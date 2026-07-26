MLS’de Kazananlar ve Kaybedenler: Son Heung-min yine formunun zirvesinde, Antoine Griezmann ritmini buldu, ancak Robert Lewandowski’nin zamana ihtiyacı var

MLS’de bir hafta daha geride kaldı ve yine dikkatinizi çekecek pek çok ilgi çekici konu var. Genç oyuncuların yetiştirilmesi, kulüplerin konumlandırılması ve bir sonraki komisyon başkanının kim olacağı konusundaki tartışmaların arasında bir şekilde gözden kaçan gerçek şu ki, bu gerçekten iyi bir ürün ve oynanan futbol izlemeye değer.

Evet, her zamanki gibi rekabet dengesi ve öngörülemezlik gibi konular var. Ancak burada daha büyük ve anlamlı temalar da mevcut. Bunlardan ilki, ligdeki büyük isimlerin performansları. Casemiro, Miami formasıyla ilk kez tam süreli olarak sahaya çıktı. Hem Robert Lewandowski hem de Antoine Griezmann, yeni kulüplerinde – farklı derecelerde başarılarla – forma giydiler. Son Heung-Min, şu anda kendini kanıtlamış bir oyuncu olsa da, yeniden canlanan LAFC için adeta yeni bir transfer gibi görünüyor.

Bir de genç oyuncular var. Şu anda New York Red Bulls, bu stratejinin her zaman işe yaramadığını gösteriyor. Öte yandan Philadelphia Union, bu stratejinin nasıl başarılı olabileceğinin iyi bir örneği.

GOAL, MLS’de geçen bir başka heyecan verici haftanın kazananlarını ve kaybedenlerini mercek altına alıyor...