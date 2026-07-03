Kariyerinin sonu. Hırvatistan milli takım formasıyla kesin olarak sona erecek; ancak bir kulüp takımında oyuncu olarak devam edip etmeyeceği henüz belli değil. 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Portekiz'e yenildikten sonra, Luka Modrić 202 maçta forma giyip 29 gol attığı milli takımına veda etti; ancak Toronto stadyumunun içinden, durumuyla ilgili bilgi isteyenlere şu cevabı verdi: "Şu anda geleceğimden bahsetmenin zamanı değil, yakında öğreneceksiniz."
Çeviri:
Modric: "Şu anda geleceğimden bahsetmenin zamanı değil, yakında öğreneceksiniz." Amorim onu arıyor
AMORIM İLE KONUŞACAK
Önümüzdeki günler, durumu daha iyi anlamak açısından belirleyici olacak. Modric, tatile çıkmadan önce bir karar verecek: Masada, Real Madrid’den yönetici veya teknik ekip üyesi olarak geri dönmesi için bir teklif var; Milan’dan da bir teklif alabilir. Yeni teknik direktör Ruben Amorim onunla görüşecek ve Hırvat oyuncunun oynamak istediği Şampiyonlar Ligi olmasa bile kalması için onu ikna etmeye çalışacak.
MİLANO’DA HER ŞEY YOLUNDA
Milan'ın lehine olan bir başka faktör daha var: La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre Modric, Milano'da çok iyi hissediyor, beklediğinden de iyi. Orada kendini rahat hissediyor, kızı Ema genç takımda oynuyor, takım arkadaşları ve özellikle de taraftarlar ona çok düşkün. Kulüp, bu devrim niteliğindeki sezonda bile, onu Milanello'nun koridorlarında tekrar görmekten memnuniyet duyacağını ona iletti. Karar vermek ona kalmış.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun