Goal.com
CanlıBiletler
MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS’de Kazananlar ve Kaybedenler: Son Heung-min yine formunun zirvesinde, Antoine Griezmann ritmini buldu, ancak Robert Lewandowski’nin zamana ihtiyacı var

FEATURES
Analysis
Orlando City
Los Angeles FC
Red Bull New York
A. Griezmann
H. Son
CF Montreal - Inter Miami CF
CF Montreal
Inter Miami CF
ABD 1
Casemiro
R. Lewandowski

GOAL, MLS’de haftanın öne çıkan gelişmelerini ele alıyor; yeni yıldızlar ritim yakalamaya çalışırken, eski yıldızlar ise kalitelerini kanıtlıyor

MLS’de bir hafta daha geride kaldı ve yine dikkatinizi çekecek pek çok ilgi çekici konu var. Genç oyuncuların yetiştirilmesi, kulüplerin konumlandırılması ve bir sonraki komisyon başkanının kim olacağı konusundaki tartışmaların arasında bir şekilde gözden kaçan gerçek şu ki, bu gerçekten iyi bir ürün ve oynanan futbol izlemeye değer.

Evet, her zamanki gibi rekabet dengesi ve öngörülemezlik gibi konular var. Ancak burada daha büyük ve anlamlı temalar da mevcut. Bunlardan ilki, ligdeki büyük isimlerin performansları. Casemiro, Miami formasıyla ilk kez tam süreli olarak sahaya çıktı. Hem Robert Lewandowski hem de Antoine Griezmann, yeni kulüplerinde – farklı derecelerde başarılarla – forma giydiler. Son Heung-Min, şu anda kendini kanıtlamış bir oyuncu olsa da, yeniden canlanan LAFC için adeta yeni bir transfer gibi görünüyor.

Bir de genç oyuncular var. Şu anda New York Red Bulls, bu stratejinin her zaman işe yaramadığını gösteriyor. Öte yandan Philadelphia Union, bu stratejinin nasıl başarılı olabileceğinin iyi bir örneği.

GOAL, MLS’de geçen bir başka heyecan verici haftanın kazananlarını ve kaybedenlerini mercek altına alıyor...

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    KAZANAN: Son Heung-Min formunun zirvesinde

    Bazı oyuncular, sessiz kalamayacak kadar iyidir. Son, sezonun ilk yarısı boyunca zorluklar yaşadı ve Dünya Kupası arası öncesinde gol atamadı. GOAL’a verdiği röportajda, performansını Dünya Kupası için sakladığını söylemişti. Güney Kore’nin hayal kırıklığı yaratarak grup aşamasında elenmesiyle, bu esprili söz turnuvada tam olarak gerçekleşmedi. Ancak o günden bu yana bu söz, fazlasıyla doğru çıktı.

    Son, turnuva sonrası ara vermedi. Bunun yerine, hemen LAFC ile yoğun tempoya geri döndü. Ve en iyi futbolunu sergileme misyonuna sahip bir oyuncu gibi görünüyor. Üç maçta üç gol attı ve rakip ceza sahası içinde çok daha rahat görünüyor. Artık top ağlara gitmediğinde zorlamaya çalışan bir forvet değil. Cumartesi günü Sporting KC karşısında attığı gol tam da onun tarzındaydı: savunmacıdan bir adım uzaklaşıp, alt köşeye soğukkanlı bir vuruş. LAFC, bunun devamını umuyor.

    • Reklam
  • New York Red BullsGetty

    MAĞLUP: New York Red Bulls formunu bulmakta zorlanıyor

    Bradley Ball, yılın başında adeta bir keşifti. Red Bulls, yaratıcılık, gençlik enerjisi ve hücum coşkusuyla doluydu. Yüksek pres, hızlı geçişler ve tüm bu özellikleriyle kimse onlara karşı koyamıyordu. Açıkça belirtmek gerekirse, birdenbire kötü bir takım haline gelmediler. Ancak Michael Bradley’in takımı için arka arkaya zorlu iki maç geçti ve üst üste iki mağlubiyet aldılar.

    İstatistikler, Charlotte FC karşısında üstünlük kurduklarını gösteriyor gibi görünebilir. Ancak gerçek durum farklı. 2-0 kaybettiler, maçın başlarında önlenebilir iki gol yediler ve Charlotte’un sağlam savunma düzenine hiçbir zaman etkili bir cevap veremediler. Bu tabii ki, geçiş oyununda başarılı olan bir takım olmanın diğer yüzüdür: oyun yavaşladığında işler daha da zorlaşır. Yıldız defansif orta saha oyuncusu Adri Mehmeti’ye maçın sonlarında gösterilen kırmızı kart ise, bu mağlubiyete tuz biber ekti.

  • Antoine GriezmannGetty

    KAZANAN: Antoine Griezmann, MLS’de kendini kanıtladı

    Bu işin yürümeyeceği bir an oldu mu ki? Orlando, sezonun ilk yarısında biraz dağınık bir görüntü sergilemişti; ancak Antoine Griezmann’a koşabileceği bir forvet ve uyum içinde çalışabileceği bir sistem sunulduğunda sihir ortaya çıktı. Hücum oyununu yönetme konusunda futbolda muhtemelen ondan daha zeki bir oyuncu yoktur. Griezmann, temel becerilerin ustasıdır ve buna ek olarak yaratıcı bir kıvılcım da katmaktadır.

    Nashville karşısında Orlando’nun iplerini elinde tutan oydu. Hiçbir hücum oyuncusu ondan daha fazla top dokunuşu ya da başarılı pas yapmadı; ayrıca hiçbir saha oyuncusu, onun yedi defasında olduğu kadar fazla top geri kazanımı kaydetmedi. Tyrese Spicer hak ettiği galibiyet golünü atmış olsa da, övgüler Griezmann’a gitmelidir. Son iki maçta muhteşem bir performans sergiledi ve Orlando, durumunu biraz da olsa tersine çeviriyor olabilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    KAZANAN: Philly, yeni teknik direktörün getirdiği ivmeyi yakaladı

    Ryan Richter, Philadelphia Union’ın onu Mayıs 2026’da göreve getirmesiyle “geçici teknik direktör” diye haykırmıştı. O, daha önce Union 2’nin başında bulunmuştu ve Philly, Bradley Carnell ile yollarını ayırdıktan sonra acil bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Richter oradaydı ve Union çaresiz durumdaydı.

    Ancak Richter görevi devraldığından beri Union, arka arkaya iki galibiyet aldı ve oldukça etkileyici bir futbol sergiliyor. Bunun birçok nedeni olabilir. Öncelikle, Union'ın sadece moralinin yüksek olması da mümkündür. Yeni teknik direktör etkisiyle yaşanan canlanma genellikle budur: yeni bir teknik direktör gelir, futbol daha iyi hale gelir. Ancak Richter'in burada bir şeyler başardığı da söylenebilir. Doğru hamleler yaptı. Milan Iloski forvet pozisyonundaki yerini korudu ve şu anda üst üste beş gol attı. 16 yaşındaki Cavan Sullivan ise tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Kısacası, Richter genç oyuncuları sahaya sürdü. Ve bu işe yarıyor.

  • Robert LewandowskiGetty

    MAĞLUP: Lewandowski’nin rolü hâlâ belirsiz

    Pekala, Robert Lewandowski’nin arka arkaya iki maçta gol atamamış olması nedeniyle hemen paniğe kapılmaya gerek yok. Bazen futbolcuların uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacı olur ve burada da birkaç gerçek var. Birincisi, Lewandowski iki aydır istikrarlı bir performans sergileyemedi. İkincisi ise Chicago Fire, onsuz da oldukça iyiydi. Takım, belki de Supporters' Shield için kenarından da olsa yarışan bir takımdı ve Hugo Cuypers, Altın Ayakkabı yarışında iyi bir konumdaydı (form düşüşü kaçınılmaz olsa da).

    Dolayısıyla, takıma hareket kabiliyeti daha düşük ve formdan biraz uzak yeni bir forvet ekleyince işler sallantıya giriyor. Lewandowski'nin sorunu da budur. Polonyalı forvet, Miami maçında ilk 11'de sahaya çıktı, NYCFC maçında ise yedek kulübesinden oyuna girdi; ancak her iki maçta da gol atamadı. Bu iki maçta kaleyi bulan sadece bir şut attı. Chicago da her iki maçı da kaybetti. Biraz zaman tanıyalım, ancak ilk istatistikler pek ikna edici değil.

  • imago-sport-1080479016.jpgEyepix Group

    KAZANAN: Miami, Leo'suz da galibiyet serisini sürdürüyor


    Her zaman pürüzsüz geçmedi, ama yine de etkili olmaya devam ediyor.

    Dünya Kupası arasından döndükten sonra Inter Miami, Chicago Fire ve CF Montreal'i toplamda iki gol farkla mağlup ederek arka arkaya iki maç kazandı. Bu sonuçlar, Miami'nin galibiyet serisini altı maça çıkardı. Lionel Messi, Herons'a yaptığı muazzam katkı nedeniyle son iki Landon Donovan MLS MVP ödülünü haklı olarak kazandı, ancak kendisi ve Rodrigo De Paul'un Dünya Kupası'ndan sonra toparlanma sürecinde olmasıyla birlikte, takımın diğer oyuncuları da sorumluluk alabileceğini gösterdi.

    Luis Suarez bu iki galibiyette toplam üç gol attı; Casemiro ise Montreal karşısında oynadığı kulüp ilk maçında orta sahaya sorunsuz bir şekilde uyum sağladı. Ancak her şey iyi haber değil; Designated Player Germán Berterame, Montreal ile oynanan maçta yaşanan korkutucu bir çarpışmada sol omzundan ve burnundan yaralanmış ve şu anda iyileşme sürecine girmiştir. Bununla birlikte genel olarak bakıldığında, geçici teknik direktör Guillermo Hoyos, Messi ve De Paul geri dönene kadar Miami’nin galibiyet yollarını bulmasına ve kalesini korumasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.