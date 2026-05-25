Thomas Hindle

MLS sezon ortası sıralaması: Inter Miami ve Nashville SC başı çekiyor, San Jose Earthquakes sürpriz yapıyor, peki Atlanta United’da ne ters gidiyor?

Lionel Messi ve takımı hâlâ favori konumunda, ancak Nashville, San Jose ve Vancouver’ın güçlü başlangıçları, ligi uzun bir ara öncesinde oldukça dengeli bir duruma getirmiş durumda.

Sezon ortası tatilleri, nesnel olarak bakıldığında iyi bir şeydir. Aslında insan vücudunun kaldırabileceğinden çok daha fazla futbol oynanıyor. Bacaklar yoruluyor, tendonlar geriliyor. Kas sakatlıkları çok sık görülüyor. Ve MLS de uzun bir ara veriyor. Dünya Kupası sayesinde, artık altı haftalık bir ara olacak ve bu ligdeki oyuncuların çoğu ile oynadıkları takımlar, bir aydan fazla bir süre boyunca pek fazla futbol maçı oynamayacak.

Bu durum lig için kötü olabilir, ancak durumu gözden geçirmek için iyi bir zaman. Bir MLS sezonunda 34 maç oynanır. Her takım şu ana kadar yaklaşık 15 maç oynadı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken ve şüphesiz Dünya Kupası'nın getireceği yoğun hareketlilik göz önüne alındığında, sıfırlama, yeniden değerlendirme ve durum tespiti yapmak için iyi bir zaman.

Bazı şeyler tahmin edilebilir. Inter Miami yine en güçlü adaylardan biri. Nashville SC yine oldukça iyi. Seattle Sounders yine playofflara kalacak. Ancak birkaç sürpriz de var. San Jose Earthquakes ciddi bir rakip. Chicago Fire gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Ve LAFC, Steve Cherundolo sonrası dönemde hala toparlanmaya çalışıyor. Bunların arasında da bir sürü eğlenceli şey var.

GOAL, MLS yaz tatiline girerken, iddialı takımları, şampiyonluk adaylarını ve muhtemelen plajda olmak isteyenleri inceliyor...

  Cavan Sullivan Philadelphia Union

    Play-off'lara doğru Cancun

    Philadelphia Union - Cavan yoksa, eğlence de yok. Elbette, Philly bir iki sakatlık yaşadı, ancak bu kadroya yapılan yatırımın yetersizliği oldukça can sıkıcı. Bırakın da Cavan oynasın.

    Atlanta United - Teknik direktör Tata Martino birkaç hafta önce, önceden bir nevi yerel kahraman olmasaydı muhtemelen işini kaybedeceğini itiraf etti. Bu doğru gibi görünüyor.

    Sporting Kansas City - Her şeyden çok oyuncular için üzülüyorsunuz. Kalite açısından ciddi bir eksiklikleri var. KC'de uzun bir yeniden yapılanma süreci olacak.

    CF Montreal - Adil olmak gerekirse, yeni teknik direktörün getirdiği canlılığı iyi değerlendirdiler. Prince Owusu 9 gol attı ve Montreal'i izlemek o kadar da kötü değil. Sadece kadro derinliği yok ve gerçek anlamda fark yaratacak oyuncular yok. HARCAMA YAPIN.

  Martin Ojeda Orlando City

    Araf!

    Orlando City - Antoine Griezmann'ın ne kadar propaganda yaparsa yapsın, lig tarihinin en fazla gol yiyen takımı olma yolunda ilerledikleri gerçeğini telafi edemez. Fransız oyuncunun, Avrupa'nın en sağlam savunmalarından birinde yıllarca oynadıktan sonra, savunması oldukça zayıf bir takıma katılması harika bir ironi.

    Austin FC - Takım, teknik direktörünü ve sportif direktörünü kovdu ve sahada heyecanlanacak pek bir şey yok. Kadro korkunç değil, ancak etraflarında pek bir heyecan yok. Yine de güzel stadyumu için artı puan.

    D.C. United - D.C. United, geçen sezonun ortasında yeni bir yönetim yapısı kurdu ve bu sezon arası birkaç büyük hamle yaptı. Bunlar tam olarak işe yaradı mı? Henüz belli değil. Tai Baribo her zaman istikrarlı bir golcü olacak, ancak bu takımda heyecanlanacak başka pek bir şey yok.

    Portland Timbers - Aksi takdirde oldukça sıkıcı bir takıma biraz hareketlilik katan Kris Velde'ye tebrikler. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyaçları var. Hem de çok.


  Toronto FC v New York Red Bulls

    Biraz yardıma ihtiyacım var

    Colorado Rapids - Matt Wells'in iyi bir teknik direktör olduğuna şüphe yok ve doğru türde bir futbol oynamak istediği de açık. Peki bunu gerçekleştirecek kadroya sahip mi? Paxten Aaronson pek de parlamadı ve Zack Steffen konusunda da bazı endişeler var. Rapids'in yine birazcık daha fazla harcama yapması gerekiyor.

    St. Louis CITY SC - Sezonun başındaki zorlu fikstür onlara hiç yaramadı, ancak son zamanlarda biraz toparlandılar. Adil olmak gerekirse, Yoann Damet'e biraz övgü hak ediyor, çünkü bu kadroya takviye gerekiyor. Birkaç forvet ve orta saha takviyesi, onları tekrar zirveye taşıyabilir.

    LA Galaxy - Ciddi diz sorunları nedeniyle ikinci yıl üst üste forma giyemeyen Riqui Puig'in kaybını üzülmeden bu takımdan bahsetmek mümkün değil. Burada hala bazı iyi oyuncular var, ancak Galaxy'nin orta sahaya takviyeye ihtiyacı var. Sorun ne mi? En büyük hedefleri olan Casemiro, Inter Miami'ye transfer olacak gibi görünüyor.

    Toronto FC - Federico Bernadeschi ve Lorenzo Insigne'nin feci transferlerini telafi etmek için uzatılan yeniden yapılanma süreci, Josh Sargent için hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçtan başka bir şey getirmedi. Altta yatan rakamlar, Toronto'nun beklenen gol sayısının altında performans gösterdiğini ve sıralamada doğal bir yükselişin gelmesi gerektiğini gösteriyor. Bakalım.


  Pascal Jansen

    İyi bir kaçış

    NYCFC - Pascal Jansen için sakatlıklar nedeniyle gerçekten çok zorlu bir 12 ay oldu. En son Maxi Moralez de sakatlandı; tecrübeli 10 numara, ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonunu erken noktaladı. Mo Salah söylentilerinin çıkma zamanı geldi...

    Houston Dynamo - Dynamo kış transfer döneminde büyük hamleler yaptı ve her zaman zeki olan Ben Olsen'e gerçek bir hücum yeteneği kazandırdı. Guilherme ve sadece MLS'de attığı 12 gol mükemmeldi. Sorun ne? Diğer herkesin de katkıda bulunması gerekiyor.

    San Diego FC - Mikey Varas'ın takımı için garip bir sezon oldu; arka alandan topu çıkarmakta ısrar etmeleri bazı maçları kaybetmelerine neden oldu. Ancak San Diego'da playoff'ları kaçırmayacak kadar çok yetenek var.

    Minnesota United - Minnesota'da gerçek bir azim var ve takım her zamanki gibi yenilmesi zor bir rakip olmaya devam ediyor (Eric Ramsay'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasına rağmen). Playoff'lara girebilmek için bir golcüye çok ihtiyaçları var.

    Columbus Crew - Yeni teknik direktör, yeni Crew mu? Wes Abou Ali'nin ön çapraz bağ yırtılması çok üzücü, ancak Henrik Rydstrom yönetiminde futbolun bayatlamasının ardından yeni teknik direktör Laurent Courtois'nın getireceği taze hücum fikirleri takıma çok iyi gelebilir.

  Evander

    Resimde

    Seattle Sounders - Her zaman göz önünde. Evet, teknik direktör Brian Schmetzer gerçekten o kadar iyi.

    Charlotte FC - Gerçekten ilginç bir durum. İyi bir teknik kadroya sahipler ve Idan Toklomati, ligin en dinamik forvetlerinden biri. Wilfried Zaha'nın yerini doldurabilir ve savunmaya biraz daha destek alabilirlerse, bu sezon özel bir sezon olabilir.

    New York Red Bulls - MLS'de izlemesi en keyifli takım, sırf ne olacağını hiç tahmin edemediğiniz için bile olsa. Julian Hall (dokuz gol, üç asist), Michael Bradley'in yönetiminde yeni bir seviyeye ulaştı.

    FC Dallas - Hoş bir sürpriz. Hayır, bu sadece enerjik Sam Sarver'ın bira içmesinden ibaret değil. Hırvatistan milli takımı oyuncusu ve Dünya Kupası'na katılacak olan Petar Musa, MLS'in en iyi forvetlerinden biri ve takım iyi organize olmuş durumda. Muhtemelen ana oyuncularına biraz fazla güveniyorlar. Orta sahadan biraz daha yaratıcılık gelirse korkutucu bir takım olabilirler.

    FC Cincinnati - Evander uyanmaya başladı ve Matt Miazga sessiz sedasız güçlü bir sezon geçiriyor. Ancak kalesinde gördükleri 37 gol korkutucu. Topu ağlardan uzak tutmaları gerekiyor.


  Los Angeles Football Club v San Jose Earthquakes

    Ulaşım

    Chicago Fire - Gregg Berhalter, ABD Milli Takımı'nın başına geçmeden önce MLS'de mükemmel bir teknik direktördü ve bu görevi üstlendikten sonra da oldukça başarılı olduğunu kanıtladı. Hugo Cuypers'ın bu formunu sürdürebilmesi zor olabilir, ancak attığı goller sayesinde takım ligin üst sıralarında yer alıyor.

    LAFC - Son Heung-Min ve arkadaşları için biraz kötü bir dönem oldu, ancak burada işlerin ters gitmesi için çok fazla yetenek var. Son'un golcü formuna kavuşmasıyla birlikte, Batı Konferansı'nın en iyileri arasına gireceklerdir.

    Real Salt Lake - Buna ihtiyacı olan bir konferansta, sezonun başlarında gerçekten hoş bir sürpriz. Zavier Gozo izlenmesi gereken bir isim, ancak RSL'nin her pozisyonda silahları var. Defansif olarak biraz daha sağlam olsalar iyi olur.

    New England Revolution - Marko Mitrovic, MLS'de bir göreve atanması için hiç düşünülmeden seçilebilecek bir isimdi. Bir kulübü doğru yolda ilerletmek için gerekli koçluk becerisine ve büyük maç tecrübesine sahipti. Çalıştığı oyuncular hakkında bazı soru işaretleri olsa da, Sırp teknik adam Revs'i iyi bir noktaya getiriyor.

  Lionel Messi

    Gerçek rakipler

    Nashville - Şu ana kadar MLS'in en iyi takımı. Nashville bunu akıllı oyunuyla, maçları kontrol ederek ve yenilmesi zor bir takım olarak başardı. Takımın kilit ismi Sam Surridge bir süre sahalardan uzak kaldı, ancak Cristian Espinoza'nın transferi takıma yeni bir ivme kazandırdı.

    Vancouver - Batı'nın hakim gücü. Vancouver, en iyi oyuncusu Thomas Muller'in iyi performans gösterememesine rağmen konferansta adeta fırtına gibi esiyor. Geçen yıl bir galibiyet uzaktaydılar ve bu yıl bir adım daha ileri gideceklerine bahse girmezsiniz.

    San Jose - Bruce Arena projesi şekilleniyor. Timo Werner sadece isminin ağırlığıyla manşetlere çıkacak, ancak bu harika ve dengeli bir takım. Sadece Cincinnati ve Inter Miami daha fazla gol attı.

    Inter Miami - Lionel Andres Messi. Casemiro'yu transfer ederlerse, bu takım korkutucu hale gelir.