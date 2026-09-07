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'MLS için bir kural, Inter Miami için başka bir kural' - Neymar transferi konuşmaları, Lionel Messi ve Luis Suarez ile MSN buluşmasının eski Barcelona süperstarı için gündeme gelmesiyle soru işaretleri yarattı
Bitmek bilmeyen Suarez, 40. yaş günü öncesinde hâlâ gücünden bir şey kaybetmiyor
Eski Chelsea ve Tottenham orta sahası Poyet, dünyanın dört bir yanında teknik direktörlük yapmış biri olarak, vatandaşı Suarez'in nasıl bir performans sergilediğini yakından takip ediyor. Tecrübeli golcü, uzun süredir devam eden diz sorunlarına rağmen 39 yaşında hâlâ gücünden pek bir şey kaybetmiş değil.
Eski Liverpool ve Barcelona forveti, 2026'da Inter Miami formasıyla 12 gol kaydetti ve böylece 107 maçta takım adına toplam 54 gole ulaştı. GOAT takım arkadaşı Messi'nin temposuna ayak uyduramıyor olabilir, ancak David Beckham ve ekibiyle birlikte Güney Florida'da Amerikan rüyasının peşinden gitmeye karar verdiğinden bu yana skor katkısı açısından güvenilir bir kaynak olmayı sürdürdü.
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Keçi Messi, Inter Miami'de yakın arkadaşlarıyla çalışıyor
Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba da dahil olmak üzere birçok tanıdık isim Suarez'le birlikte çalıştı. Inter Miami, yakın arkadaşlarını kadrosuna katarak ve büyük kupalar için mücadele ederek sembol kaptanını mutlu tutmayı başardı.
Santos'la sözleşmesi sona ererken Neymar'ın 2027'de bu gruba katılabileceği konuşuluyor; Brezilya tarihinin en golcü oyuncusunun yeniden Messi ve Suarez'le birlikte oynamasını görmek isteyen çok kişi var. Ancak Designated Player kurallarının da bu denklemde hesaba katılması gerekiyor.
Inter Miami, çok sayıda dünya çapında tanınan ismi takımına sığdırmak için yaratıcı yollar buluyor ve görünüşe göre kadrosuna bir küresel süperstar daha eklemesinin önünde hiçbir engel yok.
Neymar, MLS'te efsanevi 'MSN' hücum hattını yeniden kurabilir mi?
Ocak ayında 40 yaşına girecek olan Suarez'i, Neymar için yapılacak bir anlaşmanın kariyerini bir yıl daha uzatmaya ikna edip etmeyeceği sorulduğunda, bahis siteleri için güvenilir rehber Gambling.com'un katkılarıyla konuşan Poyet, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu öğrenmeye çalıştım çünkü birkaç yıl önce MLS'e ilgi duyuyordum ve sistemi anlamaya çalıştım, takımın nasıl çalıştırıldığını, nasıl seyahat ettiğini öğrenmeye çalıştım. Biliyorsunuz, Amerika'da bazen çok uzun yolculuklar oluyor.
“Sonra geçen yıl şunu fark ettim: Miami, olması gerekenden daha fazla para harcadığı için büyük bir para cezasına çarptırıldığında, çünkü herkes biliyor ki üç Designated Player bulundurabilirsiniz ve onların beş ya da altı tane var. Şimdi Neymar'ın oraya gidebileceği doğruysa, o zaman Inter Miami için kural yok. MLS için bir kural, Inter Miami için başka bir kural var.
“Ama bu, onların oyundan keyif alma biçimi. Bence şu anda Messi'nin mutlu olması çok önemli. Milli takımdan emekli olduktan sonra, bence artık mutlu bir hayat yaşamak istiyor. Miami bunu ona ve ailesine sağlıyor. En iyi arkadaşlarından biri olan Luis de yanında. Belki birkaç Brezilya partisi yapmak için Neymar'ı da istiyorlardır. Bilmiyorum. Hâlâ anlamıyorum.
“Bence MLS'in büyük bir potansiyeli var. Bence çok yavaş da olsa gelişiyorlar. Oradaki tüm teknik direktörlere saygımla, Messi, Suarez, Casemiro, Neymar seviyesindeki bazı oyuncuları almaya devam edeceklerse, bu standartları karşılayabilecek bazı teknik direktörleri de almaya başlamalılar.
“Kolay değil. Biz teknik direktörlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri egoları yönetmek. Büyük egoları. Ve Neymar'dan daha büyük çok fazla ego yok. Şimdi Inter Miami'ye benim iyi bir arkadaşım olan Kily Gonzalez ile gidiyor. Zaragoza'da benimle birlikte oynadı. İyi bir adam. Çok iyi bir adam. Arjantin'de beş ya da altı yıldır teknik direktörlük yapıyor. Kily ile bu adamın karışımını görmek ilginç olacak.”
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Brezilya'nın simge ismi Neymar, geleceğe dair planlarını henüz açıklamadı
Son yıllarda kendi sakatlık sorunlarıyla da boğuşan ve 2026 Dünya Kupası'nda umduğu etkiyi yaratamayan Neymar, kısa ve uzun vadeli gelecek planlarının nasıl şekillendiğini henüz kamuoyuna açıklamadı.
Messi ve Suarez ile Miami'de buluşma ihtimali varsa, böyle bir fırsatı geri çevirmek zor olur. Anlaşma tamamlanırsa bazı soru işaretleri doğabilir, ancak MLS markasının küresel tanıtımı da göz önünde bulundurulmalı.
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