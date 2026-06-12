Mohamed Salah, Arne Slot'un ayrılacağını bilseydi kalır mıydı? Eski Liverpool yıldızı, "Mısır Kralı"nın Anfield'daki tahtından neden ayrıldığını değerlendiriyor

Salah, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Anfield'da yeni bir sözleşme imzaladı; o sezon 34 gol atarak Premier Lig şampiyonluğunu kazandı ve üçüncü kez PFA Yılın Futbolcusu ödülünü aldı.

Birkaç ay sonra, kendini yedek kulübesinde buldu ve Slot ve ekibine sert eleştiriler yöneltti; takımın istikrarsız performansının günah keçisi olarak gösterildiğini ve kurban edildiğini iddia etti.

Bu patlama, sonun başlangıcı gibi görünüyordu ve Salah'ın 2026'da yüksek ücretli sözleşmesinden serbest bırakılacağı ve serbest oyuncu statüsüne geçeceği açıklandığında bu pek de sürpriz olmadı.

442 maçta 257 gol kaydettikten sonra Merseyside'a duygusal bir veda edildi. Liverpool'un efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırdı, ancak son bölüm yazılmadan önce anlatılacak birkaç hikaye daha olabilir miydi?