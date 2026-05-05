Thomas Hindle

Çeviri:

MLS MVP sıralaması: Lionel Messi başı çekiyor, peki Sam Surridge, Hany Mukhtar ya da Timo Werner onu yakalayabilecek mi?

Lionel Messi, yeterince süre alırsa MLS MVP'si için favori olmaya devam ediyor, ancak Sam Surridge, Hany Mukhtar, Timo Werner ve diğerleri de kendilerine ait güçlü iddialar ortaya koyuyor.

MLS, bir şekilde ara vermenin eşiğinde. Sezonun tam da hız kazanmaya başladığı hissediliyor; çoğu takım iki haneli maç sayısına ulaştı ve ligin yapısı netleşmeye başladı. Ancak üç hafta daha geçtikten sonra, Dünya Kupası nedeniyle her şey duraklayacak. Neredeyse yazık oluyor.

Yine de, bu durum MVP sıralamalarına bir göz atmak için iyi bir bahane. Liderin kim olduğunu tahmin etmek zor değil. Peki ya Lionel Messi dışında? İşte burada işler biraz karışıyor. Sezona hızlı bir başlangıç yapan Nashville SC'nin birden fazla adayı var. Bu arada, NYCFC, LAFC ve FC Dallas'ta da yıldızlar parladı. Messi'nin üst üste üçüncü kez MVP olmasını kaçınılmaz olsa da, ligdeki diğer birçok yetenekli oyuncuyu da göz ardı etmemek gerekir.

GOAL, ligin Dünya Kupası arası vermeden önce bazı MLS MVP adaylarını inceliyor...

    8Özel mansiyonlar

    Bu ligde pek çok iyi futbolcu var ve bunlardan birkaçı kesinlikle kadroya girebilir. Anders Dreyer kesinlikle adaylar arasında yer alırdı, ancak San Diego şu ana kadar zorlanıyor; bu da onun 10 gol katkısının etkisini oldukça azaltıyor. Hugo Cuypers, Altın Ayakkabı ödülünün haklı bir adayı ve Chicago da sezona harika bir başlangıç yaptı, ancak burada daha etkili forvetler var. Whitecaps'ın ikilisi Sebastian Berhalter ve Brian White'ı listeye almamak da aynı derecede zordu. Tamamen formda olan Evander'ın da bu listeye girebileceğini düşünebilirsiniz.

    7Son Heung-Min, LAFC

    Peki, önce ortada duran en büyük sorunu ele alalım. Hayır, Son Heung-Min en verimli gol sezonunu yaşamıyor. MLS’de henüz gol atamadı. Bu gerçekten büyük bir şok. O, MLS’de bir sezonda 20 gol atması gereken türden bir oyuncu. Ancak Son’u sadece gollerle sınırlamak, onun oyun stilini ve genel olarak LAFC’yi yanlış anlamak demektir. Her şeyden önce, Son 685 dakikada 7 asist yaptı. Ayrıca daha geride bir pozisyonda oynuyor, ortalama şut sayısı daha az ve gol pozisyonlarına daha az giriyor. Büyük olasılıkla o goller de gelecektir.

    Yine de Son, yeni teknik direktör Marc Dos Santos tarafından ustaca bir oyun kurucu olarak kullanılıyor. Bu, aynı oyuncunun farklı bir versiyonu ve LAFC hala Batı Konferansı'nda üçüncü sırada. Messi'nin MVP ödülü için en belirgin rakibi mi? Hayır. Ama adaylar arasında adı geçiyor.

    6Nico Fernandez, NYCFC

    NYCFC bu yıl zorlanıyor olabilir. İki kilit oyuncuyu kaybettiğinizde, performansın düşme ihtimali yüksektir. NYCFC, Doğu Konferansı finallerine inanılmaz bir yükselişle ulaşan o takım gibi görünmese de, kesinlikle o kadar da geride kalmış sayılmaz. Bunun birkaç nedeni var. Pascal Jansen, takımı iyi organize edebilen gerçekten mükemmel bir teknik direktör. 39 yaşındaki Maxi Moralez, hala MLS'in en etkili hücum orta saha oyuncularından biri ve altı asist kaydetmiş durumda.

    Ancak en önemli fark Nico Fernandez olabilir. Arjantinli forvet, The Pigeons için sahanın her yerinden katkı sağladı. Ancak sadece MLS'de attığı sekiz gol, çok önemli oldu. Fernandez genel olarak bir forvet, ancak sahada serbestçe dolaşıyor ve Moralez ile mükemmel bir uyum geliştirdi. O kadroda olduğunda, NYCFC her zaman bir şansı olduğunu hissedecek.

    5Sam Surridge, Nashville

    Topu ağlara gönderen ama başka pek bir şey yapmayan bir oyuncuya ilgi duyar mısınız? Surridge her zaman böyle bir oyuncu olmuştur. Eski Nottingham Forest oyuncusu, Nashville için biçilmiş kaftandır. Basitçe söylemek gerekirse, o gol atıyor. Ve bu, etrafında bolca yaratıcı yetenek barındıran bu takımın tam da ihtiyacı olan şey. Surridge, geçen yıl 37 maçta 25 gol atarak MLS'deki en iyi golcü sezonunu geçirdi. Bu sezon ise bu rakamları geride bırakıyor. Surridge, sadece dört maçta ilk on birde yer almasına rağmen yedi maçta dokuz gol attı.

    Oyunu da pek değişmedi. Gollerinin biri hariç hepsi ceza sahası içinden geldi. 90 dakikada ortalama iki gol atıyor. Sezonun en iyi maçında Surridge, ceza sahasında sekiz kez topa dokundu ve üç gol attı. Bu inanılmaz bir şey ve kesinlikle onu MVP adayları arasına sokacak kadar iyi.

    4Petar Musa, FC Dallas

    Musa, MLS’de her zaman istikrarlı bir golcü olmuştur. Bu sezona girerken, neredeyse iki tam sezonda 36 gol kaydetmişti. Batı Konferansı’nda pek rekabet edemeyen bir takım için bu rakamlar oldukça iyi. O, izlemesi keyifli bir futbolcu; futbol dünyasının genel olarak yeniden kucaklamaya başladığı türden saf bir 9 numara.

    Bu, Musa'ya oldukça yakışan bir şey. Adil olmak gerekirse, o sadece bir golcüden ibaret değil; gol fırsatı yaratma istatistikleri de sağlam (10 maçta 13). Ancak göze çarpan şey golleri: 9 maçta 10 gol. Şu anda Altın Ayakkabı yarışında Cuypers ile başa baş gidiyor. Hiç de fena değil.

    3Timo Werner, San Jose

    Werner'in sıralamada daha üstte yer almamasının tek nedeni, forma giyme süresini artırmak için birkaç maça ihtiyaç duymuş olması ve gerçekten mükemmel bir San Jose takımında henüz tam anlamıyla vazgeçilmez bir oyuncu olmamasıdır. İlk iki maçında yedek kulübesinden oyuna girdi ve şu ana kadar tüm turnuvalarda toplamda 450 dakikadan biraz fazla süre aldı. Burada elimizde oldukça sınırlı bir örneklem var.

    Ancak bu süre zarfında oldukça muhteşem bir performans sergiledi. Yedi MLS maçında Werner, dokuz gol katkısı kaydetti. Avrupa'da bir zamanlar neredeyse hiç dikkate alınmayan oyun kurma becerileri artık açıkça görülüyor. Ona biraz zaman tanırsanız, Werner en üst sıra için rekabet edebilir.

    2Hany Mukhtar, Nashville SC

    Mukhtar, bir şekilde entelektüellerin gözdesi haline geldi. MLS’in büyük bir kısmı istatistik odaklı gibi görünüyor. O kadar çok maç, o kadar çok takım var ki, asıl öne çıkan şey rakamlar oluyor. Mukhtar, yedi maçta ilk on birde yer alarak yedi gol katkısı sağladı. Bunlar pek göz alıcı rakamlar değil. Yine de bu 10 numara, istatistik kağıdından çok daha fazlası. O, Doğu Konferansı’nın en iyi takımının atan kalbi. Her şey onun üzerinden yürüyor.

    Nashville biraz değişiklik yapmak zorunda kaldı. Cristian Espinoza'nın takıma katılması, hücumda onlara ekstra bir unsur kazandırdı. Mukhtar, gol fırsatlarını eskisi kadar çok yakalayamıyor. Bazen, pas vermeden önce pas veren adam oluyor. Ve MLS "hokey asistlerini" sayıyor olsa bile, o her zaman öldürücü pası veren adam değil. Ama aradaki hemen hemen her şeyi yapıyor.

    1Lionel Messi, Inter Miami

    Başka kim olabilir ki? Aslında oldukça basit. Messi MLS’te oynadığı sürece ligin en iyi oyuncusu olacak – ve bu konuda rakipleri ona yaklaşamıyor bile. Buradaki ironik durum ise istatistiklerinin tam anlamıyla bunu yansıtmaması. 10 maçta 9 gol katkısı var ve son üç maçında sadece bir gol attı.

    Ancak, sanki zamanını dolduruyormuş gibi bir his var. Inter Miami, Messi'den en iyi verimi almasına kesinlikle yardımcı olan Jordi Alba olmadan yeniden yapılanmak ve yenilenmek zorunda kaldı. Sistem burada hâlâ biraz dengesiz ve yeni transfer German Berterame ile arasındaki uyum henüz tam olarak sağlanamadı. Bu pozisyondaki hakimiyeti olması gerektiği kadar sağlam mı? Hiç de değil. Yine de kazanacak mı? Neredeyse kesin.