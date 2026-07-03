Modric: "Şu anda geleceğimden bahsetmenin zamanı değil, yakında öğreneceksiniz." Amorim onu arıyor

Milan'ın lehine olan bir başka faktör daha var: La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre Modric, Milano'da çok iyi hissediyor, beklediğinden de iyi. Orada kendini rahat hissediyor, kızı Ema genç takımda oynuyor, takım arkadaşları ve özellikle de taraftarlar ona çok düşkün. Kulüp, bu devrim niteliğindeki sezonda bile, onu Milanello'nun koridorlarında tekrar görmekten memnuniyet duyacağını ona iletti. Karar vermek ona kalmış.