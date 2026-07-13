MLS takımı Lyon ile kiralama süresinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardıktan sonra, ABD Erkek Milli Takımı kalecisi Matt Turner, New England Revolution’da kalmaya hazırlanıyor

Revs, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kulübün Lyon ile Turner’ın kiralık sözleşmesini 31 Aralık’a kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, kiralama süresini bir yıl daha uzatma opsiyonunu da içeriyor ve bu opsiyonun kullanılması halinde Revs’in Turner’ı tamamen satın alma hakkı da olacak.

Anlaşma sonucunda, 32 yaşındaki kaleci, takımın as kalecisi olarak kalmak üzere TAM seviyesinde bir sözleşmeyle Revs'te kalmaya devam edecek.