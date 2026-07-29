Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
lewandowskiGetty Images
Muhammad Zaki

Çeviri:

MLS yıldızının menajeri iddia etti: Robert Lewandowski, Barcelona'dayken Suudi Arabistan'dan gelen 200 milyon avroluk transfer teklifini reddetti

Transfers
R. Lewandowski
Barcelona
Premier Lig
Chicago Fire FC
La Liga
ABD 1

Menajerine göre Robert Lewandowski, Barcelona'da kalmak için Suudi Arabistan'dan gelen dudak uçuklatan 200 milyon avroluk sözleşme teklifini sansasyonel şekilde reddetti. Tecrübeli golcü, sonunda Orta Doğu'da sunulan hayat değiştirecek servet yerine bu yaz Chicago Fire'a giderek Major League Soccer'a transfer olmayı tercih etti.

  • 200 milyon avroluk Suudi reddi ortaya çıktı

    Açıklayıcı bir röportajda, süper menajer Pini Zahavi, Lewandowski'nin Camp Nou'daki son yılında geri çevirdiği olağanüstü mali tekliflerin perde arkasını anlattı. Kısa süre önce MLS ekibi Chicago Fire'a transferini tamamlayan Polonyalı ikon, dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olma fırsatıyla karşı karşıya kalmıştı.


    • Reklam
  • ROBERT LEWANDOWSKI BARCELONAGetty Images

    Lewandowski neden hayır dedi

    Polonyalı yayın kuruluşu SportoweFakty'e konuşan Zahavi, efsane golcünün önüne sezon ortasında konulan teklifi anlattı. Menajer, "Robert'ın masasında sezon başına 100 milyon euro değerinde iki yıllık bir teklif vardı" dedi. Lewandowski'nin bunu neden reddettiği sorulduğunda ise Zahavi sadece, "Çünkü FC Barcelona'da oynamak istiyordu" yanıtını verdi.

    İlginç olan şu ki Zahavi, forvetin Katalonya'dan ayrılması halinde aslında tercih ettiği rotanın, öncelikle onu ülkesine daha yakın tutacak lojistik nedenlerden dolayı Orta Doğu olduğunu kabul etti. "Bu doğru, Robert Suudi Arabistan'da oynamak istiyordu" diye ekledi. "Başlıca nedeni orada yaşamanın sağladığı kolaylıktı: Riyad ile Varşova arasındaki küçük saat farkı ve ABD'ye kıyasla Polonya'ya daha kısa mesafe. Ayrıca bizi çok paranın beklediğini de biliyorduk."

    Ancak Lewandowski'nin sezon ortasında Barcelona'dan ayrılmak gibi bir niyeti yoktu. Zahavi daha sonra eski Bayern Münih yıldızını, teklifin büyük ihtimalle yaz geldiğinde onu beklemeyeceği konusunda uyarmak zorunda kaldı. Şunları ekledi: "Suudiler harcama konusundaki yaklaşımlarını değiştirdi... Savaş da durumu karmaşıklaştırdı. Bu yüzden Robert'a karşı dürüst oldum ve sonunda ona şunu söyledim: 'Sana karşı dürüst olmak zorundayım. Oradaki herkesi tanıyorum, piyasayı biliyorum ve durum zor olacak.'"

  • Sportif yöndeki değişiklikler

    Oyuncunun kalma isteğine rağmen, sportif yönetim Polonyalı forvetin talep ettiği düzenli süreyi garanti edemedi.

    Lewandowski'nin neden sonunda Barca'dan ayrıldığına açıklık getiren Zahavi, şöyle dedi: "Joan Laporta, Robert'ın kalmasını istedi. Ama Laporta, teknik ekibin işine karışmaz. Kadroya karar verenler Deco ve Hansi Flick. Ve onlar da Robert'a ilk 11'de bir yeri garanti edemedi; bu, onun için paradan bile daha önemliydi. Onu tanıyorsunuz, her zaman oynamak, takımın kilit parçası olmak ister... bu yüzden belli bir noktada diğer seçenekleri değerlendirmeye başladık."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Robert LewandowskiGetty

    Chicago Fire ile yeni bir hayat

    Sonuç olarak, garanti bir ilk 11 yerinin olmaması, kendisinin hâlâ en üst seviyede sunacak çok şeyi olduğunu düşünen Lewandowski için anlaşmayı bozan unsur oldu. Ancak ABD'ye transferi şimdiden beklenmedik bir engelle karşılaştı; tehlikeli çevre koşulları, MLS'deki ilk maçının ertelenmesine ve eski Bayern Münih takım arkadaşı Thomas Muller ile yeniden bir araya gelmesine neden oldu.

Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
ABD 1
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Charlotte FC crest
Charlotte FC
CLT