MLS, Larry Berg'de Don Garber'ın halefini buldu, ancak şimdilik odak sahada kalmayı sürdürüyor. Bunun en net işareti ne? Lionel Messi yeniden futbol oynuyor. Dünya Kupası arası resmen sona erdi. Başroldeki isim geri döndü. Yeniden ciddileşme zamanı.

Inter Miami ise bu mesajı tam olarak almamış gibiydi. Herons, Columbus Crew karşısında zorlandı ve sönük geçen 2-2'lik iç saha beraberliğinde bir puanı zor kurtardı.

Diğer yandan, topu ortalayabilen bir sol beke sahip olmanın daha fazla pozisyon yaratmaya yol açabileceğini fark eden Philadelphia Union için iyi haberler vardı (bunu kim bilebilirdi ki?). Bir de Evander var; o da topu ağlara çok sert göndermekte hâlâ çok iyi.

Genel olarak izlemesi keyifliydi. Aslında Leagues Cup'ın şimdi ligin ivmesini durduracak olması yazık. Yine de bu ivme mutlaka geri dönecektir.

GOAL, MLS'te bir başka sürükleyici haftanın kazananlarına ve kaybedenlerine göz atıyor...