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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Thomas Hindle
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MLS'in izlenme sayısı 2026'da yüzde 93 artarken sosyal medya etkileşimi rekor seviyeye ulaştı

ABD 1

Major League Soccer, 2026'da canlı maçların haftalık izleyici sayısının yüzde 93 arttığını ve dijital yayın platformları ile televizyonda haftalık ortalama tahmini 7,2 milyon brüt izleyiciye ulaşıldığını açıkladı. Lig ayrıca 838 milyon sosyal medya etkileşimi kaydetti ve 11,2 milyondan fazla taraftar çekti. Dünya Kupası'nın ardından FOX ve FS1'deki genç izleyici kitlesi de büyüdü.

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Rakamlar doğru yönde seyrediyor.

    MLS maçları, 2026'da dijital yayın ve geleneksel televizyon platformlarında haftalık tahmini ortalama 7,2 milyon brüt canlı izleyiciye ulaştı. Bu rakam, önceki sezona göre yüzde 93 artış anlamına geliyor. Hesaplamaya Apple TV, ABD ve Kanada'daki televizyon yayın ortakları ile uluslararası dağıtım platformları dahil. Nashville SC'nin 17 Temmuz'da Atlanta United ile oynadığı maç, FOX'ta 587 bin kişi tarafından izlendi ve kanalın 2020 sezonunun açılış haftasından bu yana en çok izlenen MLS normal sezon maçı oldu.

    Stadyumlardaki seyirci sayısı da yüksek seyretti. MLS normal sezon maçlarını 11,2 milyondan fazla taraftar tribünden takip etti. Bu, lig tarihinin en yüksek ikinci toplamı olurken maç başına ortalama seyirci sayısı 22.063'e ulaştı. Altı kulüp tek maçlık seyirci rekoru kırdı. Lig tarihinde tek başına düzenlenen maçlar arasındaki en yüksek 10 seyirci sayısının üçü ise 2026'da kaydedildi.

  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Dünya Kupası'nın getirdiği artış

    MLS, Dünya Kupası arasının ardından genç izleyiciler arasında da artış yaşandığını bildirdi. FOX ve FS1'daki normal sezon yayınlarının izlenme oranı, turnuva öncesinde oynanan maçlara kıyasla 18-34 yaş arası erkeklerde yüzde 45, aynı yaş grubundaki tüm yetişkinlerde ise yüzde 18 arttı.

    Bu veriler, Lig Komiseri Don Garber'ın 2026 Dünya Kupası'nın ülke futboluna ilgiyi artıracağı yönündeki iyimserliğini dile getirmesinin ardından geldi. MLS ayrıca taraftarlarının yaş ortalamasının 39,6 olduğunu ve bunun ABD'deki başlıca erkek profesyonel spor ligleri arasındaki en düşük yaş ortalaması olduğunu bildirdi.

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    Sosyal medyada etkileşim rekor seviyeye ulaştı

    MLS ve kulüpleri, 2026 normal sezonunda sosyal medyada toplam 19,1 milyar gösterim elde etti. Bu, 2025'e göre yüzde 18 artış anlamına geliyor. Etkileşim sayısı da yıllık bazda yüzde 13 artarak rekor düzeydeki 838 milyona ulaştı.

    Ligin kendi sosyal medya hesapları 5,9 milyar gösterimle yüzde 44, 225 milyon etkileşimle de yüzde 47 artış kaydetti. Lig ve kulüp platformları genelinde video izlenme sayısı yüzde 11 artışla 5,8 milyara ulaşırken MLSsoccer.com'un sayfa görüntülenme sayısı yüzde 28 artarak 65 milyona çıktı.

    Lig ve kulüplerin sosyal medya hesapları toplam 123,5 milyon takipçiye ulaştı. Yıl başından bu yana net 14,8 milyon yeni takipçi kazanıldı.

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  • Antoine GriezmannGetty

    Eğilim devam edecek mi?

    Lig, bu eğilimin devam etmesini beklediğini açıkladı. Sezon sonrası maçların seyirci sayısı ligin umduğu kadar yüksek olursa MLS, 2026 sezonunda toplam seyirci sayısı bakımından dünyanın en büyük üç birinci seviye futbol ligi arasında yer alacak.