Çeviri:
Mohamed Salah, Arne Slot'un oyun tarzına eleştiri yöneltti; Liverpool'un yıldızı, Aston Villa'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Jürgen Klopp'un "heavy metal" futbolunun geri dönmesini istedi
Salah, Klopp'un felsefesine geri dönülmesini istiyor
Mısırlı yıldız, Liverpool’un West Midlands’ta yaşadığı son başarısızlığın ardından takımın mevcut gidişatına dair sert eleştirilerde bulunmaktan çekinmedi. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Salah, Kırmızılar’ın Aston Villa’ya karşı aldığı ağır yenilginin ardından hayal kırıklığını dile getirerek, takımın bir zamanlar İngiliz ve Avrupa futboluna damgasını vuran “korku faktörü”nü yitirdiğini ima etti.
Baş antrenör Slot'un yöntemlerine meydan okuyan bir mesajda Salah şöyle yazdı: "Bu kulübün şüphecilerden inananlara, inananlardan şampiyonlara dönüşmesine tanık oldum. Bu, çok çalışmayı gerektirdi ve ben kulübün bu noktaya gelmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok. Bu sezon bir kez daha yenilgiye uğramamız çok acı vericiydi ve taraftarlarımızın hak ettiği bir şey değildi. Liverpool'un rakiplerinin korktuğu, ağır metal gibi hücum eden bir takıma ve kupa kazanan bir takıma geri dönmesini istiyorum."
- AFP
Slot yönetiminde Anfield’ın kimlik krizi
Slot’un görev süresi, önceki yönetimin yüksek tempolu kaosuna kıyasla daha kontrollü ve top hakimiyetine dayalı bir yaklaşımla şekillenmiştir. Ancak Liverpool’un istikrarı yakalamakta zorlandığı bu dönemde Salah, kulübün temel kimliğinin, teknik kadro da dahil olmak üzere kulübe katılan herkes için tartışmaya açık olmaması gerektiğini vurguluyor.
Salah şöyle devam etti: "Benim oynamayı bildiğim futbol budur ve geri kazanılması ve kalıcı olarak korunması gereken kimlik budur. Bu tartışmaya açık bir konu olamaz ve bu kulübe katılan herkes buna uyum sağlamalıdır. Ara sıra birkaç maç kazanmak, Liverpool'un amacı olmamalıdır. Tüm takımlar maç kazanır. Liverpool, benim ve ailem için her zaman çok önemli bir kulüp olacak. Ben ayrıldıktan sonra da uzun süre başarılı olmasını istiyorum."
Şampiyonlar Ligi yarışı son ana kadar sürecek
Oyun tarzına ilişkin iç gerilime rağmen, öncelikli hedef Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için ligi ilk beşte bitirmek olmaya devam ediyor. Villa Park'taki mağlubiyet, Kırmızılar'ın gelecek sezon Avrupa'nın en prestijli turnuvasındaki yerini garantilemek için Brentford'a karşı oynayacakları son maçta galibiyete ihtiyaç duymasına neden oldu.
"Her zaman söylediğim gibi, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak en azından yapılması gereken ve bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım," diye ekledi Salah. Villa maçında Florian Wirtz ile birlikte ikinci yarıda oyuna giren forvet, mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını resmi olarak açıklamasının ardından, Anfield'da duygusal bir veda maçı oynayacak.
- AFP
Slot'un Liverpool'u için tarihi bir çöküş
Slot yönetimindeki Liverpool'un şok edici düşüşü, Villa Park'ta yeni bir dip noktaya ulaştı; burada Kırmızılar, tüm turnuvalarda sezonun 19. mağlubiyetini aldı. Aston Villa karşısında yaşanan çöküş, bu sezonki 12. Premier Lig mağlubiyetini işaret ediyor; bu utanç verici bir dönüm noktası olarak, bu sezonu modern tarihin en kötü şampiyonluk savunmalarından biri haline getiriyor; daha önce sadece üç şampiyon, ertesi yıl daha fazla maç kaybetmişti.
Slot'un taktiksel sıkıntılarına ek olarak, Reds, onun iki yıllık görev süresinde ilk kez tek bir lig maçında dört gol yedi ve toplam gol sayısını 52'ye çıkardı. Bu, Liverpool'un 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda kaydettiği en yüksek gol sayısıdır.