Baturina, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda tarihi golünü bir kez daha değerlendirirken, Como'nun turnuvadaki ilk golünü atmanın duygusal ağırlığına da değindi. Hedefleri sorulduğunda, eleme turlarına kalma konusunda pragmatik bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

İtalyan ekibi için farklı rakiplere uyum sağlamanın kritik olacağını da belirtti.

"Harika bir duygu, kendimle ve tüm takımla gurur duyuyorum" diyen Baturina, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını asla bilemezsiniz, sürekli farklı oyun stillerine karşı oynuyorsunuz. Biz sadece maç maç gitmek, mümkün olduğunca fazla kazanmak ve gruptan çıkmaya çalışmak zorundayız."



