulübe bağlılık duyuyorsanız.
“Bence bir süre için zordu ama zamanla işler değişir, hayat devam eder ama muhtemelen en zor dönemdi diyebilirim.”
- AFP
Nöbet değişimi
Brentford ile oynanacak son maç, Liverpool için önemli bir duygusal dönüm noktası olacak ve kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine kesin bir son verecek. Henderson'ın dönüşünün ötesinde, Salah ve Robertson gibi takımın belkiri oyuncularının muhtemel ayrılıkları, yaz transfer dönemi öncesinde kadro için büyük bir geçiş aşamasını temsil ediyor. Avrupa kupalarına katılma hedefleri ve yeni bir yönelim ufukta belirirken, kulüp efsanevi bir vedanın nostaljisiyle geleceğe yönelik yeniden yapılanma ihtiyacını dengelemek zorunda.