MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Timo Werner, San Jose Earthquakes'i sırtladı; Kevin Denkey yine parladı; Lionel Messi'nin Inter Miami'si için endişeler artıyor

Inter Miami'de neler oluyor? Güney Florida'da son birkaç gün oldukça tuhaf geçti. Javier Mascherano hiç tören yapılmadan ayrıldı ve Herons, net bir halefiyet planı oluşturmayı başaramadı. Spor direktörü teknik direktörlük görevini üstlendi ve yakın zamanda yedek kulübesinde yeni bir yüz göreceğimize dair pek bir işaret yok. Saha içindeki sonuçlar da tuhaf, bu eğilim Cumartesi günü New England Revolution ile 1-1 berabere kalınmasıyla devam etti.

Ama her şey kötü değil. Diğer yerlerde sezon oldukça iyi görünüyor. Timo Werner, San Jose için keyifle gol atıyor. Kevin Denkey, 2025'te biraz hayal kırıklığı yarattıktan sonra, bu yıl FC Cincinnati ile hız kazandı. Ve Atlanta United teknik direktörü Tata Martino, işini kurtarmış olabilecek bir galibiyet aldı.

Ve tabii ki, işler her zamanki gibi öngörülemez. Montreal yeniden iyi olabilir. New York Red Bulls yerinde saymaya devam ediyor. Her şey tamamen kaotik, biraz mantıksız ve kendi çapında mükemmel.

GOAL, MLS'de yine heyecan verici bir hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...