Mohamed Salah'a MLS'e transfer olması ve "Lionel Messi gibi bir süperstar olması" tavsiye edildi; Liverpool'daki zorluklarının "ana nedeni" ortaya çıktı

Bu sezon Premier Lig'de sadece beş gol atan Salah, geçen yıl 29 lig golü atarak Liverpool'u neredeyse tek başına şampiyonluğa taşıyan muhteşem formunu bu sezon tekrarlayamadı. Bu keskin düşüşe değinen Smicer, Salah'ın önceki sezonlara kıyasla ritmini yakalayamamasının başlıca nedeni olarak sağ kanatta tanıdık bir orta saha oyuncusunun eksikliğini gösterdi.

"Bence bu sezon işlerin yolunda gitmemesinin en büyük nedeni, sağ bek olarak Trent Alexander-Arnold'u kaybetmiş olması. Onunla gözü kapalı oynayabilirdi. Sahada birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Bu sezon Conor Bradley, Jeremie Frimpong ve bazen Dominik Szoboszlai ile oynadı, bu onun için rahat değil. Önümüzdeki yıllarda çok fazla maça çıkacak, bu Liverpool'da olmayacak ama son sözü o söyleyecek," dedi Smicer.