Modric, Milan ile sözleşme imzalayacak; imza töreni 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca, Hırvatistan milli takımındaki geleceğine ilişkin karar da ortaya çıktı

Ayrıca Milan Vibes’e göre Modric, milli takımdaki geleceği konusunda da bir karar vermiş. Dalic’in yerine geçen yeni teknik direktör Slaven Bilic ile görüştükten sonra, 6 Ekim’de İspanya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı vesilesiyle (200’ün üzerinde milli maçın ardından) taraftarlarına ve 2018’de Dünya Kupası finaline ulaştığı takımına veda etme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Bu söylenti bazı Hırvat medya kuruluşları tarafından da doğrulandı, ancak henüz resmi olarak kabul edilemez. Ancak bu durum, muhtemelen yeni bir kariyer yoluna çıkmadan önce – belki de Real Madrid’de yönetici olarak – sadece Milan forması giyerek geçireceği son bir sezona kapı açacaktır.