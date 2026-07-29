Polonyalı yayın kuruluşu SportoweFakty'e konuşan Zahavi, efsane golcünün önüne sezon ortasında konulan teklifi anlattı. Menajer, "Robert'ın masasında sezon başına 100 milyon euro değerinde iki yıllık bir teklif vardı" dedi. Lewandowski'nin bunu neden reddettiği sorulduğunda ise Zahavi sadece, "Çünkü FC Barcelona'da oynamak istiyordu" yanıtını verdi.

İlginç olan şu ki Zahavi, forvetin Katalonya'dan ayrılması halinde aslında tercih ettiği rotanın, öncelikle onu ülkesine daha yakın tutacak lojistik nedenlerden dolayı Orta Doğu olduğunu kabul etti. "Bu doğru, Robert Suudi Arabistan'da oynamak istiyordu" diye ekledi. "Başlıca nedeni orada yaşamanın sağladığı kolaylıktı: Riyad ile Varşova arasındaki küçük saat farkı ve ABD'ye kıyasla Polonya'ya daha kısa mesafe. Ayrıca bizi çok paranın beklediğini de biliyorduk."

Ancak Lewandowski'nin sezon ortasında Barcelona'dan ayrılmak gibi bir niyeti yoktu. Zahavi daha sonra eski Bayern Münih yıldızını, teklifin büyük ihtimalle yaz geldiğinde onu beklemeyeceği konusunda uyarmak zorunda kaldı. Şunları ekledi: "Suudiler harcama konusundaki yaklaşımlarını değiştirdi... Savaş da durumu karmaşıklaştırdı. Bu yüzden Robert'a karşı dürüst oldum ve sonunda ona şunu söyledim: 'Sana karşı dürüst olmak zorundayım. Oradaki herkesi tanıyorum, piyasayı biliyorum ve durum zor olacak.'"