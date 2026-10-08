Garber, Kane'in Atlantik'i geçmesini görmek istediğini ifade etti. Bayern'in 33 yaşındaki forveti, kısa süre önce eninde sonunda Kuzey Amerika'ya taşınmaya olan ilgisini açıkladı ve bu da ilk etapta olası bir NFL kicker kariyeriyle ilgili tartışmaları başlattı.

Kane, hem kulübünde hem de milli takımda olağanüstü formunu sürdürüyor; kısa süre önce Çekya'ya attığı 91. milli golle İngiltere formasıyla 125. maçını kutladı. Ancak Garber, skorer forvetin Amerikan futboluna adım atmadan önce MLS'te zaman geçirmesini umuyor.

İngiltere kaptanını ABD'ye çekmek, organizasyon adına bir başka büyük başarı anlamına gelecektir. Garber, Kane'in bu konudaki samimi ilgisini, küresel çapta saygı gören bir lig inşa etmeye yönelik uzun vadeli stratejilerinin sonunda karşılık verdiğinin kanıtı olarak görüyor.