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Mohamed Salah, Arne Slot'un ayrılacağını bilseydi kalır mıydı? Eski Liverpool yıldızı, "Mısır Kralı"nın Anfield'daki tahtından neden ayrıldığını değerlendiriyor
Salah'ın Liverpool'daki performansı: Kırmızılar için attığı goller ve kazandığı kupalar
Salah, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Anfield'da yeni bir sözleşme imzaladı; o sezon 34 gol atarak Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve üçüncü kez PFA Yılın Futbolcusu ödülünü aldı.
Birkaç ay sonra, kendini yedek kulübesinde buldu ve Slot ve ekibine sert eleştiriler yöneltti; takımın istikrarsız performansının günah keçisi olarak gösterildiğini ve kurban edildiğini iddia etti.
Bu patlama, sonun başlangıcı gibi görünüyordu ve Salah'ın 2026'da yüksek ücretli sözleşmesinden serbest bırakılacağı ve serbest oyuncu statüsüne geçeceği açıklandığında bu pek de sürpriz olmadı.
442 maçta 257 gol kaydettikten sonra Merseyside'a duygusal bir veda edildi. Liverpool'un efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırdı, ancak son bölüm yazılmadan önce anlatılacak birkaç hikaye daha olabilir miydi?
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Slot'un ayrılacağını bilseydi Salah kalır mıydı?
Salah’ın, Hollandalı teknik direktör Slot’un görevinden alınacağını bilseydi kalıp kalmayacağı sorusuna yanıt veren Murphy, NetBet Football’un desteğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bence ayrılmasında en büyük etken, form durumu. Bir teknik direktörle çok daha iyi bir ilişkiniz varsa, kalıp ikinci sezonda o formunu yeniden yakalamaya çalışmak her zaman bir ihtimal olabilir.
“Muhtemelen o da, hepimizin yaşadığı gibi, bir zamanlar ulaştığı seviyeye bir türlü ulaşamadığını hissediyor ve belki de durum daha da kötüleşmeden ayrılmanın zamanı geldiğini düşünüyor.
“Slot faktörü kesinlikle var. Öyle olmadığını düşünürsek naif davranmış oluruz. Sorunun cevabı olarak, menajerle daha sağlam bir ilişkisi olsaydı küçük bir ihtimal vardı… ama hangi menajerin Slot ile aynı durumda kalmayacağını ve onu kadro dışı bırakmak zorunda kalmayacağını bilemem. Hatta, Slot'un zorlandığında onu çok uzun süre sahada bıraktığını söyleyebilirim. Taraftarlar, çok zorlandığı için ona bir nefes aldırıp ateş hattından çıkarması için seslerini yükselttiler. Slot, onu muhtemelen çoğu kişinin yapacağından çok daha uzun süre sahada bıraktı.
“Bu yüzden, menajerle iyi anlaşıp anlaşmamanın bir önemi yok, herhangi bir menajer de onu sahada bırakır mıydı, emin değilim. Dolayısıyla sorunlar yine de baş gösterirdi.”
Salah'ın Anfield'a duygusal vedasında söyledikleri
Salah, Anfield’daki son maçını izledikten sonra, Liverpool’da geçirdiği dokuz yıl boyunca ömür boyu yetecek kadar anı biriktirmiş olarak şunları söyledi: “Geriye dönüp baktığımda, başardıklarımdan daha fazlasını isteyip istemediğimi merak ediyorum. Aslında hayır. Her şeyi kazandık. Taraftarların sevgisini görüyoruz ve bu benim için en önemli şey. Buradan çok uzakta olacağım. Her seferinde duygulanacağım. Umarım takım bu konumunu korur ve her şey için mücadele etmeye devam eder.”
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Sırada ne var? Salah’ın adı MLS ve Suudi Pro Ligi takımlarıyla anılıyor
Liverpool ile Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Carabao Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarının yanı sıra dört Altın Ayakkabı ödülü ve sayısız diğer bireysel ödülün sahibi olan Salah, bir sonraki adımının nereye olacağını henüz açıklamadı.
MLS takımlarının, Lionel Messi'nin de ABD'ye katılmasıyla sonuçlanacak bir transfer için ilgi gösterdiği söylenirken, Suudi Pro Ligi'ndeki büyük bütçeli takımların da masaya göz kamaştırıcı teklifler koyduğu belirtiliyor.