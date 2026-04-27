Thomas Hindle

MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Timo Werner, San Jose Earthquakes'i sırtladı; Kevin Denkey yine parladı; Lionel Messi'nin Inter Miami'si için endişeler artıyor

MLS'deki forvetler için önemli bir hafta sonu oldu, ancak Lionel Messi ve Inter Miami, bir kez daha inişli çıkışlı bir sonuçla garip bir form grafiğinden kurtulamadı.

Inter Miami'de neler oluyor? Güney Florida'da son birkaç gün oldukça tuhaf geçti. Javier Mascherano hiç tören yapılmadan ayrıldı ve Herons, net bir halefiyet planı oluşturmayı başaramadı. Spor direktörü teknik direktörlük görevini üstlendi ve yakın zamanda yedek kulübesinde yeni bir yüz göreceğimize dair pek bir işaret yok. Saha içindeki sonuçlar da tuhaf, bu eğilim Cumartesi günü New England Revolution ile 1-1 berabere kalınmasıyla devam etti.

Ama her şey kötü değil. Diğer yerlerde sezon oldukça iyi görünüyor. Timo Werner, San Jose için keyifle gol atıyor. Kevin Denkey, 2025'te biraz hayal kırıklığı yarattıktan sonra, bu yıl FC Cincinnati ile hız kazandı. Ve Atlanta United teknik direktörü Tata Martino, işini kurtarmış olabilecek bir galibiyet aldı.

Ve tabii ki, işler her zamanki gibi öngörülemez. Montreal yeniden iyi olabilir. New York Red Bulls yerinde saymaya devam ediyor. Her şey tamamen kaotik, biraz mantıksız ve kendi çapında mükemmel.

GOAL, MLS'de yine heyecan verici bir hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

    KAZANAN: Timo Werner

    Tebrikler, San Jose. Quakes’in en önemli yaratıcı gücü Cristian Espinoza’nın serbest transferle ayrılmasıyla, sezon arası dönemi oldukça felaket gibi görünüyordu. Elinde pek bir plan yoktu ve bir iki umut vaat eden genç oyuncu dışında, hücumda net bir lider figürü de yoktu. Werner’in transferi bu durumu tamamen değiştirdi. Bu, oldukça bariz bir gerçek olabilir. Alman forvet, eleştirilere rağmen her zaman gol atmayı başarmıştır.

    Ancak onun MLS'ye bu kadar çabuk uyum sağlayacağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Bu, Werner'i istikrarlı bir şekilde ilk 11'e taşıyan Bruce Arena'nın ustaca bir yönetim örneğiydi. Ve şimdi Alman oyuncu kalıcı olarak yerini aldı, sayılar da geliyor. Cumartesi gecesi ikinci yarıda attığı iki golle 2-1'lik geriye düşüşü tek başına tersine çevirdi. San Jose, Batı Konferansı'nın zirvesinde. Werner'in 7 gol katkısı var. Tüm bunlar mükemmelliğe çok benziyor.

    MAĞLUP: Lionel Messi

    Miami'de işler tuhaf bir hal aldı. Şu ana kadar Javier Mascherano'nun neden ayrıldığı tam olarak netleşmiş değil. Resmi açıklama kişisel nedenlerdi, ancak soyunma odasındaki hoşnutsuzluğa dair söylentiler, perde arkasında daha büyük sorunların varlığına işaret ediyor. Buna, Messi'nin her halükarda işleri yönettiğine dair konuşulmayan bir mutabakatın da eklenmesiyle, Miami taraftarı olmak için ilginç bir dönem yaşanıyor.

    Genellikle sahadaki sonuçlar, soyunma odasındaki sorunları geçici olarak örtbas edebilir. Ancak burada durum farklı. Miami, 1-1'lik bir beraberlikle yetindi ve bu sonuç gayet makul görünüyordu. German Berterame gol attı, ancak Messi için hayal kırıklığı dolu bir gece oldu. Aslında bu, sezonun en aktif oynadığı maçlardan biriydi. Ancak gol katkısı yapamadı ve maçın bitiminde somurtarak sahadan ayrıldı. Burada bir şeyler dönüyor.

    KAZANAN: Tata Martino

    Martino için zorlu bir hafta oldu. Martino, Atlanta’daki ilk görev döneminde bu kadar başarılı olmasaydı, şu anda yeni bir iş arıyor olabileceğini itiraf etti. Bu sert bir değerlendirme, ama muhtemelen doğru bir değerlendirme. Atlanta sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Geçen yıl yapılan büyük transferler hâlâ beklenen performansı gösteremiyor.

    Topa hakim oldular ve savunmada orta halli bir performans sergilediler. Ancak hücumda hiçbir varlık gösteremediler. Cumartesi günü tam anlamıyla canlanmadılar, ancak yeterliydi. Martino'nun takımı, kaleyi bulan tek iki şutuyla golü buldu ve Toronto'yu sadece bir şutla sınırladı. Martino'nun günleri sayılı mı? Belki. Ancak bu, son derece hoş bir galibiyetti.

    MAĞLUP: Chucky Lozano

    Peki, Lozano burada şans bulmak için ne yapmalı? Öncelikle herkesi bu kadar kızdırmak için ne yaptı? San Diego oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Arka arkaya yedi maç kaybettiler. Hücumlarında fikir sıkıntısı var. İhtiyacları olan şey, takıma can verecek, kıvılcım yaratacak, son üçte bir sahada biraz farklı bir şeyler sunabilecek yaratıcı bir güç. Aslında, öyle bir oyuncuya sahipler.

    Sadece onu kullanmak istemiyorlar. Lozano sezonun başından beri kenarda ve San Diego onu çok özlüyor. Teknik direktör Mikey Varas, Lozano'nun tekrar takımda oynama ihtimalinin "hiç olmadığını" söyledi ve taraftarların hoşnutsuzluğu artıyor. Aralarındaki anlaşmazlığın ayrıntıları hala belirsiz. Ama burada bir şeyler ters gitti.

    KAZANAN: Kevin Denkey

    Belçika’nın en golcü oyuncusunun MLS’e gitmesi her zaman biraz tuhaf gelmişti. Elbette bu, lige saygısızlık anlamına gelmiyor. Sadece bir üst düzey yeteneğin seçtiği ilginç bir yol. Ancak buraya nasıl geldiğine bakılmaksızın, Denkey 2025 sezonunda yine de biraz beklentilerin altında kaldı. Elbette 18 gol attı, ama yine de birkaç gol daha atması gerektiği hissi uyandırdı.

    Her neyse, Cincy bu kış Avrupa'dan gelen ilgiye rağmen onu elinde tuttu ve o da kulübün güvenini boşa çıkarmadı. Denkey, Michael Bradley'in New York Red Bulls'una karşı iki gol attı. Sezonun şu ana kadar sekiz golü ve üç asistiyle oynuyor. MLS'deki ikinci sezonu özel bir sezon olabilir.

    MAĞLUP: Pascal Jansen

    Jansen için zorlu bir dönem yaşanması kaçınılmazdı. 2025 yılında son derece etkili bir teknik direktör olduğunu kanıtlamış ve NYCFC’yi hak ettiği bir şekilde playofflara taşımıştı. Ancak yıldız oyuncu Alonzo Martinez’in sakatlığı, bu sezonu zorlu hale getirecekti. Kulüp transfer piyasasında bariz bir yedek oyuncu almadı ve hâlâ bir yıldız oyuncudan yoksun.

    Sonuç, sağlam performanslarla dolu ancak sinir bozucu tutarsızlıkların da yer aldığı, inişli çıkışlı bir sezon oldu. Cumartesi günü de durum böyleydi. NYCFC, Montreal'de çok kötü oynamadı, ancak özellikle iyi de değildi. Montreal oldukça savunmaya çekildi. NYCFC pek fazla pozisyon yaratamadı. Montreal 1-0 kazandı. Etkili bir hücum oyuncusu transfer etmek için bir gerekçe varsa, işte bu oydu.