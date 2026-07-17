"MLS hakkında hiçbir görüşme yok" - İngiltere milli takımında yer alma hedefini sürdüren forvetin, Manchester City veya Everton'da yeni bir başlangıç yapacağına dair söylentiler arasında Jack Grealish'in gelecek planı ortaya çıktı

Grealish, 2021 yazında çocukluğundan beri forma giydiği kulüp Aston Villa’dan City’ye 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) bedelli transferiyle İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu oldu. Pep Guardiola o dönemde takıma daha fazla yaratıcılık katmak istiyordu.

Bu oyun kurucu içgüdüleri, zorlu Katalan teknik direktörün emri altında çalışırken biraz dizginlendi, ancak 2022-23 sezonu, Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle üçlü kupa zaferi getirdi.

Grealish o sezon boyunca parladı, ancak kulüpte oynadığı 157 maçta City formasıyla sadece 17 gol kaydetti. Hücumdaki öncelik sıralamasında gerilemeye başladı ve bu durum, 2025 yılında Merseyside'a transferinin onaylanmasına kadar uzandı. Orada kısa süre içinde Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı, ancak Ocak ayında talihsiz bir ayak sakatlığı geçirdi ve o zamandan beri hiç sahaya çıkamadı; bu süreçte İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası hayalleri de suya düştü.