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Juventus v Atalanta - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Moggi'den tartışma yaratacak öneri: "Juventus'un yerinde olsam Thiago Motta'yı geri çağırırdım"

Juventus
T. Motta
Serie A

Juventus'un eski genel menajeri: "Yeniden göreve getirilen bir teknik direktör, çoğu zaman önceki döneminden daha iyi iş çıkarır."

Luciano Moggi, Juventus'un eski genel direktörü olarak Netweek'e yaptığı açıklamada kulübün teknik direktörlük koltuğuyla ilgili dikkat çekici bir çıkış yaptı: "Sizi güldürecek ama şu anda Juventus'ta olsaydım Spalletti'nin yerine Thiago Motta'yı geri çağırırdım".

  • "Kariyerimde, şunu anlamamı sağlayan çeşitli deneyimler yaşadım: Yeniden göreve getirilen bir teknik direktör, çoğu zaman öncekinden daha iyi iş çıkarır çünkü oyuncular kendi sorumluluklarıyla yüzleştirilir," diye açıklıyor Moggi.



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