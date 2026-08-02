İkinci yarının sonlarında sıra Lionel Messi'ye geldi. Crew, oyuna sonradan girip 40 dakikadan fazla sahada kaldığı bölümün büyük kısmında onu iyi savundu ve Arjantinliye neredeyse bir metre bile alan tanımadı. Sonra, maç ikinci yarı uzatma dakikalarında 2-2 eşitlikle devam ederken bir anlık konsantrasyon kaybı yaşadılar. Messi birkaç metrelik alan buldu ve şutunu ayarlamak için zamanı vardı. Açıları hesapladı, daha zayıf olan sağ ayağını kaldırdı... ve topu kalenin çok üstünden auta gönderdi.

Bu, cumartesi gecesi Crew karşısında oyuna sonradan dahil olan Miami yıldızı için muhteşem bir geri dönüş olabilecek gecenin biraz sönük bir sonu oldu. Kabul etmek gerekir ki Miami de gününde değildi. Luis Suarez harika bir gol attı. Noah Allen bir gol daha ekledi. Ancak formsuz görünen Casemiro'nun kendi kalesine attığı golün ardından, Brais Méndez'in geç dakikalarda kaydettiği frikik beraberlik golü, bu takımın hâlâ çok sayıda zaafı olduğunu gösterdi.

Messi normalde bu tür şeyleri çözebilir, ya da en azından üzerlerini örtebilir. Ancak Crew karşısında bunu yapamadı. GOAT için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi...