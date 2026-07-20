22 Temmuz Çarşamba, Luka Modrić’in geleceği açısından takvime işaretlenmesi gereken bir tarih. Milan Vibes’in aktardığına göre, ailesiyle birlikte birkaç gün dinlenmenin keyfini çıkardıktan ve kariyerinin son Dünya Kupası’nda Portekiz’e yenilerek elenmenin yorgunluğunu ve hayal kırıklığını atlattıktan sonra, Hırvat yıldız, Real Madrid’deki uzun döneminin sona ermesinin ardından İtalya’ya gelme ve çocukluğundan beri taraftarı olduğu takıma katılma kararıyla bir yıldan fazla bir süre önce başlayan Rossoneri macerası için yeniden sahalara dönmeye hazır.
Çeviri:
Modric, Milan ile sözleşme imzalayacak; imza töreni 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca, Hırvatistan milli takımındaki geleceğine ilişkin karar da ortaya çıktı
ANLAŞMA
Milan Vibes’e göre, Luka Modrić bir sezon daha Milan’da oynamayı tercih etti. 9 Eylül’de 41. yaşını kutlayacak olan 2018 Altın Top ödülü sahibi oyuncu, önceki sözleşmesinin 30 Haziran’da sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme imzalayacak; kulüp, elindeki tek taraflı yenileme opsiyonunu kullanmamıştı. Kulüp, Hırvat yıldızın zamanlamasına ve isteklerine saygı göstermeyi tercih etti; Modric ise birkaç haftalık düşünme süresinin ardından tekrardan evet dedi. Aynı mali koşullarla sözleşme imzalayacak ve net 3,5 milyon avro maaş artı primler alacak, ancak Allegri dönemine kıyasla muhtemelen farklı bir rol üstlenecek. Yeni teknik direktör Amorim ile zaten görüştü; Amorim, Milan'ın soyunma odasındaki hem teknik hem de karizmatik önemini vurguladı, ancak sahada alacağı süre konusunda farklı bir yaklaşım izleneceğini ima etti.
NEDEN MİLAN'DA KALACAK?
Milan’ı Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürememenin hayal kırıklığını yaşayan Luka Modrić – ki bu sezon boyunca Rossoneri’yi sezonun sonuna kadar ilk 3’te tutmuş, ancak final aşamasında başarısızlığa uğramıştı – muhteşem kariyerinin bu son aşamasını farklı bir şekilde tamamlamak istiyordu. Bu nedenle, Manchester United'ın başında yaşadığı başarısızlığın lekesini silmek isteyen Portekizli teknik direktöre emanet edilen yeni teknik projeye katılmayı seçti.
HIRVATİSTAN’A VEDA
Ayrıca Milan Vibes’e göre Modric, milli takımdaki geleceği konusunda da bir karar vermiş. Dalic’in yerine geçen yeni teknik direktör Slaven Bilic ile görüştükten sonra, 6 Ekim’de İspanya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı vesilesiyle (200’ün üzerinde milli maçın ardından) taraftarlarına ve 2018’de Dünya Kupası finaline ulaştığı takımına veda etme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Bu söylenti bazı Hırvat medya kuruluşları tarafından da doğrulandı, ancak henüz resmi olarak kabul edilemez. Ancak bu durum, muhtemelen yeni bir kariyer yoluna çıkmadan önce – belki de Real Madrid’de yönetici olarak – sadece Milan forması giyerek geçireceği son bir sezona kapı açacaktır.
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