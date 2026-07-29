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MLS yıldızının menajeri iddia etti: Robert Lewandowski, Barcelona'dayken Suudi Arabistan'dan gelen 200 milyon avroluk transfer teklifini reddetti
200 milyon avroluk Suudi reddi ortaya çıktı
Açıklayıcı bir röportajda, süper menajer Pini Zahavi, Lewandowski'nin Camp Nou'daki son yılında geri çevirdiği olağanüstü mali tekliflerin perde arkasını anlattı. Kısa süre önce MLS ekibi Chicago Fire'a transferini tamamlayan Polonyalı ikon, dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olma fırsatıyla karşı karşıya kalmıştı.
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Lewandowski neden hayır dedi
Polonyalı yayın kuruluşu SportoweFakty'e konuşan Zahavi, efsane golcünün önüne sezon ortasında konulan teklifi anlattı. Menajer, "Robert'ın masasında sezon başına 100 milyon euro değerinde iki yıllık bir teklif vardı" dedi. Lewandowski'nin bunu neden reddettiği sorulduğunda ise Zahavi sadece, "Çünkü FC Barcelona'da oynamak istiyordu" yanıtını verdi.
İlginç olan şu ki Zahavi, forvetin Katalonya'dan ayrılması halinde aslında tercih ettiği rotanın, öncelikle onu ülkesine daha yakın tutacak lojistik nedenlerden dolayı Orta Doğu olduğunu kabul etti. "Bu doğru, Robert Suudi Arabistan'da oynamak istiyordu" diye ekledi. "Başlıca nedeni orada yaşamanın sağladığı kolaylıktı: Riyad ile Varşova arasındaki küçük saat farkı ve ABD'ye kıyasla Polonya'ya daha kısa mesafe. Ayrıca bizi çok paranın beklediğini de biliyorduk."
Ancak Lewandowski'nin sezon ortasında Barcelona'dan ayrılmak gibi bir niyeti yoktu. Zahavi daha sonra eski Bayern Münih yıldızını, teklifin büyük ihtimalle yaz geldiğinde onu beklemeyeceği konusunda uyarmak zorunda kaldı. Şunları ekledi: "Suudiler harcama konusundaki yaklaşımlarını değiştirdi... Savaş da durumu karmaşıklaştırdı. Bu yüzden Robert'a karşı dürüst oldum ve sonunda ona şunu söyledim: 'Sana karşı dürüst olmak zorundayım. Oradaki herkesi tanıyorum, piyasayı biliyorum ve durum zor olacak.'"
Sportif yöndeki değişiklikler
Oyuncunun kalma isteğine rağmen, sportif yönetim Polonyalı forvetin talep ettiği düzenli süreyi garanti edemedi.
Lewandowski'nin neden sonunda Barca'dan ayrıldığına açıklık getiren Zahavi, şöyle dedi: "Joan Laporta, Robert'ın kalmasını istedi. Ama Laporta, teknik ekibin işine karışmaz. Kadroya karar verenler Deco ve Hansi Flick. Ve onlar da Robert'a ilk 11'de bir yeri garanti edemedi; bu, onun için paradan bile daha önemliydi. Onu tanıyorsunuz, her zaman oynamak, takımın kilit parçası olmak ister... bu yüzden belli bir noktada diğer seçenekleri değerlendirmeye başladık."
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Chicago Fire ile yeni bir hayat
Sonuç olarak, garanti bir ilk 11 yerinin olmaması, kendisinin hâlâ en üst seviyede sunacak çok şeyi olduğunu düşünen Lewandowski için anlaşmayı bozan unsur oldu. Ancak ABD'ye transferi şimdiden beklenmedik bir engelle karşılaştı; tehlikeli çevre koşulları, MLS'deki ilk maçının ertelenmesine ve eski Bayern Münih takım arkadaşı Thomas Muller ile yeniden bir araya gelmesine neden oldu.
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