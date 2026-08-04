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Evander, FC CincinnatiGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS'te kazananlar ve kaybedenler: Evander galibiyet gollerini attığı için özür diledi, Kai Wagner geri döndü ve San Diego FC dersini almıyor

Winners & losers
ABD 1
FEATURES
FC Cincinnati
Chicago Fire FC
Seattle Sounders FC
San Diego FC
Evander Ferreira
K. Wagner
R. Lewandowski

Dünya Kupası arasının kesin olarak sona ermesiyle birlikte GOAL, MLS'te bir başka ilgi çekici haftanın kazananlarına ve kaybedenlerine göz atıyor.

MLS, Larry Berg'de Don Garber'ın halefini buldu, ancak şimdilik odak sahada kalmayı sürdürüyor. Bunun en net işareti ne? Lionel Messi yeniden futbol oynuyor. Dünya Kupası arası resmen sona erdi. Başroldeki isim geri döndü. Yeniden ciddileşme zamanı.

Inter Miami ise bu mesajı tam olarak almamış gibiydi. Herons, Columbus Crew karşısında zorlandı ve sönük geçen 2-2'lik iç saha beraberliğinde bir puanı zor kurtardı.

Diğer yandan, topu ortalayabilen bir sol beke sahip olmanın daha fazla pozisyon yaratmaya yol açabileceğini fark eden Philadelphia Union için iyi haberler vardı (bunu kim bilebilirdi ki?). Bir de Evander var; o da topu ağlara çok sert göndermekte hâlâ çok iyi.

Genel olarak izlemesi keyifliydi. Aslında Leagues Cup'ın şimdi ligin ivmesini durduracak olması yazık. Yine de bu ivme mutlaka geri dönecektir.

GOAL, MLS'te bir başka sürükleyici haftanın kazananlarına ve kaybedenlerine göz atıyor...

  • EvanderGetty

    KAZANAN: Evander

    Evander'ın tam 38,5 metre uzaktan golü attıktan sonra yaptığı ilk şey, teknik direktöründen özür dilemek oldu. FC Cincinnati teknik direktörü Pat Noonan'ın hafta içinde takımıyla bir toplantı yaptığı ve oyuncularından daha yüksek kaliteli şutlar çekmelerini, hücumda ise daha sabırlı olmalarını istediği söyleniyordu. Son üçüncü bölgede biraz daha akıllıca davranmaları halinde Cincinnati'nin bir sonraki adıma geçebileceğini savunuyordu.

    Bu yüzden Evander topu kontrol edip başını kaldırdı, omuz silkti ve topu adeta otoparktan ağlara gönderdiğinde, teknik olarak hocasının talimatlarını görmezden gelmiş oldu. Ama aynı zamanda San Jose karşısında oldukça dikkat çekici geri dönüşün galibiyet golünü de atıyordu. Cincinnati sahasında 2-0 geriye düştü ve üst üste ikinci yenilgisine doğru gittiği izlenimini veriyordu. Sonra sahneye Evander çıktı. İlk golde Bryan Ramirez'in koşu yoluna şık bir aşırtma pas bırakarak asist yaptı. İkinci golde de benzer bir bölgede Tom Barlow'u buldu ve o da bitirdi. Ardından ise gerçekten olağanüstü üçüncü gol geldi.

    Tüm bunlar olurken, hücum orta sahası her zamanki gibi son derece umursamaz bir görüntü veriyordu elbette. Ancak maç sonunda istatistik hanesi şöyleydi: bir gol, iki asist, yaratılan yedi fırsat ve elbette maçın oyuncusu ödülü.

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  • Brian SchmetzerGetty

    KAYBEDEN: Brian Schmetzer

    Seattle'da neler oluyor? Sounders, başka bir şey olmasa bile, her zaman zirveye yakın olur. Brian Schmetzer'in takımı son 10 sezonun dokuzunda play-off'a kaldı. Bu katılımların yalnızca birinde ilk dördün dışında kaldılar. Özellikle geçen yıl ilk turda Minnesota United'a penaltılarla elendikten sonra, ileri turlara gitme becerileri sorgulanabilir. Ancak istikrar, Schmetzer'in alametifarikası.

    Bu nedenle, Pasifik Kuzeybatı'nın en iyi takımının kulüp tarihinin yeni rekoru olan üst üste altı yenilgi almasını görmek oldukça şaşırtıcı. Bu altı mağlubiyetin ikisinin, sezondaki üçüncü başantrenörüyle yoluna devam eden Portland'a karşı gelmesi ise daha da sürpriz, hatta belki biraz moral bozucu. Cumartesi gecesindeki yenilgi özellikle kasvetli hissettirdi, çünkü Sounders aslında öne de geçmişti. Ancak maç ilerledikçe dağıldılar. Paul Arriola'nın dördüncü dakikadaki sakatlığı, zaten dar olan kadro için ağır bir darbe oldu.

    Portland oyunu kontrol edip son bölümde hak edilmiş galibiyet golünü bulurken, Sounders ise hem enerjiden hem de fikirden yoksun göründü. İkinci yarıda kaleyi bulan yalnızca bir şut çektiler ve devre arasından sonra rakip ceza sahasında sadece yedi kez topla buluştular. Şu anda her şey biraz karanlık görünüyor. Leagues Cup da kapıdayken, işlerin nerede düzeleceğini görmek zor.


  • imago-sport-1080642409.jpgPropaganda Photo

    KAZANAN: Robert Lewandowski

    Elbette bu er ya da geç olacaktı. Chicago Fire'ın Charlotte karşısındaki Doğu Konferansı maçından önce komik bir sahne yaşandı. Robert Lewandowski, kelimenin tam anlamıyla nereye gideceğini bilmiyordu. Apple TV kameralarının stadyuma yürürken kaydettiği kısa bir görüntüde, Polonyalı efsanenin devasa Soldier Field'ın iç kısımlarına ilerlerken bir güvenlik görevlisinden yol tarifi sorduğu görüldü.

    Ne de olsa burası onun için yeni bir yer. Ama cumartesi günü burayı adeta evi gibi gösterdi. Lewandowski'yi bugünlerde bu kadar özel kılan şey, hareket etme biçimi. O hiçbir zaman hıza ya da atletizme dayanan bir oyuncu olmadı. Lewandowski, hem acımasız içgüdülerine hem de imkânsız açıları bulmak için vücudunu şekilden şekle sokabilme yeteneğine güvenen o dayanıklı santrforlardan biri. Attığı iki gol de bunun çok iyi örnekleriydi. İlki, kendi etrafında dönüp alt köşeye yaptığı öldürücü vuruştu; kalça hareketi çok daha genç bir oyuncuyu andırıyordu. İkincisinde ise topu stoperden kısa bir dokunuşla uzaklaştırdı, açıyı kapatmak ve yalnızca yeterli alanı yaratmak için zarif bir temas yaptı, ardından topu alt köşeye şık bir iç vuruşla gönderdi.

    Ligdeki ilk birkaç maçı biraz zordu. Ama hata yapmayın. Lewandowski geldi.


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  • Tata MartinoGetty

    Hayal kırıklığı: Tata Martino

    Tata Martino, bu sezon öncesinde Atlanta United'a dönüşünün iyi bir fikir olduğunu savunmuştu:

    "İkinci dönemlerin her zaman en iyisi olmadığına dair bir söz olduğunu biliyorum. Ama benim durumumda, bunu daha önce bir kez yaptım ve başarıya ulaşabildik" dedi GOAL'e kasım ayında.

    Ona inanmak oldukça kolaydı. Atlanta, felaket bir sezonun ardından geliyordu ama sadece 12 ay önce yatırım yapmıştı. Kadro, en azından Doğu Konferansı'nın dibinden çıkıp play-off yarışına girecek kadar iyi görünüyordu. Martino sabır çağrısı yapsa da, onlara on yıldan kısa bir süre önce MLS Cup'ı kazandıran adamın en azından takımın gidişatını tersine çevirmesi bekleniyordu.

    Görünen o ki bazı durumları tersine çevirmek diğerlerinden daha zor. Atlanta bir türlü ritim bulamıyor. Çok ağır yenilgiler almıyorlar ama MLS'te hiçbir kulüp daha fazla maç kaybetmedi ve ligin en az puana sahip takımı konumundalar. Son hayal kırıklığı ne mi? 66. dakikada 2-0 önde olmalarına rağmen Philadelphia'ya 3-2 kaybetmeleri. Hakkını vermek gerekirse Atlanta 10 kişi kalmıştı ve hayatta kalma modundaydı. Ancak uzatma dakikalarında iki gol birden yemek gerçekten oldukça kasvetli bir gelişme. Söylentiye göre, Emmanuel Latte Lath Union Berlin'e kiralandıktan kısa süre sonra Romelu Lukaku yolda olabilir. Bu da kuşkusuz memnuniyet verici bir destek olurdu.

  • Kai WagnerGetty

    KAZANAN: Kai Wagner

    Philadelphia'nın transfer stratejisi komik. Kabaca şöyle işliyor: ligin en iyi dört savunmacısından ikisine sahip ol, ardından aynı sezon arasında ikisini de elden çıkar. Bunlardan birinin Batı Konferansı'ndaki bir rakipte istikrar sorunu yaşamasını izle. Sonra diğerini gönderdikten yedi ay sonra geri satın al. Wagner, kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu ve ölümcül bir sol ayağa sahip. Ayrıca hiç şüphesiz Union'ın 2025 Supporters' Shield yürüyüşü sırasındaki en iyi oyuncusuydu; 11 asist yaparken MLS'in en iyi savunmasında da kilit bir rol oynadı.

    Onun dönüşü gerçekten dikkat çekici oldu. Union, o geldiğinde zorlanıyor olabilirdi. Ancak Wagner'in geri dönmesiyle birlikte eski formunu buldu. Üç maçta üç asisti var ve cumartesi akşamı Union'ın Atlanta karşısında geç bir geri dönüşe imza atmasına öncülük ederken bunların ikisini oldukça nefis şekilde yaptı. Daha kötüye gidemeyen bir takım için bunun sadece geçici bir yükseliş olup olmadığı zamanla görülecek. Elbette NY Red Bulls, Seattle ve Atlanta bir bakıma uygun bir fikstür üçlüsü. Ancak karşınıza çıkanı yenebilirsiniz ve Wagner yine MLS'in en iyi sol beki gibi görünüyor.

  • Mikey Varas Getty

    Kaybeden: Mikey Varas

    Milyarıncı kez soralım San Diego, neden geriden oyun kuruyoruz? Evet, geçen yılın Batı Konferansı şampiyonu zaman zaman çok keyifli bir futbol oynuyor. Ama bu aynı zamanda fazlasıyla öngörülebilir ve zaman zaman durdurması da çok kolay. Buna rağmen Varas, San Diego'nun topu yerde tutma ısrarından vazgeçmedi. Maç başına uzaklaştırmada ligin son sırasındalar ve aleyhlerine xG'de 25. basamaktalar. Açıkçası şu anlama geliyor: Topu çok uzağa vurmuyorlar ve kaybettiklerinde rakip yüksek kaliteli top kazanımları elde ediyor. Üstelik çoğu zaman bunları gole de çeviriyorlar.

    Minnesota karşısında olan da tam olarak buydu. San Diego, üçüncü dakikada ev sahibi ekibin dağınık oyunu fırsata çevirmesiyle tamamen önlenebilir bir gol yedi. Ardından geri dönüp 1-1'lik beraberliği aldılar, hatta maçı da kazanabilirlerdi. Ancak Varas'ın tek bir şekilde oynama ısrarı artık takıma zarar veriyor.