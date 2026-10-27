Luciano Moggi, Juventus'un eski genel direktörü olarak Netweek'e yaptığı açıklamada kulübün teknik direktörlük koltuğuyla ilgili dikkat çekici bir çıkış yaptı: "Sizi güldürecek ama şu anda Juventus'ta olsaydım Spalletti'nin yerine Thiago Motta'yı geri çağırırdım".