24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
MLS Roundup GFXGOAL
Thomas Hindle
Çeviri:

MLS özeti: St. Louis CITY SC'nin etkileyici yenilmezlik serisi sona erdi, Lionel Messi Inter Miami Miami'yi yine kurtardı, Philadelphia Union ise istikrarlı gidişatını sürdürdü

FEATURES
Analysis
Atlanta United - Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
ABD 1
Minnesota United - St. Louis City
Minnesota United
St. Louis City

Nashville SC, Supporters' Shield'ı kazanamadı ancak Orlando City, D.C. United karşısında aldığı unutulmaz galibiyette göz korkutacak kadar iyiydi.

MLS'de bir hafta sonu daha (neredeyse) geride kaldı. Güzel anlar da eksik değildi. Inter Miami hâlâ ikna edici bir görüntü vermiyor ama Lionel Messi bildiğimiz Lionel Messi. Nashville SC, Supporters’ Shield'ı kazanmanın eşiğindeydi; ancak güçlü San Jose karşısında son dakikalarda gol yiyince 1-1'lik beraberliğe itiraz edecek pek bir nedeni kalmadı. Robert Lewandowski ve Chicago Fire ise gol yollarında sıkıntı yaşadığı gecede New England'a 1-0 yenilmesine rağmen play-off biletini alarak sevinç yaşadı.

Batı'da ise tuhaf sonuçlar vardı. St. Louis CITY'nin yenilmezlik serisi hiç beklenmedik bir rakip karşısında sona erdi. Seattle, oldukça kötü bir Montreal takımı karşısında puan kaybetti. LAFC ile NYCFC de sezonun şu ana kadarki en tuhaf beraberliğine imza attı ve neredeyse kimse sonuçtan memnun kalmadı.

GOAL, MLS'de cumartesi gecesi yaşananları derledi...

  • Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi, Messi, Messi

    İyi oynayacağı zaten belliydi, değil mi? Arjantin sonrası dönemde bile Messi, bu seviyede bir sezonu öylesine geçirip gitmeyecek kadar yetenekli ve rahat oynayan bir futbolcu. Inter Miami'nin de ona ihtiyacı var. South Beach'te her şey yolunda değil ve Luis Suarez beklenmedik biçimde formunu bulmuş olsa da Messi, bu takım için kilit önem taşımaya devam ediyor.



    Tata Martino yönetiminde son dönemde biraz daha mücadeleci bir görüntü sergileyen Atlanta karşısında da öyle oldu. Atlanta play-off'lara kalamayacak ama yenmesi zor bir rakip. Miami ise kendi işini zorlaştırdı. İstatistiklere tek başına bakıldığında tablo iç açıcı değil. Miami, şutlarda 21-7 geride kaldı. xG bir şey ifade ediyorsa Atlanta, Miami'ye büyük üstünlük kurdu. Ama önemli olan Miami'nin üç, Atlanta'nın bir gol atması ve gerçekten bilinmesi gereken tek şey de bu. Messi, play-off'ların en az bir turunda ev sahibi olma avantajını neredeyse garantileyen galibiyette, ikisi de harika vuruşlarla gelen iki gol attı.

  • imago-sport-1084560172.jpgEyepix Group

    Orlando'dan ders niteliğinde bir performans

    Böyle bir şeyin olacağı bir süredir belliydi. Orlando'nun savunması ligin en kötüsü olabilir, ancak hücumdaki yeteneği, yani esasen sadece Antoine Griezmann, takımı play-off yarışına sokmaya yetmeliydi. Cumartesi gecesi de öyle oldu: Orlando, zor günler geçiren DC United'a dört gol attı. Griezmann iki gol kaydetti ve şu golün de asistini yaptı:

    Puskás Ödülü'ne değer mi? Henüz belli değil. Ama bu sezon MLS'de bundan daha iyi bir gol olmayacak.

  • Red Bull New York v St. Louis CITY SCGetty Images Sport

    St. Louis'un serisi sona erdi

    St. Louis gerçekten dikkat çekici bir seri yakaladı. Aslında bütün bunlara anlam vermek pek kolay değil. Kulüp, sezon arasında sportif direktörünü ve teknik direktörünü değiştirerek sil baştan yapılanmaya gitti. Ardından iki kilit ismini de kaybedince St. Louis'i hayal kırıklığıyla geçecek bir sezon daha bekliyor gibi görünüyordu.

    Ancak öyle olmadı. St. Louis tam zamanında form tuttu ve biraz da para harcadı. Böylece MLS'de yeni bir rekor olan 21 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Üstelik bunu fazlasıyla hak etmiş görünüyordu. Ama böyle seriler de bir noktada sona ermek zorunda. Son darbeyi Minnesota United vurdu ve cumartesi gecesi 3-2 kazandı. İşin tuhaf yanı, Minnesota ağustostan bu yana maç kazanamamıştı ama bunu başardı. Belki de böyle bir serinin sona ermesi için en uygun yol buydu...

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084690642.jpgIcon Sportswire

    Philadelphia bir puanı bir kez daha kurtardı

    Cavan Sullivan, geçen hafta Chicago karşısında pek iyi oynamadığını kabul ederek Philadelphia Union taraftarlarını sevindirdi. Üstelik haklıydı. Sullivan rekorlar kırıyor olabilir, ancak performansı biraz düştü. Yetişkinlerle oynadığı futbolda henüz deneyim kazanan 17 yaşındaki bir oyuncu için bu elbette doğal.

    Ancak galibiyet serisi 20 maça yaklaşan Philadelphia Union'ın artık başka kahramanlara da ihtiyacı var. Onlardan biri, geçen yıl San Diego'dan gelişi isabetli bir transfer olan Milan Iloski. Bu sezon 19 gol atan Iloski, kendisine gelen çok sayıda gol fırsatını değerlendiren etkili bir bitiriciye dönüştü. Cumartesi günü de penaltıdan fileleri bularak Charlotte karşısındaki 2-2'lik beraberliği getirdi. Philadelphia Union bundan sonra her maçı kazanamaz. Kusursuz bir takım değil. Ancak bazen zorlukla kazanılmış bir puanın da değeri vardır.