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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Moggi: "Napoli, Allegri'nin öfke patlaması. Lucca Serie B'de oynayabilir, Serie A'da oynayamaz"

SSC Napoli
L. Lucca
Serie A

Eski yönetici Napoli'nin yaşadığı kriz üzerinde duruyor

Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

Luciano Moggi, Napoli ve Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma ve Torinio'da da yöneticilik yaptı. RadioRadio'ya konuşan Moggi, pazar akşamı Torino'da Juventus'a yenilen Napoli üzerinde durdu. Il Napolista'nın aktardığına göre açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Napoli mi? Ortam pek neşeli değil. Özgüvenini yeniden kazanması gerekiyor. Oyuncularla, Allegri'yle, direktörle, kısacası hemen herkesle konuştum. Hepsi iyi işler yapmak istiyor ama moralleri bozuk görünüyor. Bu yenilgiler ağır geliyor. Allegri maçtan sonra takıma sert bir çıkış yaptı çünkü ona göre takım, rakibi karşısında istediği hırsı göstermedi. Maçın ardından bir odanın kapılarını kapatıp takımla bir teknik direktörün konuşması gerektiği gibi konuştu."

Moggi sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktör her konuda kararsız. Dün Hojlund grip nedeniyle sahaya çıkmadı; De Bruyne bir çok iyi, bir silik maç oynuyor; McTominay ise tek başına çabalıyor. Napoli şu anda bir soru işaretleri yumağı ve bu durum takımı Şampiyonlar Ligi'nden çok lige odaklanmaya yöneltmeli. Her iki kulvarı birden düşünmek için çok fazla sakatlık var."

  • Lucca hakkında: "Son iki yıla bakarsan başka bir forvetin olması daha iyi. Serie B'de kendini gösterebilir; Pisa'da çok iyi iş çıkarmıştı. Serie A'da ise henüz kendini gösteremedi. Napoli, Lucca'yla oynarken sahada bir kişi eksik gibiydi. 35 milyonluk yanlış bir transfer. Serie B'de oynayabilir ama Serie A'da rekabetçi bir takımda oynayamaz."

    De Bruyne hakkında ise: "O, üst düzey bir oyuncu ama Allegri daha fazlasını istiyor. Bu konuda temkinli olmak gerek. Açıklığa kavuşturulması gereken şeyler var. De Bruyne ile Conte arasındaki anlaşmazlığı Allegri'nin insan ilişkilerindeki ustalığı yumuşatıyor. Ben böyle düşünüyorum."

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Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP