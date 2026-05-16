Slot’un görev süresi, önceki yönetimin yüksek tempolu kaosuna kıyasla daha kontrollü ve top hakimiyetine dayalı bir yaklaşımla şekillenmiştir. Ancak Liverpool’un istikrarı yakalamakta zorlandığı bu dönemde Salah, kulübün temel kimliğinin, teknik kadro da dahil olmak üzere kulübe katılan herkes için tartışmaya açık olmaması gerektiğini vurguluyor.

Salah şöyle devam etti: "Benim oynamayı bildiğim futbol budur ve geri kazanılması ve kalıcı olarak korunması gereken kimlik budur. Bu tartışmaya açık bir konu olamaz ve bu kulübe katılan herkes buna uyum sağlamalıdır. Ara sıra birkaç maç kazanmak, Liverpool'un amacı olmamalıdır. Tüm takımlar maç kazanır. Liverpool, benim ve ailem için her zaman çok önemli bir kulüp olacak. Ben ayrıldıktan sonra da uzun süre başarılı olmasını istiyorum."