İkinci yarının sonlarına doğru sıra Lionel Messi'ye geldi. Crew, yedek kulübesinden oyuna girdikten sonraki 40'ı aşkın dakikalık bölümün büyük kısmında onu iyi savundu ve Arjantinli yıldıza neredeyse bir metre bile alan tanımadı. Sonra, maç ikinci yarı uzatma dakikalarında 2-2 kilitlenmiş durumdayken konsantrasyonlarını kaybettiler. Messi'nin önünde birkaç metrelik alan vardı ve şutunu ayarlamak için zamanı da. Açıları inceledi, daha zayıf olan sağ ayağını kaldırdı... ve topu üstten çok auta gönderdi.

Bu, cumartesi gecesi Crew karşısında oyuna sonradan giren Miami yıldızı için görkemli bir dönüş olabilecek gecenin biraz hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu. Kabul etmek gerekir ki Miami de gününde değildi. Luis Suarez harika bir gol attı. Noah Allen bir gol daha ekledi. Ancak formsuz bir Casemiro'nun kendi kalesine attığı golün ardından Brais Méndez'in geç dakikalarda gelen serbest vuruş beraberlik golü, bu takımın hâlâ pek çok kırılgan yönü olduğunu gösterdi.

Messi normalde bunları çözebilir, ya da en azından üzerlerini örtebilir. Ancak Crew karşısında bunu yapamadı. GOAT için hayal kırıklığı yaratan bir gece...