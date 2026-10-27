Luciano Moggi, eski genel direktörlüğünü yaptığı Juventus'un mevcut kadrosundaki bazı isimler hakkında Radio Radio'ya konuştu: "Forvetler mi? Bunların hiçbirini transfer etmezdim. Woltemade mi? Çok uzun boylu, üstelik uzun boyuna rağmen kafa vuruşları da iyi değil. Ibrahimovic gibi uzun mu? Hayır, hayır, bu ikisini kıyaslamayalım çünkü aralarında fark var. Biri futbolcuydu, bu ise iyi bir insan. Onu bir takımın gidişatını değiştirebilecek bir futbolcu olarak değerlendiremem. Örneğin Juventus'un ilk golü için ara pasını veren oydu."