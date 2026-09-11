Jonathan Moscrop
Çeviri:
Modric'in varisi United'ı geri çevirdi! Baturina fırtına gibi esti, Fabregas'ın Como'su Avrupa'daki ilk maçında Leipzig'i ezdi
Baturina, Como'nun rüya gibi Avrupa'daki ilk maçına damga vurdu
Como 1907, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını RB Leipzig'i 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek kutladı. Cesc Fabregas'ın takımı etkileyici bir performans sergilerken, transfer hedefi Martin Baturina 15. dakikada ağları havalandırarak Como'nun Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.
Tasos Douvikas, Baturina'nın asistinin ardından farkı ikiye çıkardı; ikinci yarıda ise Assane Diao skoru 3-0'a getirdi.
Eredin Maksimovic Leipzig adına farkı bire indirse de Maximo Perrone, 90. dakikada Nico Paz'ın pasını gole çevirerek farklı galibiyeti tamamladı.
- IPA Sport
Modric'in varisi maçın oyuncusu ödülünü aldı
Baturina'nın oyun kurucu performansı, Hırvat milli oyuncuyu Maçın Oyuncusu seçen UEFA'nın Teknik Gözlemci Grubu'ndan övgü aldı. Zeki hareketliliği ve alan farkındalığı nedeniyle sık sık Luka Modric'e benzetilen 23 yaşındaki oyuncu, orta saha mücadelesine maç boyunca hükmetti.
Maçın ardından UEFA'ya konuşan Baturina, Fabregas'ın ekibinin Avrupa'daki ilk maçına tam bir soğukkanlılıkla yaklaştığını vurgulayarak bu anın önemini küçümsedi.
Baturina, "Como formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümü atmak harika bir duygu ama bunu tüm takıma borçluyum" dedi. "Sahada büyük bir yoğunluk gösterdik. Maça diğer tüm karşılaşmalar gibi hazırlandık ve atmosferin bizi etkilemesini istemedik."
Orta saha oyuncusu, lig aşamasından çıkmayı hedefliyor
Baturina, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda tarihi golünü bir kez daha değerlendirirken, Como'nun turnuvadaki ilk golünü atmanın duygusal ağırlığına da değindi. Hedefleri sorulduğunda, eleme turlarına kalma konusunda pragmatik bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
İtalyan ekibi için farklı rakiplere uyum sağlamanın kritik olacağını da belirtti.
"Harika bir duygu, kendimle ve tüm takımla gurur duyuyorum" diyen Baturina, şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını asla bilemezsiniz, sürekli farklı oyun stillerine karşı oynuyorsunuz. Biz sadece maç maç gitmek, mümkün olduğunca fazla kazanmak ve gruptan çıkmaya çalışmak zorundayız."
- AFP
Como, dikkatini yeniden Serie A'ya çeviriyor
Kendini Avrupa sahnesinde etkileyici bir şekilde gösteren Como, şimdi yeniden iç kulvardaki görevlerine dönüyor. İtalyan ekip, pazartesi günü Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Parma'yı ağırlayacağı Serie A maçına çıkacak.
Baturina, unutulmaz bir ilk maçın sevincini yaşamasının ardından bu ivmeyi tüm kulvarlarda sürdürmeye odaklanmış durumda.
Baturina, "İlk kez yer aldığımız Şampiyonlar Ligi maçını kazandığımız için çok mutlu ve gururluyum" diye ekledi. "Eminim tüm şehir de çok mutludur, şimdi kutlama yapabiliriz."
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