Muhtemelen Inter Miami'nin o kadar da iyi olmadığını biliyorduk.

Evet, ellerinde Lionel Messi var. Evet, Rodrigo De Paul, Luis Suárez ve Casemiro da var. Ama bu ligde hiçbir zaman en komple takım olmadılar. Cumartesi günü bu durum çok netti.

Nashville ile oynadıkları maç iştah kabartıyordu. Nashville son derece iyi çalıştırılan, olağanüstü iyi organize olmuş ve çok enerjik bir takım, üstelik kendi yıldız yeteneklerinden de bir parça barındırıyor. Futbol takımları arasında, Doğu Konferansı'nın en komple ekibi onlar.

Inter Miami ise diğer tarafta Messi'ye sahip. Ancak cumartesi gecesi, genel anlamda futbol adına bir zafer gibi hissettiren maçta, en iyi takım kazandı. Nashville, Miami'yi 4-1'lik skorla ezip geçti ve büyük isimlerinden bazılarını çıkardıktan sonra gol önünde rehavete kapılmasalardı fark daha da açılabilirdi. Şoke edici bir çöküş yaşanmadığı sürece artık Supporters’ Shield'da bir elleri olduğu kesin.

Diğer yandan ligde işler karmakarışıktı. Kötü takımlar aylar sonra ilk kez kazandı. İyi takımlar ise gerçekten son derece kısır beraberliklere razı oldu. Ve sezon başında birçok kişinin vasatlığın simgesi olarak gördüğü Houston Dynamo, şimdi Batı'yı kazanmak için ciddi bir aday. Bunu kim tahmin edebilirdi ki?





GOAL, cumartesi akşamı MLS'teki gelişmeleri derledi...



