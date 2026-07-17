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"MLS hakkında hiçbir görüşme yok" - İngiltere milli takımında yer alma hedefini sürdüren forvetin, Manchester City veya Everton'da yeni bir başlangıç yapacağına dair söylentiler arasında Jack Grealish'in gelecek planı ortaya çıktı
Üçlü şampiyon, Everton’a kiralanan oyuncuya: Grealish, Man City’de
Grealish, 2021 yazında çocukluğundan beri forma giydiği kulüp Aston Villa’dan City’ye 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) bedelli transferiyle İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu oldu. Pep Guardiola o dönemde takıma daha fazla yaratıcılık katmak istiyordu.
Bu oyun kurucu içgüdüleri, zorlu Katalan teknik direktörün emri altında çalışırken biraz dizginlendi, ancak 2022-23 sezonu, Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle üçlü kupa zaferi getirdi.
Grealish o sezon boyunca parladı, ancak kulüpte oynadığı 157 maçta City formasıyla sadece 17 gol kaydetti. Hücumdaki öncelik sıralamasında gerilemeye başladı ve bu durum, 2025 yılında Merseyside'a transferinin onaylanmasına kadar uzandı. Orada kısa süre içinde Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı, ancak Ocak ayında talihsiz bir ayak sakatlığı geçirdi ve o zamandan beri hiç sahaya çıkamadı; bu süreçte İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası hayalleri de suya düştü.
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Yeni bir başlangıç mı, yoksa kalıcı transfer mi: Grealish için yaz ne getirecek?
Guardiola’nın 10 yıllık görev süresini sona erdirmesinin ardından City, Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor ve Etihad’daki herkes için her şey sıfırdan başlayacak. Acaba Grealish tekrar takımın bünyesine katılabilir mi?
Ya da Everton, indirimli bir transfer anlaşması yapma seçeneğini değerlendirecek mi? Bu sorular Lescott'a yöneltildiğinde, eski Toffees ve Citizens savunmacısı - VladCasino'nun izniyle - GOAL'a şunları söyledi: “Bence ne olursa olsun, ister Everton'da ister City'de olsun, bu yeni bir başlangıç.
“Yeni bir teknik direktörün gelmesi, ona hırsını ve futbola olan tutkusunu sergileme fırsatı verecektir. Ve bence kimse onun futbola olan tutkusunu ve sevgisini sorgulayamaz. Jack’i tanıdığım kadarıyla, o bu oyunun gerçek bir öğrencisi ve futbolu seviyor, gerçekten seviyor; bu yüzden nereyi seçerse seçsin, eminim ki kulüp Jack’in gerçekten heyecan verici bir versiyonunu görecek çünkü futbola verecek çok şeyi var – kendini kanıtlamak için değil, sadece gelişmek ve oynamak istiyor.
“Seçime katılamamış olmasının Dünya Kupası açısından onu üzdüğüne eminim; bu yüzden İngiltere milli takımında oynamaya dair hâlâ büyük hedefleri olduğuna eminim.”
MLS'de bir gelecek mi? Grealish, Premier Lig'de sunabileceği çok şey var
Grealish, Eylül ayında 31 yaşına girecek, ancak en üst düzeyde hâlâ sunabileceği çok şey var – özellikle de “Üç Aslanlar” ile halihazırda 39 kez A milli takım forması giymiş olması nedeniyle İngiltere milli takımı için de potansiyel taşıyor. 2028’de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası, Birmingham doğumlu oyuncunun hedefleri arasında yer alacak.
Premier Lig’de düzenli olarak forma giymesi, Grealish’in milli takım kadrosunda yer almaya devam etmesine yardımcı olacaktır; profesyonel olarak kendini rahat hissettiği bu ortamdan çıkma düşünceleri ise şimdilik rafa kaldırılmıştır. Kariyer yolu bir noktada Kuzey Amerika’ya doğru yönelebilir.
Şu an için bu yolu keşfetme gibi bir plan yok; Lescott, kısa ve uzun vadeli gelecek planları hakkında şunları ekledi: “Böyle bir bağlantı görmedim; bunun bizim yarattığımız bir söylenti mi olduğunu, yoksa kamuoyunda açıkça dolaşan bir şey mi olduğunu bilmiyorum, ancak Jack ile konuştuğumda MLS ya da yurtdışı hakkında hiçbir konuşma geçmedi.
“Tekrar belirtmek isterim ki, daha alt liglere büyük saygı duyuyorum, ancak onun hedefi en üst seviyede performans göstermek ve İngiltere milli takımında oynamaktır.”
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Grealish’in sözleşmesi: Manchester City’deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
Grealish’in, City’ye katıldığında imzaladığı altı yıllık sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldı. Bu da, önümüzdeki haftalarda tüm taraflar için en uygun yolun ne olacağı konusunda bazı önemli kararların alınması gerektiği anlamına geliyor.
Etihad'da forma için yaşanan şiddetli rekabete rağmen Hill Dickinson Stadyumu'nda geçirdiği zamanlardan memnun kalan Grealish için, 1 Eylül'de bir başka transfer dönemi kapanmadan önce kalıcı bir transfer en mantıklı seçenek gibi görünüyor.
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