MLS'de bir hafta sonu daha (neredeyse) geride kaldı. Güzel anlar da eksik değildi. Inter Miami hâlâ ikna edici bir görüntü vermiyor ama Lionel Messi bildiğimiz Lionel Messi. Nashville SC, Supporters’ Shield'ı kazanmanın eşiğindeydi; ancak güçlü San Jose karşısında son dakikalarda gol yiyince 1-1'lik beraberliğe itiraz edecek pek bir nedeni kalmadı. Robert Lewandowski ve Chicago Fire ise gol yollarında sıkıntı yaşadığı gecede New England'a 1-0 yenilmesine rağmen play-off biletini alarak sevinç yaşadı.

Batı'da ise tuhaf sonuçlar vardı. St. Louis CITY'nin yenilmezlik serisi hiç beklenmedik bir rakip karşısında sona erdi. Seattle, oldukça kötü bir Montreal takımı karşısında puan kaybetti. LAFC ile NYCFC de sezonun şu ana kadarki en tuhaf beraberliğine imza attı ve neredeyse kimse sonuçtan memnun kalmadı.

GOAL, MLS'de cumartesi gecesi yaşananları derledi...