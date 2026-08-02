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Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS özeti: Lionel Messi geri döndü ama Robert Lewandowski'nin Chicago Fire iç sahadaki ilk maçında iki gol atmasıyla Inter Miami'yi kurtaramadı

FEATURES
Inter Miami CF - Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
ABD 1
Chicago Fire FC - Charlotte FC
Chicago Fire FC
Charlotte FC
Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC

Messi'nin dönüşü biraz beklentilerin altında kaldı, ancak Lewandowski Chicago'daki ilk maçına görkemli bir giriş yaptı

Lionel Messi'nin dönüşü ilgi odağı oldu, ancak cumartesinin sonuçları en çok etkileyecek MLS karşılaşması Batı'da oynandı.

Inter Miami, Messi'nin oynayıp oynamayacağı konusunda kartlarını kapalı oynadı. Hafta ortasında antrenmanlara döndükten sonra, cumartesi günü yedekler arasında yer aldı. Miami 2-1 öndeyken 52. dakikada oyuna girdiğinde, sahne tanıdık bir şov için hazırlanmış gibiydi. Gerçek ise oldukça farklıydı.

Diğer tarafta, belki de daha belirleyici olan karşılaşmada, Batı'nın en komple takımları LAFC ile Vancouver, puanlarının neden eşit olduğunu gösterdi. Ardından Chicago'dan da bir hatırlatma geldi: Hugo Cuypers'tan kurtulmak, sonuçta o kadar da kötü bir karar olmayabilirmiş. GOAL MLS'te cumartesi gecesinin öne çıkan bazı başlıklarına göz atıyor...

  • Miami için Messi büyüsü yok

    İkinci yarının sonlarına doğru sıra Lionel Messi'ye geldi. Crew, yedek kulübesinden oyuna girdikten sonraki 40'ı aşkın dakikalık bölümün büyük kısmında onu iyi savundu ve Arjantinli yıldıza neredeyse bir metre bile alan tanımadı. Sonra, maç ikinci yarı uzatma dakikalarında 2-2 kilitlenmiş durumdayken konsantrasyonlarını kaybettiler. Messi'nin önünde birkaç metrelik alan vardı ve şutunu ayarlamak için zamanı da. Açıları inceledi, daha zayıf olan sağ ayağını kaldırdı... ve topu üstten çok auta gönderdi.

    Bu, cumartesi gecesi Crew karşısında oyuna sonradan giren Miami yıldızı için görkemli bir dönüş olabilecek gecenin biraz hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu. Kabul etmek gerekir ki Miami de gününde değildi. Luis Suarez harika bir gol attı. Noah Allen bir gol daha ekledi. Ancak formsuz bir Casemiro'nun kendi kalesine attığı golün ardından Brais Méndez'in geç dakikalarda gelen serbest vuruş beraberlik golü, bu takımın hâlâ pek çok kırılgan yönü olduğunu gösterdi.

    Messi normalde bunları çözebilir, ya da en azından üzerlerini örtebilir. Ancak Crew karşısında bunu yapamadı. GOAT için hayal kırıklığı yaratan bir gece...

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  • Son Heung MinGetty

    Vancouver ile LAFC Batı'da kozlarını paylaşıyor

    Bu gerçekten de haftanın öne çıkan eşleşmesiydi. LAFC ile Vancouver, Batı Konferansı'nda birinci ve ikinci sırada yer alıyor; üstelik açık ara en komple takımlar da onlar. Whitecaps, geçen yıl MLS Cup finaline çıkmasından bu yana gerçekten ritmini hiç kaybetmedi ve Sebastian Berhalter'in ayrılığıyla uğraşmak zorunda kalacak olsa da yine de kupa adaylarından biri olacak. Bu arada LAFC ise büyük ölçüde Son Heung-Min'in yeniden gollerle buluşması sayesinde çok formda bir döneme girdi.



    Cumartesi günkü maç klasiklerden biri olmaktan uzaktı. LAFC biraz geriye yaslandı. Vancouver topu dolaştırdı, çok sayıda yarım pozisyon üretti ama hiçbir zaman gerçekten net bir fırsat yakalayamadı. LAFC'nin geçişte vurabileceği hissi hep vardı. Ve tam da bunu yaptı. Denis Bouanga-Son ortaklığı sonuç verdi ve Son'a üst üste dördüncü maçında gol kazandırdı. Vancouver, maçın son bölümünde Thomas Muller'in penaltı noktasından attığı golle hak ettiği eşitliği buldu.

    Ve aşağı yukarı hepsi buydu. İstatistik kâğıdı Vancouver'ın oyuna hükmettiğini gösteriyordu. Çıplak göz testi ise LAFC'nin sadece oldukça iyi savunma yaptığını kanıtladı. Bu eşleşme bir Batı Konferansı finali olursa, ki muhtemelen olmalı, o zaman biraz daha fazla karşılıklı atak görebiliriz.

  • Kai WagnerGetty

    Kai Wagner'ın büyüsü sürüyor

    Wagner, onu Birmingham City'ye göndermelerinden sadece altı ay sonra Union için akıllıca bir transfer gibi görünüyordu. Elbette Philadelphia, kadroyu kendi içinden kurmayı seven bir takım. Ancak kulübü tanıyan ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki asist lideri olan böylesine kritik bir oyuncunun peşine düşmek mantıklıydı. Açıkçası, zaten zorlanan Union'ın daha da kötüye gitmesi de pek mümkün görünmüyordu.

    Yine de bu dönüşümün ne kadar büyük olacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Adil olmak gerekirse, bunda her şeyden biraz pay var. Ryan Richter, takımın biraz daha özgür oynamasına izin verdi. Cavan Sullivan artık düzenli olarak forma giyiyor. Kardeşi Quinn ise uzun bir sakatlığın ardından form tutuyor. Milan Iloski de şimdi üst üste altı MLS maçında gol atarak kulüp rekoru kırdı.

    Ancak Wagner'in o müthiş sol ayağı birçok golün mimarı oldu. Cumartesi gecesi de durum buydu. Philadelphia, açıklanması güç bir şekilde, 10 kişi kalan Atlanta United karşısında 2-0 geri düştü. Ancak geri döndüler ve ikinci yarının uzatma dakikalarında iki gol atarak maçı 3-2 kazandılar. Wagner, üç golün ikisine asist yaptı. Bu da üst üste üçte üç galibiyet anlamına geliyor ve hücuma öncülük eden isim de o kadar yeni sayılmayacak bir yüz.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski gol perdesini açtı

    Demek hâlâ Hugo Cuypers'ı mı düşünüyorduk? Chicago, Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığında aslında işin rengi belli olmuştu. Fire'da Dünya Kupası öncesinde 11 maçta 13 gol atan Cuypers'ın bu durumu değiştirmesi mümkün değildi. Bazen iyi futbolcular sadece çok iyi olur. Böylece Fire, Lewandowski'yi transfer etti ve kısa süre sonra Cuypers'ı Monterrey'e gönderdi.

    Lewandowski için zorlu geçen birkaç maç oldu; Chicago, deplasmanda NYCFC ve Inter Miami'ye karşı oynadığı çetin karşılaşmaları kaybederken o da gol atamadı. Ancak cumartesi gecesi kendi sahası ona çok daha iyi geldi. İlk iç saha maçında iki gol attı; ikisi de klas santrfor bitirişleriydi ve Chicago'yu Charlotte karşısında alınan zorlu galibiyete taşıdı.



    Belki de daha önemlisi, tüm bunların son derece verimli olmasıydı. Lewandowski'nin çok sayıda fırsata ihtiyacı olmadı. Hatta topla çok fazla buluşmasına bile gerek kalmadı. Elbette oyunu bağladı ve doğru pası verdi. Ancak o, sürekli top isteyen bir santrfor değil. Bunun yerine son derece verimli bir oyuncu ve bu da Gregg Berhalter'in takımına büyük fayda sağladı.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal biraz direnç gösterdi

    Bu yıl gerçekten çok zorlanan CF Montreal için birkaç söz. Mesele, bunun özellikle kötü bir takım olmaması. Evet, Doğu Konferansı'nın alt sıralarına yakınlar. Evet, savunmada çok sayıda sorun yaşıyorlar. Sadece biraz etkisizler. Burada heyecan verici çok fazla şey yok. Bu da üzücü, çünkü Montreal taraftarı tutkulu. Bu takımı seviyorlar.

    Ve cumartesi günü, onlara sihirden bir kesit sundular. Oldukça kötü savunma yapmaları, New England Revolution karşısında 2-0 geri düşmelerine neden oldu. O noktadan sonra maç farklı bitebilirdi. Revolution oyunun kontrolünü ele almıştı. Montreal fazla üretken değildi. Sonra, MLS'te neredeyse dört tam yılda sadece altı gol atan Brayan Vera, 40 metreden birini ağlara gönderdi. Prince Owusu da bunu düzgün bir bitirişle takip etti. Ve Montreal, iyi bir takıma karşı mücadeleci bir 2-2 beraberlik aldı.



    Antrenör Philippe Eullaffroy için, takımının bu seviyede futbol oynayabildiğini bilmek biraz sinir bozucu olmalı. İstikrar yakalamak zor. Yine de bu, çok fazla böyle gece yaşamayan bir takım için iyi bir geceydi.