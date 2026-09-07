Ocak ayında 40 yaşına girecek olan Suarez'i, Neymar için yapılacak bir anlaşmanın kariyerini bir yıl daha uzatmaya ikna edip etmeyeceği sorulduğunda, bahis siteleri için güvenilir rehber Gambling.com'un katkılarıyla konuşan Poyet, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu öğrenmeye çalıştım çünkü birkaç yıl önce MLS'e ilgi duyuyordum ve sistemi anlamaya çalıştım, takımın nasıl çalıştırıldığını, nasıl seyahat ettiğini öğrenmeye çalıştım. Biliyorsunuz, Amerika'da bazen çok uzun yolculuklar oluyor.

“Sonra geçen yıl şunu fark ettim: Miami, olması gerekenden daha fazla para harcadığı için büyük bir para cezasına çarptırıldığında, çünkü herkes biliyor ki üç Designated Player bulundurabilirsiniz ve onların beş ya da altı tane var. Şimdi Neymar'ın oraya gidebileceği doğruysa, o zaman Inter Miami için kural yok. MLS için bir kural, Inter Miami için başka bir kural var.

“Ama bu, onların oyundan keyif alma biçimi. Bence şu anda Messi'nin mutlu olması çok önemli. Milli takımdan emekli olduktan sonra, bence artık mutlu bir hayat yaşamak istiyor. Miami bunu ona ve ailesine sağlıyor. En iyi arkadaşlarından biri olan Luis de yanında. Belki birkaç Brezilya partisi yapmak için Neymar'ı da istiyorlardır. Bilmiyorum. Hâlâ anlamıyorum.

“Bence MLS'in büyük bir potansiyeli var. Bence çok yavaş da olsa gelişiyorlar. Oradaki tüm teknik direktörlere saygımla, Messi, Suarez, Casemiro, Neymar seviyesindeki bazı oyuncuları almaya devam edeceklerse, bu standartları karşılayabilecek bazı teknik direktörleri de almaya başlamalılar.

“Kolay değil. Biz teknik direktörlerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri egoları yönetmek. Büyük egoları. Ve Neymar'dan daha büyük çok fazla ego yok. Şimdi Inter Miami'ye benim iyi bir arkadaşım olan Kily Gonzalez ile gidiyor. Zaragoza'da benimle birlikte oynadı. İyi bir adam. Çok iyi bir adam. Arjantin'de beş ya da altı yıldır teknik direktörlük yapıyor. Kily ile bu adamın karışımını görmek ilginç olacak.”