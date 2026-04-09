Mohamed Salah'a MLS'e transfer olması ve "Lionel Messi gibi bir süperstar olması" tavsiye edildi; Liverpool'daki zorluklarının "ana nedeni" ortaya çıktı
Salah için Amerikan Rüyası mı bekliyor?
Salah, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanırken Smicer, ABD'nin bu yeni sayfa için ideal bir sahne sunduğuna inanıyor. BetVictor'a konuşan eski Çek milli futbolcu, ABD'de hızla gelişen futbol kültürünün burayı Suudi Pro Ligi'nden daha cazip bir hedef haline getirdiğini belirtti. Smicer şöyle konuştu: "Mohamed Salah, MLS'e mi yoksa Suudi Arabistan'a mı gidecek? Bu, hangi kültüre dahil olmak istediğine bağlı, ama her yerde onu sevecekler. Bence ABD'de futbol büyüyor. Stadyumlar dolmaya başladı. Atmosfer çok iyi. Onun yerinde olsaydım, ABD'ye giderdim. Ama ne karar vereceğini göreceğiz. Belki bizi şaşırtıp Avrupa'da kalabilir. Kim bilir? Ama ABD'de Lionel Messi gibi bir megastar olurdu."
Salah'ın form düşüşünün ardındaki 'asıl neden'
Bu sezon Premier Lig'de sadece beş gol atan Salah, geçen yıl 29 lig golü atarak Liverpool'u neredeyse tek başına şampiyonluğa taşıyan muhteşem formunu bu sezon tekrarlayamadı. Bu keskin düşüşe değinen Smicer, Salah'ın önceki sezonlara kıyasla ritmini yakalayamamasının başlıca nedeni olarak sağ kanatta tanıdık bir orta saha oyuncusunun eksikliğini gösterdi.
"Bence bu sezon işlerin yolunda gitmemesinin en büyük nedeni, sağ bek olarak Trent Alexander-Arnold'u kaybetmiş olması. Onunla gözü kapalı oynayabilirdi. Sahada birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Bu sezon Conor Bradley, Jeremie Frimpong ve bazen Dominik Szoboszlai ile oynadı, bu onun için rahat değil. Önümüzdeki yıllarda çok fazla maça çıkacak, bu Liverpool'da olmayacak ama son sözü o söyleyecek," dedi Smicer.
Çıkış haberleriyle baskı azaldı
Salah'ın Anfield'dan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından, oyuncuyla ilgili algı önemli ölçüde değişti. Bu tür haberler genellikle takımda tedirginlik yaratabilir, ancak 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu şeffaflığın aslında oyuncuya fayda sağladığını ve gol sayısıyla ilgili sürekli spekülasyonları sonlandırdığını düşünüyor.
Haberin zamanlamasını değerlendiren Smicer, şunları söyledi: “Bence doğru bir hamleydi. Bence bu, omuzlarındaki baskıyı da ortadan kaldırdı çünkü formuyla ilgili sorular vardı, neden her yıl olduğu gibi 30 gol atamadığı merak ediliyordu. Artık her şey netleşti, ne olacağını biliyoruz ve sezon hedeflerimize konsantre olabiliriz. Bu yüzden bence doğru bir hamle oldu. Bunu kabul ettiği için ona bravo demeliyim, çünkü bu kararı vermek zor olmuş olmalı.”
Mısır Kralı'nı bundan sonra neler bekliyor?
Salah’ın rolüne ilişkin gerginlik, Liverpool’un son dönemdeki Avrupa maceraları sırasında daha da belirginleşti. Klopp, PSG’ye 2-0 yenildikleri maçta kanat oyuncusunu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tutma kararı aldı; daha sonra takımının “hayatta kalma modunda” olduğunu ve forvetin enerjisini saklamasının daha iyi olacağını savundu.
Anfield'daki rövanş maçında aşılması gereken büyük bir engel varken, teknik ekip üzerinde, takımdan ayrılmak üzere olan süperstarını etkili bir şekilde takıma yeniden entegre etme baskısı var. Kırmızılar, ligde ilk beş için verdiği mücadele ile kalan Avrupa hedefleri arasında denge kurmaya çalışırken, odak noktası Salah'ın potansiyel olarak ABD veya Orta Doğu'ya gitmeden önce son bir altın sayfa yazıp yazamayacağı üzerinde.