AFP
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MLS komiseri Don Garber, Harry Kane’e Lionel Messi’yi takip ederek Amerika’ya gitmesi çağrısında bulundu; onu ‘rüya’ transfer hedefi olarak görüyor
MLS başkanı, Kane'e olan ilgiyi memnuniyetle karşıladı
Garber, Kane'in Atlantik'i geçmesini görmek istediğini ifade etti. Bayern'in 33 yaşındaki forveti, kısa süre önce eninde sonunda Kuzey Amerika'ya taşınmaya olan ilgisini açıkladı ve bu da ilk etapta olası bir NFL kicker kariyeriyle ilgili tartışmaları başlattı.
Kane, hem kulübünde hem de milli takımda olağanüstü formunu sürdürüyor; kısa süre önce Çekya'ya attığı 91. milli golle İngiltere formasıyla 125. maçını kutladı. Ancak Garber, skorer forvetin Amerikan futboluna adım atmadan önce MLS'te zaman geçirmesini umuyor.
İngiltere kaptanını ABD'ye çekmek, organizasyon adına bir başka büyük başarı anlamına gelecektir. Garber, Kane'in bu konudaki samimi ilgisini, küresel çapta saygı gören bir lig inşa etmeye yönelik uzun vadeli stratejilerinin sonunda karşılık verdiğinin kanıtı olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Uzun vadeli bir futbol hayalini gerçekleştirmek
Garber, Kane gibi küresel süper yıldızları çekmenin tam da ligin kurucularının hayal ettiği şey olduğuna inanıyor. Messi'nin Inter Miami'ye gelişinin, MLS'in geleneksel Avrupa devleriyle ve Suudi Arabistan'dan gelen cazip tekliflerle başarıyla rekabet edebileceğini kanıtladığını vurguladı.
"Bunu yapmasını çok isterim," diyen Garber'dan ESPN'in aktardığına göre şu sözler geldi: "Bence bu, bizim için futbola yön veren bir futbol ülkesi yaratacak gerçek bir futbol ligi kurma hayalimizin gerçekleşmesi demek. Kulağa gündelik bir ifade gibi geliyor ama aslında bunu yazılı olarak ortaya koyduk.
"Dünyadaki Harry Kane'lerin, 'Sanırım MLS'te oynamak isterim' demesini sağlayacak bir şey yaratmak istiyorduk. Ve bence Messi bunu kanıtladı. Bu, rekabetçi bir süreçti; elimizde Barcelona'ya dönmekten daha iyi olacak bir yapı bulunduğundan emin olmak için çalıştık, Suudi Arabistan'da oynamayı istememesini sağlayacak bir yapı üzerinde çalıştık.
Beckham ve Messi etkisi
Yıl sonunda komiserlik görevinden ayrılarak başkan olmaya hazırlanan Garber, David Beckham'a sonsuza dek minnettar kalmaya devam ediyor. Eski Manchester United orta saha oyuncusu, LA Galaxy'ye katıldığında Amerikan futbolunun çehresini değiştirdi.
Beckham'ın çığır açan gelişi, lige hayati bir güvenilirlik kazandırdı ve Thierry Henry gibi yüksek profilli yıldızların da aynı yolu izlemesinin önünü açtı. Bu ivme, Beckham'ın Inter Miami'nin kuruluşuna yardım etmesi ve 2023'te Messi'nin imzasını almasıyla daha da hızlandı.
Garber, "David bu ligi güvenilirlik ve saygınlık yoluna soktu. Kariyerinin en iyi döneminde LA'e geldi" dedi. "Major League Soccer'a geldi ve bu ligin rekabetçi olabileceğini, saygı görebileceğini, eğlenceli olabileceğini, harika oyunculara sahip olabileceğini dünyaya gösterdi.
"Hemen ardından Henry'yi ve daha birçok oyuncuyu çekti, bu yüzden David olmasaydı muhtemelen Major League Soccer da olmazdı. Bununla birlikte, Leo Messi olmadan Major League Soccer küresel bir fenomene dönüşmez ve dünyanın neredeyse her yerindeki insanların kalbinde ve zihninde bu kadar yer etmezdi."
- Getty Images Sport
MLS'i bir üst seviyeye taşımak
1999'da göreve gelmesinden bu yana Garber, ABD'nin futbolda dünyanın en büyük ticari pazarına dönüşümünü yönetti. Şimdiki hedef ise saha dışındaki bu başarıyı, Avrupa ve Güney Amerika'nın en iyi kulüplerine karşı sahada istikrarlı bir üstünlüğe dönüştürmek.
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