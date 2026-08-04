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MLS kulübü, Napoli yıldızı Romelu Lukaku için harekete geçti; Serie A devi 10 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor
Atlanta United, Lukaku için ciddi talip olarak öne çıkıyor
Lukaku’nun etrafındaki transfer hikâyesi kesin biçimde Kuzey Amerika’ya yöneldi. La Gazzetta dello Sport’a göre Atlanta, transfer için zemin olup olmadığını anlamak adına oyuncunun çevresiyle sessiz sedasız çalışıyor ve Romelu da onların teklifini dinlemeye karar verdi. Son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen hâlâ yüksek profilli bir isim olan Belçikalı forvet, yeniden tartışmasız ana odak noktası olabileceği bir proje arıyor.
Ancak bu hamle, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in mali taleplerinin karşılanmasına bağlı. Sorun çıkarsa bu, Napoli’yle anlaşmaya varmak olacak. De Laurentiis’in kulübünün sermaye zararı yaşamamak için Big Rom’un bonservisi karşılığında 10 milyon €’dan fazla gelir elde etmesi gerekiyor.
- Getty Images
Stadio Diego Armando Maradona'da statü mücadelesi
Lukaku'nun Napoli'deki mevcut durumu, Rasmus Hojlund'un yükselişiyle daha da karmaşık hale geldi; Danimarkalı oyuncu kulübün birincil hücum tehdidi olarak yerini sağlamlaştırdı. Napoli, Hojlund için bu fiyata bir yedek bulunduramaz ve Lukaku'nun da kesinlikle bir yılı başka birinin gölgesinde geçirmeye niyeti yok. Hojlund'a yapılan yatırım, kiralama bedeli ile satın alma opsiyonu arasında toplam 50 milyon €'ya ulaştı ve Danimarka milli futbolcu artık kulübün uzun vadeli projesinin merkezinde sağlam şekilde yer alıyor. İki forvet arasındaki ilişkinin mükemmel olduğu belirtilse de Lukaku'nun rekabetçi yapısı, ilk 11'de oynamasını gerektiriyor.
Belçikalı oyuncu, kariyerinin zirvesinde kalma arzusunu sosyal medya üzerinden gösterdiği paylaşımlarla açıkça dile getiriyor. Kısa süre önce tatildeyken çalıştığı bir videoyu paylaştı; kişisel antrenörü eşliğinde sahada tekrarlar yaptı. Menajeri de şu yorumla iddiaları artırdı: "Gelecek sezon yoluna çıkan herkesi ezeceksin." Bu yeniden yükseliş isteği, sakatlıkların etkisini sınırladığı zorlu bir dönemin ardından geliyor.
De Laurentiis değerlemede tavrını koruyor
Yolların ayrılması gerektiği açık olsa da Napoli, Lukaku'nun ucuza ayrılmasına izin vermek istemiyor. 10 milyon euroluk bonservis bedeli, sert pazarlık tutumuyla bilinen De Laurentiis için geri adım atılmayacak net bir çizgi. Kulüp, antrenmanların başlaması için Romelu'nun kısa süre içinde Abruzzo'ya gelmesini bekliyor, ancak aynı zamanda masalarına gelecek ciddi bir resmî teklifi de bekliyor.
Lukaku için bu transfer, sadece ortam değişikliğinden fazlasını ifade ediyor; bu, dünyanın en korkulan golcülerinden biri olarak itibarını yeniden kazanma fırsatı. Son Dünya Kupası'nda, yüzde 100 hazır olmaktan uzak olmasına ve sınırlı süre almasına rağmen hâlâ en üst seviyede fark yaratabileceğini gösterdi.
- Getty Images Sport
Belirsizlik ortamında profesyonel bir yaklaşım
Profesyonellik ve mücadele ruhu, kadrodaki konumu zayıfladığında bile Lukaku’da hiçbir zaman eksik olmadı. Vücudunun her gün aktif tutulması gerektiğini ve hâlâ önemli bir oyuncu gibi hissetmek istiyorsa ara verme lüksü olmadığını biliyor. Sezon öncesi kampına katılım için son tarih yaklaşırken, oyuncunun süre alma isteği ile kulübün mali gereklilikleri arasındaki gerilim temel engel olmaya devam ediyor. Napoli, stratejisini çoktan Hojlund gibi daha genç ve daha düşük maliyetli yeteneklere çevirmiş durumda ve onsuz bir hayata hazırlanıyor. Yüksek maaşlı isimlerin ayrılığı, kulübün yeni yöneliminin kilit bir parçası ve Lukaku’nun brüt 11 milyon € maaşından çıkılması önemli bir rahatlama sağlayacaktır.
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