Hırvatistan, İngiltere’den yediği sansasyonel 0-7’lik iç saha yenilgisiyle şokta; bu sonuç, Uluslar Ligi kapsamında verilen bu aranın son maçında geldi. Bilic’in takımı sahada Tuchel’in ekibi tarafından ezildi ve tarihinin en ağır yenilgisini aldı.





Dünya Kupası’nda final de dahil olmak üzere çok büyük başarılara imza atan bir grup için hazmetmesi zor bir lokma; şimdi ise geleceğiyle ilgili sorular sorması gerekiyor. Maçın ardından konuşan Luka Modric - Hırvatistan’ın lideri - sert ifadeler kullandı. İşte Milanlı oyun kurucunun sözleri.