Lionel Messi'nin dönüşü ilgi odağı oldu, ancak cumartesinin sonuçları en çok etkileyecek MLS karşılaşması Batı'da oynandı.
Inter Miami, Messi'nin oynayıp oynamayacağı konusunda kartlarını kapalı oynadı. Hafta ortasında antrenmanlara döndükten sonra, cumartesi günü yedekler arasında yer aldı. Miami 2-1 öndeyken 52. dakikada oyuna girdiğinde, sahne tanıdık bir şov için hazırlanmış gibiydi. Gerçek ise oldukça farklıydı.
Diğer tarafta, belki de daha belirleyici olan karşılaşmada, Batı'nın en komple takımları LAFC ile Vancouver, puanlarının neden eşit olduğunu gösterdi. Ardından Chicago'dan da bir hatırlatma geldi: Hugo Cuypers'tan kurtulmak, sonuçta o kadar da kötü bir karar olmayabilirmiş. GOAL MLS'te cumartesi gecesinin öne çıkan bazı başlıklarına göz atıyor...