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MukhtarGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS özeti: Nashville SC, Lionel Messi'li Inter Miami'yi dağıttı, Tata Martino Atlanta United'ın kötü gidişine son verdi ve Houston Dynamo Batı'da zirveye çıktı

FEATURES
Analysis
ABD 1
Nashville SC - Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Orlando City - FC Cincinnati
Orlando City
FC Cincinnati

MLS, cumartesi akşamı her zamanki gibi kaotikti ancak Nashville'in Inter Miami'yi farklı mağlup etmesi, Supporters' Shield'ın nereye gidebileceğine dair şu ana kadarki en net işareti verdi.

Muhtemelen Inter Miami'nin o kadar da iyi olmadığını biliyorduk.

Evet, ellerinde Lionel Messi var. Evet, Rodrigo De Paul, Luis Suárez ve Casemiro da var. Ama bu ligde hiçbir zaman en komple takım olmadılar. Cumartesi günü bu durum çok netti.

Nashville ile oynadıkları maç iştah kabartıyordu. Nashville son derece iyi çalıştırılan, olağanüstü iyi organize olmuş ve çok enerjik bir takım, üstelik kendi yıldız yeteneklerinden de bir parça barındırıyor. Futbol takımları arasında, Doğu Konferansı'nın en komple ekibi onlar.

Inter Miami ise diğer tarafta Messi'ye sahip. Ancak cumartesi gecesi, genel anlamda futbol adına bir zafer gibi hissettiren maçta, en iyi takım kazandı. Nashville, Miami'yi 4-1'lik skorla ezip geçti ve büyük isimlerinden bazılarını çıkardıktan sonra gol önünde rehavete kapılmasalardı fark daha da açılabilirdi. Şoke edici bir çöküş yaşanmadığı sürece artık Supporters’ Shield'da bir elleri olduğu kesin.

Diğer yandan ligde işler karmakarışıktı. Kötü takımlar aylar sonra ilk kez kazandı. İyi takımlar ise gerçekten son derece kısır beraberliklere razı oldu. Ve sezon başında birçok kişinin vasatlığın simgesi olarak gördüğü Houston Dynamo, şimdi Batı'yı kazanmak için ciddi bir aday. Bunu kim tahmin edebilirdi ki?


GOAL, cumartesi akşamı MLS'teki gelişmeleri derledi...


  • Mukhtar, Messi'yi geride bıraktı

    Birinci ile ikinci karşı karşıyaydı. Inter Miami, babasının vefatının ardından ilk kez ilk 11'de başlayan Leo Messi'ye yeniden kavuştu. Ancak Nashville sahaya korkusuz çıktı. Hücuma kalabalık geldiler ve Miami'nin hücumdaki yıldızlar topluluğunu pek de umursamıyormuş gibi oynadılar.

    Maça ise ev sahibi ekip hükmetti. Andy Najar ile Cristian Espinoza, Miami'yi sol kanattan yıprattı. Hany Mukhtar, merkezde her türlü tehlikeli pozisyonu buldu. Nashville, açılış golünü fazlasıyla hak etti: Elias Saad'ın sert ve etkili ortasında Najar, arka direkte topu buldu.

    Messi'nin penaltı noktasından yararlanamamasıyla Miami, maça dönme fırsatını tepti gibi göründü. Ancak Telasco Segovia, Messi'nin harika asisti sayesinde sonunda eşitliği sağladı.

    Yine de gece Nashville'indı. Doğu Konferansı lideri, maç ilerledikçe daha da baskın bir görüntü verdi; Miami'nin savunmadaki bir dizi hatası da Nashville'in üç gol daha bulmasına olanak tanıdı. Açıkçası skor tabelası Miami adına cömert kaldı.

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  • Houston DynamoGetty

    Houston zirveye çıktı

    Peki ya Houston Dynamo? Teksas ekibi, zorlanan kadrosunu yeniden şekillendirmek için kış döneminde büyük harcama yaptı. Hector Herrera'yı Meksika'daki bir aranın ardından geri getirdiler. Mateusz Bogusz ve Guilherme de geldi. İşlerin rayına oturması biraz zaman aldı ama şimdi tam anlamıyla ritimlerini buldular. Ben Olsen, teknik direktör olarak yeniden kendine geldi ve en önemlisi de Dynamo savunmada sağlam duruyor.

    Bunu cumartesi gecesi zorlanan LA Galaxy karşısında da gösterdiler. Açık konuşmak gerekirse tek gerçekten iyi fırsatları vardı, o da Guilherme'nin soğukkanlılıkla gole çevirdiği bir penaltıydı. Carlos Garces'in bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kart, Galaxy'nin tehdidini büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Hatta yüksek profilli San Diego FC kiralığı Chucky Lozano'nun oyuna girişi bile maçı değiştiremedi. Son düdük çaldığında, bu kadar vasat olması beklenen Houston Batı Konferansı'nın zirvesindeydi.

  • Atlanta UnitedGetty

    Atlanta United galibiyetini aldı...

    Tata Martino için bu ne kadar iyi gelmiştir! Atlanta'nın yeni/eski patronu, şehirde kahramana dönüştüğü yerde son derece kötü bir ikinci dönem geçirdi. Göreve gelmeden önce ikinci dönemlerin zor olabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu bir şaka gibi görünmüştü ama biraz kehanet sayılabilecek şekilde doğru çıktı. Elbette bazı şeyler de ona karşı gelişti. Hücumun yapısı kusursuz değil; çok fazla yaratıcı oyuncu var, yeterince dinamizm yok. Savunmadaki seçenekler de oldukça sınırlı.

    Yine de geçen sezonki 14'üncülükten daha iyi bir noktaya gelmeleri bekleniyordu. Cumartesi günü maçlar başlamadan önce 15'inci sıradaydılar. Ve günü yine orada tamamladılar, ancak biraz daha iyi bir tabloyla. Zor günler geçiren New York Red Bulls karşısında fazlasıyla hak edilmiş bir galibiyet aldılar. Erken golü yedikten sonra Atlanta United maça yeniden ortak oldu. Tristan Muyumba oldukça güzel bir eşitlik golü attı. Ardından Fafa Picault, bitime üç dakika kala galibiyet golünü kaydetti. Atlanta bu sezon play-off'lara kalamayacak. Martino üç ay sonra hâlâ görevde olmayabilir. Ama bu iyi bir geceydi.

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  • Toronto FCGetty

    ...ve Toronto da öyle

    Josh Sargent'ın transferinin, Toronto'da bir tür köklü değişimin işareti olması bekleniyordu. Takımın gole ihtiyacı vardı ve karşılarında İngiltere'de iyi bir seviyede gol atan bir oyuncu duruyordu. Ancak Sargent bunu pek karşılayamadı. Toronto hâlâ oldukça vasat. Hatta kelimenin tam anlamıyla aylardır maç kazanamıyorlardı.

    Ta ki cumartesi günü New England Revolution karşısına kadar. Toronto, aslında maçın uzun bölümlerinde ikinci planda kaldı. Leeds'ten transfer edilen Jack Harrison, sahadaki en iyi oyuncuydu ve gecede iki gol de atabilirdi. Ancak Toronto, New England'dan daha fırsatçıydı. Seken bir şut onlara bir gol getirdi. Heidenheim'dan yeni transfer edilen Niklas Dorsch da çok güzel bir ikinci gol ekledi. Son dakikalar gergin geçti; bunda Wilson Harris üzerinden geliştirilen iyi hazırlanmış golün de payı büyüktü. Ama Toronto, New England'ı geçmeyi başardı.

    Play-off'lar artık ufukta belirmeye başladı ve Toronto, 12. sırada yer alırken play-in potasının dört puan uzağında bulunuyor.

  • Patrick SchulteGetty

    Charlotte'ta savunma hataları felaketi

    Bu, MLS kaosu için iyi bir reklamdı. İlk 45 dakikada üç gol vardı. Doğu Konferansı'nın en iyi iki takımının karşılıklı hamleler yaptığı, son derece izlenebilir bir maçtı. Ama aynı zamanda bu ligde savunmanın zaman zaman ne kadar kasvetli olabildiğini de iyi hatırlattı. Henüz 30 saniye içinde Brandt Bronico ceza sahasına tamamen boş sarktı ve Patrick Schulte'yi yakın direğinde bacak arasından avladı.

    Sekiz dakika sonra baş sorumlu bu kez Schulte oldu; topu kendi 18 yardlık ceza sahasının içinde kaptırdı. Dylan Chambost rakibini düşürdü ve Liel Abada penaltıyı gole çevirdi. Ardından Charlotte savunması çökmeye karar verdi. Tim Ream, bu yaz ilk kez olmayacak şekilde, arka direkte hava topunda geçildi ve Crew'a bir fırsat verdi. Yine de kendi ayağına sıktılar. Pep Biel'in ceza sahasına tamamen boş şekilde girmesine izin verildi ve oyuncu topu ağlara bırakarak Charlotte'u 3-1 öne geçirdi. Bu üstünlüğü de bir daha bırakmadılar.