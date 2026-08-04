Lukaku’nun etrafındaki transfer hikâyesi kesin biçimde Kuzey Amerika’ya yöneldi. La Gazzetta dello Sport’a göre Atlanta, transfer için zemin olup olmadığını anlamak adına oyuncunun çevresiyle sessiz sedasız çalışıyor ve Romelu da onların teklifini dinlemeye karar verdi. Son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen hâlâ yüksek profilli bir isim olan Belçikalı forvet, yeniden tartışmasız ana odak noktası olabileceği bir proje arıyor.

Ancak bu hamle, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in mali taleplerinin karşılanmasına bağlı. Sorun çıkarsa bu, Napoli’yle anlaşmaya varmak olacak. De Laurentiis’in kulübünün sermaye zararı yaşamamak için Big Rom’un bonservisi karşılığında 10 milyon €’dan fazla gelir elde etmesi gerekiyor.







