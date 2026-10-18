MLS'de bir hafta sonu daha (neredeyse) geride kaldı. Üstelik dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Inter Miami ikna edici bir görüntü sergilemeye devam etmiyor ama Lionel Messi yine bildiğimiz gibi. Nashville SC, Supporters' Shield'ı kazanmanın eşiğindeydi ancak güçlü San Jose karşısında maçın sonlarında gol yedi ve 1-1'lik beraberliğe pek itiraz edemezdi. Robert Lewandowski ve Chicago Fire ise gol yollarında sinir bozucu bir gece geçirmelerine rağmen kutlama yapmak için bir neden buldu: New England'a 1-0 yenilseler de play-off biletini aldılar.

Batı'da ise işler biraz tuhaflaştı. St. Louis CITY'nin yenilmezlik serisi hiç beklenmedik bir rakip karşısında sona erdi. Seattle, çok kötü bir Montreal karşısında puan kaybetti. Ardından LAFC ile NYCFC, sezonun şu ana kadarki en tuhaf beraberliğine imza attı ve sonuçtan neredeyse kimse memnun kalmadı.

GOAL cumartesi gecesi MLS'de yaşananları derledi.