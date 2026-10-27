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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Moggi: "Gasperini'nin Koopmeiners hakkında bana söyledikleri bunlar. Kolo Muani ve Woltemade mi? İkisini de transfer etmezdim"

Juventus
Serie A
T. Koopmeiners

Juventus'un eski genel müdürü görüşünü dile getiriyor

Luciano Moggi, eski genel direktörlüğünü yaptığı Juventus'un mevcut kadrosundaki bazı isimler hakkında Radio Radio'ya konuştu: "Forvetler mi? Bunların hiçbirini transfer etmezdim. Woltemade mi? Çok uzun boylu, üstelik uzun boyuna rağmen kafa vuruşları da iyi değil. Ibrahimovic gibi uzun mu? Hayır, hayır, bu ikisini kıyaslamayalım çünkü aralarında fark var. Biri futbolcuydu, bu ise iyi bir insan. Onu bir takımın gidişatını değiştirebilecek bir futbolcu olarak değerlendiremem. Örneğin Juventus'un ilk golü için ara pasını veren oydu."

  • Ardından Koopmeiners hakkında: "Gasperini ile onun hakkında sık sık konuşuyorum. Bana bir şey anlattı; doğru olabilir ve kesinlikle doğru çıkacaktır, çünkü Koopmeiners onun oyuncusuydu. Koopmeiners'a belirli bir rol verilmemeli. Sahaya çıkarılmalı ve pozisyonunu kendi bulmalı. Ona bir rol verirsen kafasını karıştırırsın ve sahada adeta yok olur. Bence Koopmeiners şu anda hata yapmaktan korktuğu için topu almaktan da korkuyor."

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