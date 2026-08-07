Ancak Kane, temmuz ayında 33 yaşına girdi ve Avrupa’daki elit seviyedeki rekabetten çekilmesi gereken günün geleceğini biliyor. O noktada yönünü nereye çevirecek? İngiltere kaptanı daha önce NFL’de placekicker olarak şansını deneme arzusundan söz etmişti.

Bunu göz önünde bulundurursak, önümüzdeki birkaç yıl içinde Kuzey Amerika’ya gidip Inter Miami’de Lionel Messi’nin izinden gidebilir ve Sir David Beckham ile bir araya gelebilir mi?

Bu sorular Hamann’a yöneltildiğinde, eski Bayern orta saha oyuncusu, MrQ Casino aracılığıyla GOAL’e özel olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu, onun ne yapmak istediğine bağlı. Belli ki Almanya’da önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hâlâ gol atabilecek güce sahip olduğunu düşünüyor.

“35 yaşına geldiğinde de MLS’e ya da belki Suudi Arabistan’a yine gidebilir. Sanırım dört çocuğu var. Şimdilik okyanusun öte tarafına bu taşınmayı yapmak istediğinden emin değilim. Niyetinin ne olduğunu bilmiyorum.

“Bence er ya da geç İngiltere’ye, Birleşik Krallık’a dönecek; belki oynamak için değil ama orada yaşamak için. Bu, sadece onun cevaplayabileceği bir soru. Bence bu, başlı başına bir mesaj.

“Bayern Münih ile görüşmeler sürüyor çünkü belli ki önümüzdeki iki ya da üç sezonda gol atacağını, gol atabileceğini düşünüyor. MLS’e ya da Suudi Arabistan’a gitme hamlesini yapmak için bence sözleşmesi bittiğinde hâlâ zamanı olacak.”