MLS maçları, 2026'da dijital yayın ve geleneksel televizyon platformlarında haftalık tahmini ortalama 7,2 milyon brüt canlı izleyiciye ulaştı. Bu rakam, önceki sezona göre yüzde 93 artış anlamına geliyor. Hesaplamaya Apple TV, ABD ve Kanada'daki televizyon yayın ortakları ile uluslararası dağıtım platformları dahil. Nashville SC'nin 17 Temmuz'da Atlanta United ile oynadığı maç, FOX'ta 587 bin kişi tarafından izlendi ve kanalın 2020 sezonunun açılış haftasından bu yana en çok izlenen MLS normal sezon maçı oldu.

Stadyumlardaki seyirci sayısı da yüksek seyretti. MLS normal sezon maçlarını 11,2 milyondan fazla taraftar tribünden takip etti. Bu, lig tarihinin en yüksek ikinci toplamı olurken maç başına ortalama seyirci sayısı 22.063'e ulaştı. Altı kulüp tek maçlık seyirci rekoru kırdı. Lig tarihinde tek başına düzenlenen maçlar arasındaki en yüksek 10 seyirci sayısının üçü ise 2026'da kaydedildi.