MLS sezon ortası sıralaması: Inter Miami ve Nashville SC başı çekiyor, San Jose Earthquakes sürpriz yapıyor, peki Atlanta United’da ne ters gidiyor?

Sezon ortası tatilleri, nesnel olarak bakıldığında iyi bir şeydir. Aslında insan vücudunun kaldırabileceğinden çok daha fazla futbol oynanıyor. Bacaklar yoruluyor, tendonlar geriliyor. Kas sakatlıkları çok sık görülüyor. Ve MLS de uzun bir ara veriyor. Dünya Kupası sayesinde, artık altı haftalık bir ara olacak ve bu ligdeki oyuncuların çoğu ile oynadıkları takımlar, bir aydan fazla bir süre boyunca pek fazla futbol maçı oynamayacak.

Bu durum lig için kötü olabilir, ancak durumu gözden geçirmek için iyi bir zaman. Bir MLS sezonunda 34 maç oynanır. Her takım şu ana kadar yaklaşık 15 maç oynadı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken ve şüphesiz Dünya Kupası'nın getireceği yoğun hareketlilik göz önüne alındığında, sıfırlama, yeniden değerlendirme ve durum tespiti yapmak için iyi bir zaman.

Bazı şeyler tahmin edilebilir. Inter Miami yine en güçlü adaylardan biri. Nashville SC yine oldukça iyi. Seattle Sounders yine playofflara kalacak. Ancak birkaç sürpriz de var. San Jose Earthquakes ciddi bir rakip. Chicago Fire gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Ve LAFC, Steve Cherundolo sonrası dönemde hala toparlanmaya çalışıyor. Bunların arasında da bir sürü eğlenceli şey var.

GOAL, MLS yaz tatiline girerken, iddialı takımları, şampiyonluk adaylarını ve muhtemelen plajda olmak isteyenleri inceliyor...