Diomande, 15 yaşındayken DME Academy'ye katılmak için Florida'ya tek başına uçtu. Hiç İngilizce konuşamamasına rağmen kısa sürede uyum sağladı ve yarı profesyonel bağlı kulüp AS Frenzi'yi 2023 UPSL şampiyonluğuna taşıdı. Ancak bölgenin MLS ekibi Orlando City, onu kadrosuna katma fırsatını kötü şöhretli bir şekilde geri çevirdi.

Eski teknik direktör Todd Eason, FourFourTwo'ya yaptığı açıklamada, "Bence gözden kaçtı" dedi. "Orlando City'deki bazı temsilcilere, 'Bakın, elime oldukça özel görünen bir çocuk geliyor ve onun gelip B takımla antrenman yapmasını çok isterim' demiştim. Ama onlar sadece sürekli ertelediler de ertelediler.

"Orlando City'nin onu izlemek için 45 dakika yol gelmemesine ya da en azından kampa almamasına çok hayal kırıklığına uğradım. Bence MLS takımları, ortaya çıkan bazı yerli yetenekler konusunda muhtemelen birçok kez fırsatı kaçırdı, ama her takım biraz farklıdır, bu yüzden bunların hepsi hakkında gerçekten konuşamazsınız. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan takım Orlando City oldu: Bu çocuğun oyununu izlemek için biraz çaba bile gösteremediniz ve şimdi şansınızı kaybettiniz."