Mohamed Salah, artık Reds forması giymeyen kulüp efsanesine Liverpool'un nihayet 'özel' bir veda düzenlemesini istiyor

TNT Sports’a konuşan Salah, Henderson’ın kulübün son dönemdeki başarılarına yaptığı katkının, günümüzün neredeyse hiçbir diğer ismi tarafından eşleştirilemeyeceğini vurguladı. Salah şöyle konuştu: “Hak ettiği uğurlama ya da vedayı alamadı, çünkü hemen ayrıldı. Şehirdeki insanlar, 12 yıl boyunca kulübün kaptanı olarak burada olmasının Hendo için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar; bu süre benden, Virg’den, herkesten daha uzun.

"Kulübün bunu nasıl halledeceğini bilmiyorum, bir planım yok, taraftarların da bunu nasıl halledeceğini bilmiyorum. Ama onun için gerçekten özel bir şey yapmalarını diliyorum çünkü o bu kulübün en iyi oyuncularından biriydi ve o olmasaydı, soyunma odasında olmasaydı, başardıklarımızı başaramazdık.

"Bu yüzden taraftarların ona güzel bir veda töreni düzenlemesini gerçekten umuyorum. Gerçekten umuyorum çünkü, tekrar söylüyorum, o, soyunma odasında olmayan sizlerin orada neler olup bittiğini pek bilmediğiniz biri. Sen (Steven Gerrard'a hitaben) bunun farkındasın. Sen onunla oynadın, ne kadar tutkulu olduğunu ve kulübü ne kadar sevdiğini biliyorsun, bu yüzden kulübün onun için bir şeyler yapmasını ve taraftarların da onun için özel bir şey yapmasını gerçekten diliyorum, çünkü burası Liverpool ve biz böyle yaparız.”