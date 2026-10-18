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Thomas Hindle
Çeviri:

MLS özeti: St. Louis CITY SC'nin etkileyici yenilmezlik serisi sona erdi, Lionel Messi Inter Miami Miami'yi yine kurtardı, Philadelphia Union ise istikrarlı gidişini sürdürdü

FEATURES
Analysis
Atlanta United - Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
ABD 1
Minnesota United - St. Louis City
Minnesota United
St. Louis City

Nashville SC, Supporters' Shield'ı kazanmayı başaramadı ancak Orlando City, DC United karşısındaki unutulmaz galibiyetinde göz korkutacak kadar iyiydi.

MLS'de bir hafta sonu daha (neredeyse) geride kaldı. Üstelik dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Inter Miami ikna edici bir görüntü sergilemeye devam etmiyor ama Lionel Messi yine bildiğimiz gibi. Nashville SC, Supporters' Shield'ı kazanmanın eşiğindeydi ancak güçlü San Jose karşısında maçın sonlarında gol yedi ve 1-1'lik beraberliğe pek itiraz edemezdi. Robert Lewandowski ve Chicago Fire ise gol yollarında sinir bozucu bir gece geçirmelerine rağmen kutlama yapmak için bir neden buldu: New England'a 1-0 yenilseler de play-off biletini aldılar.

Batı'da ise işler biraz tuhaflaştı. St. Louis CITY'nin yenilmezlik serisi hiç beklenmedik bir rakip karşısında sona erdi. Seattle, çok kötü bir Montreal karşısında puan kaybetti. Ardından LAFC ile NYCFC, sezonun şu ana kadarki en tuhaf beraberliğine imza attı ve sonuçtan neredeyse kimse memnun kalmadı.

GOAL cumartesi gecesi MLS'de yaşananları derledi.

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    Zaten iyi oynayacağı belliydi, değil mi? Arjantin sonrası dönemde bile Messi, bu seviyede bir sezonu öylesine geçiremeyecek kadar yetenekli; oyun ona fazlasıyla kolay geliyor. Inter Miami'nin de ona ihtiyacı var. South Beach'te işler kusursuz gitmiyor ve Luis Suarez şaşırtıcı biçimde form tutmuş olsa da Messi bu takımın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor.



    Tata Martino yönetiminde son dönemde biraz daha mücadeleci bir görüntü sergileyen Atlanta karşısında da durum buydu. Atlanta play-off'lara kalamayacak, ama yenilmesi zor bir takım. Miami de kendi işini zorlaştırdı. İstatistikler tek başına bakıldığında pek iç açıcı değil: Miami, şut sayısında 21-7 geride kaldı. xG bir şey ifade ediyorsa Atlanta, Miami'yi ezdi. Ama belirleyici olan skor, Miami'nin üç, Atlanta'nın bir gol atmış olması; gerçekten bilinmeye değer tek şey bu. Messi, ikisi de birbirinden güzel iki gol attı. Bu galibiyet, Miami'nin play-off'ların en az bir turunda saha avantajı elde etmesini neredeyse garantiledi.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando adeta ders verdi

    Böyle bir performansın sinyalleri bir süredir geliyordu. Orlando'nun savunması ligin en kötüsü olabilir, ancak hücumdaki yeteneği, yani esasen Antoine Griezmann, takımı play-off yarışına sokmaya yetmeliydi. Cumartesi gecesi zor günler geçiren DC United'a dört gol attıklarında da öyle oldu. Griezmann iki gol kaydetti ve şu golün de asistini yaptı:

    Puskás'a layık mı? Henüz belli değil. Ama bu sezon MLS'de bundan daha iyi bir gol olmayacak.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    St. Louis'in serisi sona erdi

    St. Louis gerçekten sıra dışı bir seri yakaladı. Aslında bunların pek azı anlamlı görünüyordu. Kulüp, sezon arasında sportif direktörünü ve teknik direktörünü değiştirerek kadrosunu baştan aşağı yenilemişti. Üstelik birkaç kilit ismini de kaybedince bir başka hayal kırıklığıyla dolu sezon yaşayacak gibi görünüyordu.

    Öyle olmadı. St. Louis tam zamanında form tuttu ve biraz da para harcadı. Sonuç, MLS'de yeni bir rekor olan 21 maçlık yenilmezlik serisiydi. Üstelik bunu fazlasıyla hak etmiş görünüyordu. Ama böyle seriler de bir noktada sona ermek zorunda. Sonunda seriye noktayı koyan Minnesota United oldu ve cumartesi gecesi 3-2 kazandı. Bu da tuhaf bir sonuçtu. Minnesota, ağustos ayından beri maç kazanamamıştı ama bunu başardı. Belki de böyle bir serinin bitmesi için en uygun yol buydu...

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  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Philly yine bir puanı kurtardı

    Cavan Sullivan, geçen hafta Chicago karşısında pek iyi oynamadığını kabul ederek birçok Philadelphia Union taraftarını sevindirdi. Üstelik haklıydı. Sullivan rekorlar kırıyor olabilir, ancak performansında hafif bir düşüş var. Elbette henüz 17 yaşında olan ve yetişkinlerle oynadığı futbolda hâlâ deneyim kazanan bir oyuncu için bu son derece doğal.

    Ancak galibiyet serisi 20 maça yaklaşan Philadelphia Union'ın artık başka kahramanlara da ihtiyacı var. Bunlardan biri, geçen yıl San Diego'dan transfer edilmesi isabetli bir hamle olan Milan Iloski. Bu sezon 19 gole ulaşan Iloski, kendisine gelen çok sayıda pozisyonu değerlendiren acımasız bir bitiriciye dönüştü. Cumartesi günü de penaltıdan gol atarak Charlotte karşısındaki 2-2'lik beraberliği getirdi. Philadelphia Union bundan sonra her maçını kazanamaz. Kusursuz bir takım değil. Ancak bazen mücadeleyle alınan bir puanın da değeri vardır.