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Thomas Hindle

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MLS özeti: Lionel Messi geri döndü ama Robert Lewandowski'nin Chicago Fire iç saha debutunda iki gol atmasıyla Inter Miami'yi kurtaramadı

FEATURES
Inter Miami CF - Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
ABD 1
Chicago Fire FC - Charlotte FC
Chicago Fire FC
Charlotte FC
Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC

Messi'nin dönüşü biraz sönük kaldı, ancak Lewandowski Chicago'daki ev sahibi olarak gelişini görkemli bir şekilde duyurdu

Lionel Messi'nin dönüşü ilgi odağı oldu, ancak cumartesi gününün en önemli MLS karşılaşması Batı Konferansı'nda oynandı.

Inter Miami, Messi'nin oynayıp oynayamayacağı konusunda ketum davrandı. Hafta ortasında antrenmanlara döndükten sonra cumartesi günü yedekler arasında yer aldı. Miami 2-1 öndeyken 52. dakikada oyuna girdiğinde, sahne tanıdık bir parıltı için hazır görünüyordu. Ancak gerçek çok farklıydı.

Diğer tarafta, belki de daha belirleyici olan karşılaşmada, Batı'nın en komple iki takımı LAFC ile Vancouver, neden puan puana olduklarını gösterdi. Ardından Chicago'dan da bir hatırlatma geldi: Hugo Cuypers'tan kurtulmak, sonuçta o kadar da kötü bir karar olmayabilirdi. GOAL MLS'te cumartesi gecesinin öne çıkan bazı başlıklarına göz atıyor...

  • Miami için Messi büyüsü yok

    İkinci yarının sonlarında sıra Lionel Messi'ye geldi. Crew, oyuna sonradan girip 40 dakikadan fazla sahada kaldığı bölümün büyük kısmında onu iyi savundu ve Arjantinliye neredeyse bir metre bile alan tanımadı. Sonra, maç ikinci yarı uzatma dakikalarında 2-2 eşitlikle devam ederken bir anlık konsantrasyon kaybı yaşadılar. Messi birkaç metrelik alan buldu ve şutunu ayarlamak için zamanı vardı. Açıları hesapladı, daha zayıf olan sağ ayağını kaldırdı... ve topu kalenin çok üstünden auta gönderdi.

    Bu, cumartesi gecesi Crew karşısında oyuna sonradan dahil olan Miami yıldızı için muhteşem bir geri dönüş olabilecek gecenin biraz sönük bir sonu oldu. Kabul etmek gerekir ki Miami de gününde değildi. Luis Suarez harika bir gol attı. Noah Allen bir gol daha ekledi. Ancak formsuz görünen Casemiro'nun kendi kalesine attığı golün ardından, Brais Méndez'in geç dakikalarda kaydettiği frikik beraberlik golü, bu takımın hâlâ çok sayıda zaafı olduğunu gösterdi.

    Messi normalde bu tür şeyleri çözebilir, ya da en azından üzerlerini örtebilir. Ancak Crew karşısında bunu yapamadı. GOAT için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi...

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  • Son Heung MinGetty

    Vancouver ile LAFC, Batı'da kozlarını paylaşıyor

    Bu, gerçekten haftanın öne çıkan eşleşmesiydi. LAFC ile Vancouver, Batı Konferansı'nda birinci ve ikinci sırada yer alıyor ve aynı zamanda açık ara en komple takımlar konumunda. Whitecaps, geçen yıl MLS Cup finaline çıkmasından bu yana gerçekten hiç tempo kaybetmedi ve Sebastian Berhalter'in ayrılığıyla baş etmek zorunda kalacak olsa da yine de kupa adayı olmaya devam edecek. LAFC ise bu sırada formunu iyice yükseltti; bunda en büyük etkenlerden biri de Son Heung-Min'in yeniden gol yollarında etkili olmaya başlaması.



    Cumartesi günkü maç ise klasiklerden biri olmaktan uzaktı. LAFC biraz geriye çekildi. Vancouver topu dolaştırdı, birçok yarım fırsat üretti ama hiçbir zaman gerçekten net bir pozisyon bulamadı. Her zaman LAFC'nin kontratakta vurabileceği hissi vardı. Nitekim tam olarak bunu yaptı. Denis Bouanga-Son ortaklığı sonuç verdi ve Son, üst üste dördüncü maçında da gol atmış oldu. Vancouver ise son bölümde hak ettiği beraberlik golünü buldu; Thomas Muller penaltı noktasından fileleri havalandırdı.

    Ve aşağı yukarı hepsi buydu. İstatistikler Vancouver'ın üstün oynadığını gösteriyordu. Ancak çıplak gözle bakıldığında LAFC'nin sadece oldukça iyi savunma yaptığı görüldü. Eğer bu eşleşme Batı Konferansı finali olursa, ki muhtemelen olmalı, o zaman biraz daha fazla karşılıklı atak izlenebilir.

  • Kai WagnerGetty

    Kai Wagner'ın büyüsü sürüyor

    Wagner, Birmingham City'ye gitmesine izin vermelerinden sadece altı ay sonra Union için akıllıca bir transfer gibi görünüyordu. Elbette Philadelphia, kendi içinden oyuncu yetiştirmeyi seven bir takım. Ancak kulübü tanıyan ve kulüp tarihinin asist lideri olan böylesine kritik bir oyuncunun peşine düşmek mantıklıydı. Ayrıca, adil olmak gerekirse, zaten zorlanan Union'ın daha da kötüye gitmesi de pek mümkün görünmüyordu.

    Yine de dönüşümün ne kadar büyük olacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Dürüst olmak gerekirse, bunda her şeyden biraz var. Ryan Richter, takımın biraz daha özgür oynamasına izin verdi. Cavan Sullivan artık düzenli forma giyiyor. Kardeşi Quinn ise uzun bir sakatlığın ardından form buluyor. Milan Iloski de şimdi kulüp rekoru kırarak MLS'te üst üste altı maçta gol attı.

    Ancak Wagner'in o müthiş sol ayağı birçok golün mimarı oldu. Cumartesi gecesi de durum tam olarak buydu. Philadelphia, açıklaması gerçekten güç bir şekilde, 10 kişi kalan Atlanta United karşısında 2-0 geriye düştü. Ama geri döndüler ve ikinci yarı uzatma dakikalarında iki gol atarak maçı 3-2 kazandılar. Wagner, üç golün ikisine asist yaptı. Bu da üst üste üçte üç anlamına geliyor ve hücumun başında da o kadar yeni sayılmayan bir yüz var.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski siftah yaptı

    Demek ki hâlâ Hugo Cuypers'ı mı düşünüyorduk? Elbette, Chicago Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığında işaretler zaten bunu gösteriyordu. Cuypers'ın Dünya Kupası öncesinde Fire formasıyla 11 maçta 13 gol atmış olması fark etmedi. Bazen iyi futbolcular gerçekten çok iyi olur. Böylece Fire, Lewandowski'yi transfer etti ve çok geçmeden Cuypers'ı Monterrey'e gönderdi.

    Lewandowski için zorlu geçen birkaç maç oldu; Chicago, deplasmanda NYCFC ve Inter Miami karşısında kaybederken o da gol atamadı. Ancak cumartesi gecesi kendi sahası ona çok daha iyi geldi. İlk iç saha maçında iki gol attı; ikisi de klas santrfor vuruşlarıydı ve Chicago'yu Charlotte karşısında alınan zorlu galibiyete taşıdı.



    Ancak belki de daha önemlisi, tüm bunların bu kadar verimli olmasıydı. Lewandowski'nin çok sayıda fırsata ihtiyacı olmadı. Hatta topa çok fazla sahip olması da gerekmedi. Elbette oyunu bağlantıladı ve doğru pası verdi. Ancak o, sürekli top isteyen bir santrfor değil. Bunun yerine son derece verimli bir oyuncu ve bu da Gregg Berhalter'ın takımına büyük fayda sağladı.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal biraz mücadele gösterdi

    Bu yıl gerçekten çok zorlanan CF Montreal için birkaç söz. Bu, özellikle kötü bir takım olduğundan değil. Evet, Doğu Konferansı'nın alt sıralarındalar. Evet, savunmada epey sorun yaşıyorlar. Sadece biraz sönükler. Burada heyecan verici çok fazla şey yok. Bu üzücü, çünkü Montreal taraftarı tutkulu. Bu takımı seviyorlar.

    Ve cumartesi günü, takımlarına biraz sihir yaşattılar. Oldukça kötü bir savunma performansı, New England Revolution karşısında 2-0 geriye düşmelerine neden oldu. O andan sonra maç farkla bitebilirdi. Revolution çok iyi oynuyordu. Montreal ise fazla pozisyon üretemiyordu. Sonra, MLS'te neredeyse dolu dolu geçen dört sezonda sadece altı gol atan Brayan Vera, 40 metreden birini ağlara gönderdi. Prince Owusu da bunu düzgün bir vuruşla takip etti. Ve Montreal, iyi bir takıma karşı mücadele gücü yüksek bir 2-2 beraberlik aldı.



    Teknik direktör Philippe Eullaffroy için, takımının bu seviyede futbol oynayabildiğini bilmek biraz sinir bozucu olmalı. İstikrar yakalamak kolay olmuyor. Yine de bu, çok fazla böyle gece yaşamayan bir takım için iyi bir geceydi.