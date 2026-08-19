24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1081185243.jpgas-sportfoto
Yosua Arya

Çeviri:

MLS kâbusu! Orlando City ve Amerikalı scoutlar, kanat oyuncusu Real Madrid'in yeni 125 milyon euroluk yıldızı olurken Yan Diomande'yi nasıl kaçırdı?

Y. Diomande
Real Madrid
La Liga
Orlando City
ABD 1

Real Madrid, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande'nin RB Leipzig'den ilk etapta 125 milyon euro karşılığında transferini resmen tamamladı. Bu ses getiren transfer, Fildişi Sahili milli oyuncusunun son iki yıldaki inanılmaz yükselişini taçlandırdı. Diomande, gençlik yıllarında MLS'ten ve Avrupa'dan birçok kulüp tarafından dikkat çekici şekilde geri çevrilmişti.

  • Real Madrid, rekor Diomande transferini tamamladı

    Real Madrid, Diomande'yi transfer etme yarışını, Paris Saint-Germain ve Liverpool'dan gelen yoğun rekabete rağmen kazandı. 19 yaşındaki oyuncu, 125 milyon € ve gerçekleşmesi halinde 15 milyon € daha ek ödemeyle Santiago Bernabeu'ya geldi. Fildişi Sahili milli oyuncusu, 2033 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Bu, sadece iki yıl önce tartışılmaz potansiyeline rağmen kendisine şans verecek bir takım bulmakta zorlanan ve kimsenin tanımadığı bir genç olan oyuncu için baş döndürücü bir yükselişi temsil ediyor.

    • Reklam
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    ABD'de gözden kaçtı

    Diomande, 15 yaşındayken DME Academy'ye katılmak için Florida'ya tek başına uçtu. Hiç İngilizce konuşamamasına rağmen kısa sürede uyum sağladı ve yarı profesyonel bağlı kulüp AS Frenzi'yi 2023 UPSL şampiyonluğuna taşıdı. Ancak bölgenin MLS ekibi Orlando City, onu kadrosuna katma fırsatını kötü şöhretli bir şekilde geri çevirdi.

    Eski teknik direktör Todd Eason, FourFourTwo'ya yaptığı açıklamada, "Bence gözden kaçtı" dedi. "Orlando City'deki bazı temsilcilere, 'Bakın, elime oldukça özel görünen bir çocuk geliyor ve onun gelip B takımla antrenman yapmasını çok isterim' demiştim. Ama onlar sadece sürekli ertelediler de ertelediler.

    "Orlando City'nin onu izlemek için 45 dakika yol gelmemesine ya da en azından kampa almamasına çok hayal kırıklığına uğradım. Bence MLS takımları, ortaya çıkan bazı yerli yetenekler konusunda muhtemelen birçok kez fırsatı kaçırdı, ama her takım biraz farklıdır, bu yüzden bunların hepsi hakkında gerçekten konuşamazsınız. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan takım Orlando City oldu: Bu çocuğun oyununu izlemek için biraz çaba bile gösteremediniz ve şimdi şansınızı kaybettiniz."

  • Avrupa futbolunda meteorik yükseliş

    Orlando City, Chelsea ve Rangers'tan ret yanıtları alan Diomande, öğrenci vizesinin süresi dolunca Abidjan'a döndü. Profesyonel kariyerindeki çıkış ise nihayet İspanyol ekibi Leganes'in onu 2024'ün sonlarında kadrosuna katmasıyla geldi.

    Yalnızca 10 profesyonel maçın ardından RB Leipzig, bildirildiğine göre 20 milyon euro karşılığında onu kadrosuna kattı. Diomande, Bundesliga'da hemen fırtına gibi esti; Sezonun Çaylağı ödülünü kazandı ve Leipzig'i üçüncülüğe taşıdı.

    Kulüp performansını uluslararası arenaya da taşıyan oyuncu, Fildişi Sahili formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yıldızlaştı ve ülkesinin Dünya Kupası'nda tarihi bir eleme turu maçına ulaşmasına yardım etti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1081185241.jpgas-sportfoto

    Bernabeu'da yeni bir dönem

    Diomande artık Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini test edecek. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yeni zaferlerin peşinde koşarken, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Jr ile birlikte yıkıcı bir hücum dörtlüsü oluşturması bekleniyor.

ABD 1
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA