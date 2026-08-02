Lionel Messi'nin dönüşü ilgi odağı oldu, ancak cumartesi gününün en önemli MLS karşılaşması Batı Konferansı'nda oynandı.
Inter Miami, Messi'nin oynayıp oynayamayacağı konusunda ketum davrandı. Hafta ortasında antrenmanlara döndükten sonra cumartesi günü yedekler arasında yer aldı. Miami 2-1 öndeyken 52. dakikada oyuna girdiğinde, sahne tanıdık bir parıltı için hazır görünüyordu. Ancak gerçek çok farklıydı.
Diğer tarafta, belki de daha belirleyici olan karşılaşmada, Batı'nın en komple iki takımı LAFC ile Vancouver, neden puan puana olduklarını gösterdi. Ardından Chicago'dan da bir hatırlatma geldi: Hugo Cuypers'tan kurtulmak, sonuçta o kadar da kötü bir karar olmayabilirdi. GOAL MLS'te cumartesi gecesinin öne çıkan bazı başlıklarına göz atıyor...