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MLS kâbusu! Orlando City ve Amerikalı scoutlar, kanat oyuncusu Real Madrid'in yeni 125 milyon euroluk yıldızı olurken Yan Diomande'yi nasıl kaçırdı?
Real Madrid, rekor Diomande transferini tamamladı
Real Madrid, Diomande'yi transfer etme yarışını, Paris Saint-Germain ve Liverpool'dan gelen yoğun rekabete rağmen kazandı. 19 yaşındaki oyuncu, 125 milyon € ve gerçekleşmesi halinde 15 milyon € daha ek ödemeyle Santiago Bernabeu'ya geldi. Fildişi Sahili milli oyuncusu, 2033 yazına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Bu, sadece iki yıl önce tartışılmaz potansiyeline rağmen kendisine şans verecek bir takım bulmakta zorlanan ve kimsenin tanımadığı bir genç olan oyuncu için baş döndürücü bir yükselişi temsil ediyor.
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ABD'de gözden kaçtı
Diomande, 15 yaşındayken DME Academy'ye katılmak için Florida'ya tek başına uçtu. Hiç İngilizce konuşamamasına rağmen kısa sürede uyum sağladı ve yarı profesyonel bağlı kulüp AS Frenzi'yi 2023 UPSL şampiyonluğuna taşıdı. Ancak bölgenin MLS ekibi Orlando City, onu kadrosuna katma fırsatını kötü şöhretli bir şekilde geri çevirdi.
Eski teknik direktör Todd Eason, FourFourTwo'ya yaptığı açıklamada, "Bence gözden kaçtı" dedi. "Orlando City'deki bazı temsilcilere, 'Bakın, elime oldukça özel görünen bir çocuk geliyor ve onun gelip B takımla antrenman yapmasını çok isterim' demiştim. Ama onlar sadece sürekli ertelediler de ertelediler.
"Orlando City'nin onu izlemek için 45 dakika yol gelmemesine ya da en azından kampa almamasına çok hayal kırıklığına uğradım. Bence MLS takımları, ortaya çıkan bazı yerli yetenekler konusunda muhtemelen birçok kez fırsatı kaçırdı, ama her takım biraz farklıdır, bu yüzden bunların hepsi hakkında gerçekten konuşamazsınız. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan takım Orlando City oldu: Bu çocuğun oyununu izlemek için biraz çaba bile gösteremediniz ve şimdi şansınızı kaybettiniz."
Avrupa futbolunda meteorik yükseliş
Orlando City, Chelsea ve Rangers'tan ret yanıtları alan Diomande, öğrenci vizesinin süresi dolunca Abidjan'a döndü. Profesyonel kariyerindeki çıkış ise nihayet İspanyol ekibi Leganes'in onu 2024'ün sonlarında kadrosuna katmasıyla geldi.
Yalnızca 10 profesyonel maçın ardından RB Leipzig, bildirildiğine göre 20 milyon euro karşılığında onu kadrosuna kattı. Diomande, Bundesliga'da hemen fırtına gibi esti; Sezonun Çaylağı ödülünü kazandı ve Leipzig'i üçüncülüğe taşıdı.
Kulüp performansını uluslararası arenaya da taşıyan oyuncu, Fildişi Sahili formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda yıldızlaştı ve ülkesinin Dünya Kupası'nda tarihi bir eleme turu maçına ulaşmasına yardım etti.
- as-sportfoto
Bernabeu'da yeni bir dönem
Diomande artık Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini test edecek. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yeni zaferlerin peşinde koşarken, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Jr ile birlikte yıkıcı bir hücum dörtlüsü oluşturması bekleniyor.
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