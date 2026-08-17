San Diego FC ile başlayalım. Batı Konferansı’nı ilk sırada bitirip ilk sezonunda play-off’larda ileri turlara kadar çıkan Güney Kaliforniya ekibi için oldukça berbat bir yıl oldu. O günden bu yana neredeyse her şey ters gitti. Oyun oturmadı ve San Diego’nun play-off’ları kaçırma ihtimali ciddi şekilde gündemde. Bu da geçen yılki başarının ardından muazzam bir çöküş anlamına gelir.

Yine de son dönemde kıpırdanma işaretleri var. Oyun daha iyi görünüyor. Sezonlarını raydan çıkaran hatalar daha seyrek hale geldi. Hava iyi. Ve cumartesi gecesi tüm bunlar, LAFC karşısında alınan büyük galibiyetle zirveye ulaştı.

Başka yerlerde ise pek de iyi şeyler yoktu. Michael Bradley, Red Bulls teknik direktörlüğü dönemine gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Ancak balayı bitti ve takımı çok açık veriyor. Marc Dos Santos nedeniyle Change.org üzerinden taraftar protestosuyla karşı karşıya olan LAFC için de durum tam anlamıyla güllük gülistanlık değil, yine de Batı’yı hâlâ kazanabilirler. Ayrıca Nashville SC karşısında ağır yenilgi alan Inter Miami için de bir söz etmek gerek; onlar da gerçekten bir yol ayrımında.

GOAL hafta sonunun öne çıkan sonuçlarına ve kazananlarla kaybedenlere göz atıyor...







