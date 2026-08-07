Getty/GOAL
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MLS'e transfer ve İngiltere'ye dönüş: Eski Bayern Münih yıldızı, rekorları altüst eden golcünün sözleşme kararını değerlendirdiği sırada Harry Kane'in geleceğine dair tahminlerde bulundu
Kane, Bayern Münih'te efsane olma yolunda
2023'te Tottenham'dan kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak ayrılırken Kane, Bayern ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Bavyera'da parasının karşılığını fazlasıyla verdi ve tüm kulvarlarda çıktığı 147 maçta 146 gol kaydetti.
Hakkındaki meşhur kupa laneti sona erdi ve plan, Şampiyonlar Ligi zaferinin peşinden gitmek ile kuzey Londra'nın çok ötesinde efsane statüsünü pekiştirmek. Buradaki görüşmelere dahil olan tüm taraflar, yeni şartları masaya yatırmaya istekli olduklarını ortaya koydu.
- Getty/GOAL
Kane bir noktada Messi'nin ardından MLS'e gider mi?
Ancak Kane, temmuz ayında 33 yaşına girdi ve Avrupa’daki elit seviyedeki rekabetten çekilmesi gereken günün geleceğini biliyor. O noktada yönünü nereye çevirecek? İngiltere kaptanı daha önce NFL’de placekicker olarak şansını deneme arzusundan söz etmişti.
Bunu göz önünde bulundurursak, önümüzdeki birkaç yıl içinde Kuzey Amerika’ya gidip Inter Miami’de Lionel Messi’nin izinden gidebilir ve Sir David Beckham ile bir araya gelebilir mi?
Bu sorular Hamann’a yöneltildiğinde, eski Bayern orta saha oyuncusu, MrQ Casino aracılığıyla GOAL’e özel olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu, onun ne yapmak istediğine bağlı. Belli ki Almanya’da önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hâlâ gol atabilecek güce sahip olduğunu düşünüyor.
“35 yaşına geldiğinde de MLS’e ya da belki Suudi Arabistan’a yine gidebilir. Sanırım dört çocuğu var. Şimdilik okyanusun öte tarafına bu taşınmayı yapmak istediğinden emin değilim. Niyetinin ne olduğunu bilmiyorum.
“Bence er ya da geç İngiltere’ye, Birleşik Krallık’a dönecek; belki oynamak için değil ama orada yaşamak için. Bu, sadece onun cevaplayabileceği bir soru. Bence bu, başlı başına bir mesaj.
“Bayern Münih ile görüşmeler sürüyor çünkü belli ki önümüzdeki iki ya da üç sezonda gol atacağını, gol atabileceğini düşünüyor. MLS’e ya da Suudi Arabistan’a gitme hamlesini yapmak için bence sözleşmesi bittiğinde hâlâ zamanı olacak.”
Kane'in gelecek planları hakkında söyledikleri
Eski Spurs teknik direktörü Harry Redknapp, Kane'in Florida'ya transferi hakkında sorulan bir soruya daha önce GOAL'e şu yanıtı vermişti: “Olabilir. Para artık onun için belirleyici unsur olmayacak. Ama kariyerinin sonunda Amerika'ya ve Miami'ye gidip Beckham'ın takımında ya da başka bir yerde oynamak, kulağa hiç de fena gelmiyor, değil mi? Bence oldukça iyi bir fikir gibi duruyor.”
Ancak Kane'in kendisi, ortaya çıkan söylentilerde transfer konuşmalarını küçümsemeye çalıştı. Geçen sezon planlarıyla ilgili bir güncelleme yapan Kane şöyle dedi: “Şu anki hislerim ve şu an oynadığım oyun düşünüldüğünde, MLS'nin kesinlikle erken olduğunu düşünüyorum. MLS, kariyerimin ilerleyen dönemlerinde, son birkaç yılı düşündüğüm bir zamanda olabilecek bir şey. Orada [Bayern'de] daha uzun süre kalmak açısından ise bunu kesinlikle görebiliyorum.
“Premier Lig açısından bilmiyorum. Bayern'e gitmek için ilk ayrıldığımda bana sorsaydınız, kesinlikle geri döneceğimi söylerdim. Şimdi orada birkaç yıl geçirdikten sonra, bunun biraz azaldığını söylerdim; çok fazla değil ama asla geri dönmem demem. Kariyerimde öğrendiğim şey, farklı fırsatların ve farklı zamanlamaların ortaya çıktığı ve bazı şeylerin yerine oturduğudur. İlk noktama dönersek, şu anda Bayern konusunda tamamen Bayern'e odaklanmış durumdayım.”
- Getty
Amerikan rüyası: Kane'i bazı büyük kararlar bekliyor
Kane, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansının ardından kısa süre içinde Bayern'de sezon öncesi hazırlıklara katılacak ve Vincent Kompany'nin kadrosunda yer alması, transfer görüşmelerinin tamamlanmasına imkan tanıyacak.
Bayern'in yıldızına ne kadar süreyle bağlanacağı ise henüz belli değil; Beckham gibi isimler Atlantik'in öteki yakasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, Amerikan rüyasının peşinden gitmesine yönelik söylentilerin sürmesi bekleniyor.
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