Moggi: “Del Piero şu anda Juventus’un önceliği değil, önce güçlü bir takım”

Radio Radio'ya konuşan Juventus'un eski genel direktörü Luciano Moggi de bu ihtimal hakkında şu ifadeleri kullandı: "Del Piero her yerde yakışan bir ikon ama şu anda Juventus'un muhtemelen önceliği rakiplerine korku salan güçlü bir takım kurmak ve ne yaptığını, ne yapması gerektiğini bilen yöneticilere sahip olmak" dedi. Tuttosport'un aktardığına göre: "Bundan sonra, önemli bir takım kurulduğunda, Del Piero gibi önemli bir oyuncunun varlığı elbette kötü olmaz. Öte yandan şu anda, yaptıkları nedeniyle herkesin takdir ettiğine inandığım Chiellini gibi bir oyuncu da beklemede. Bu yüzden asıl mesele şu anda bir başkana sahip olmanın öncelik olup olmaması değil; aksi takdirde federasyonda yaptıkları gibi olur, üzengileri değiştirirler ama sonra üzengilerin sahaya çıkıp oynamadığını düşünmezler".



