Gelecek maçlar POR Şampiyonlar Ligi 15:00 NAP

Luciano Moggi, Napoli ve Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma ve Torinio'da da yöneticilik yaptı. RadioRadio'ya konuşan Moggi, pazar akşamı Torino'da Juventus'a yenilen Napoli üzerinde durdu. Il Napolista'nın aktardığına göre açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Napoli mi? Ortam pek neşeli değil. Özgüvenini yeniden kazanması gerekiyor. Oyuncularla, Allegri'yle, direktörle, kısacası hemen herkesle konuştum. Hepsi iyi işler yapmak istiyor ama moralleri bozuk görünüyor. Bu yenilgiler ağır geliyor. Allegri maçtan sonra takıma sert bir çıkış yaptı çünkü ona göre takım, rakibi karşısında istediği hırsı göstermedi. Maçın ardından bir odanın kapılarını kapatıp takımla bir teknik direktörün konuşması gerektiği gibi konuştu."

Moggi sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktör her konuda kararsız. Dün Hojlund grip nedeniyle sahaya çıkmadı; De Bruyne bir çok iyi, bir silik maç oynuyor; McTominay ise tek başına çabalıyor. Napoli şu anda bir soru işaretleri yumağı ve bu durum takımı Şampiyonlar Ligi'nden çok lige odaklanmaya yöneltmeli. Her iki kulvarı birden düşünmek için çok fazla sakatlık var."