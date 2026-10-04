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modric(C)Getty Images
Simone Gervasio
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Modric Hırvatistan’a sitem etti: “İngiltere karşısındaki 0-7’den dolayı utanç duyuyorum, 20 yıl sonra ilk kez oldu. Böyle giderse inşa ettiğimiz itibarı heba ederiz”

Hırvatistan - İngiltere
Hırvatistan
İngiltere
UEFA Nations League A
AC Milan

Hırvatistan, İngiltere’den yediği sansasyonel 0-7’lik iç saha yenilgisiyle şokta; bu sonuç, Uluslar Ligi kapsamında verilen bu aranın son maçında geldi. Bilic’in takımı sahada Tuchel’in ekibi tarafından ezildi ve tarihinin en ağır yenilgisini aldı.


Dünya Kupası’nda final de dahil olmak üzere çok büyük başarılara imza atan bir grup için hazmetmesi zor bir lokma; şimdi ise geleceğiyle ilgili sorular sorması gerekiyor. Maçın ardından konuşan Luka Modric - Hırvatistan’ın lideri - sert ifadeler kullandı. İşte Milanlı oyun kurucunun sözleri.

  • "Böyle bir performans için açıklama bulmak zor; ikili mücadele yok, faul yok, agresiflik yok, birlik yok... 20 yıldır buradayım ama bir maçın ardından ilk kez utanç duyuyorum. Kaybedebilirsiniz, birileri daha güçlüdür, şu anda onlar daha güçlü, ama bu şekilde kaybetmek ve bunca yılda inşa ettiğimiz itibarı böyle heba etmek kabul edilemez. Gerçekten utanç duyuyorum."

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