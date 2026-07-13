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Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

MLS takımı Lyon ile kiralama süresinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardıktan sonra, ABD Erkek Milli Takımı kalecisi Matt Turner, New England Revolution’da kalmaya hazırlanıyor

Transfers
ABD
M. Turner
New England Revolution
ABD 1

ABD Erkek Milli Takımı kalecisi Matt Turner, MLS kulübü New England Revolution’ın, iki kez Dünya Kupası’nda forma giymiş bu oyuncunun Olympique Lyon’dan kiralanma süresini uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, kulüpte kalmaya devam edecek. Sonuç olarak, Turner en azından MLS sezonunun sonuna kadar Revs’te kalacak.

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Ne oldu?

    Revs, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kulübün Lyon ile Turner’ın kiralık sözleşmesini 31 Aralık’a kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, kiralama süresini bir yıl daha uzatma opsiyonunu da içeriyor ve bu opsiyonun kullanılması halinde Revs’in Turner’ı tamamen satın alma hakkı da olacak.

    Anlaşma sonucunda, 32 yaşındaki kaleci, takımın as kalecisi olarak kalmak üzere TAM seviyesinde bir sözleşmeyle Revs'te kalmaya devam edecek.

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  • New England Revolution v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    "MLS kalecileri için altın standart"

    Revs Genel Müdürü ve Futbol Direktörü Chris Tierney, “Matt Turner’ı önümüzdeki yıllarda da New England Revolution formasıyla sahada tutmamızı sağlayacak Lyon ile bir anlaşmaya varmış olmaktan büyük heyecan duyuyoruz,” dedi. “Matt’in burada MLS’de ya da ABD Erkek Milli Takımı ile dünya sahnesinde sergilediği performanslar, her şeyi açıkça ortaya koyuyor.

    Matt’in, Revolution’da halihazırda oluşturduğu etkileyici mirasını daha da pekiştirerek MLS kalecileri için altın standart olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz.”

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Turner'ın bugüne kadarki kariyeri

    Turner, ilk olarak Revs’te kendini kanıtladıktan sonra 2022’de Avrupa’ya büyük bir transfer gerçekleştirdi ve o kış düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Arsenal’e katıldı. Gunners'ta bir yıl geçirdikten ve yedi maçta forma giydikten sonra kaleci, Nottingham Forest'a transfer oldu ve burada 20 maçta forma giydikten sonra Crystal Palace'a bir yıllık kiralık olarak gitti. Ardından Haziran 2025'te Lyon ile sözleşme imzaladı ve iki ay sonra Revs'e kiralandı; sezonun son bölümünde 10 maçta forma giyerek ilk 11'deki yerini geri kazandı ve bu MLS sezonuna 14 maçta ilk 11'de başlayarak devam etti.

    Milli takımda ise Turner, ABD Milli Takımı ile 55 kez forma giydi ve bu yaz Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye’ye 3-2 yenildikleri maçta ilk 11’de yer aldı.

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  • New England Revolution v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Şimdi ne olacak?

    Ligin Dünya Kupası arası öncesinde dördüncü sıraya yükselen Revs, 22 Temmuz’da Toronto FC ile oynayacağı maçla MLS’e geri dönecek.

ABD 1
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NER
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TFC