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MLS Winners and Losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS'de kazananlar ve kaybedenler: Nashville SC, Inter Miami karşısında büyük galibiyetini aldı, San Diego FC toparlandı ve Philadelphia Union, Cavan Sullivan ile ne kadar ileri gidebilir?

FEATURES
Analysis
Winners & losers
ABD 1
Nashville SC - Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Seattle Sounders FC - Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps
C. Sullivan
L. Messi

MLS için hareketli bir hafta sonuydu; Nashville SC'nin Inter Miami karşısında aldığı farklı galibiyetin ötesinde heyecan verici daha pek çok şey vardı.

San Diego FC ile başlayalım. Batı Konferansı’nı ilk sırada bitirip ilk sezonunda play-off’larda ileri turlara kadar çıkan Güney Kaliforniya ekibi için oldukça berbat bir yıl oldu. O günden bu yana neredeyse her şey ters gitti. Oyun oturmadı ve San Diego’nun play-off’ları kaçırma ihtimali ciddi şekilde gündemde. Bu da geçen yılki başarının ardından muazzam bir çöküş anlamına gelir.

Yine de son dönemde kıpırdanma işaretleri var. Oyun daha iyi görünüyor. Sezonlarını raydan çıkaran hatalar daha seyrek hale geldi. Hava iyi. Ve cumartesi gecesi tüm bunlar, LAFC karşısında alınan büyük galibiyetle zirveye ulaştı.

Başka yerlerde ise pek de iyi şeyler yoktu. Michael Bradley, Red Bulls teknik direktörlüğü dönemine gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Ancak balayı bitti ve takımı çok açık veriyor. Marc Dos Santos nedeniyle Change.org üzerinden taraftar protestosuyla karşı karşıya olan LAFC için de durum tam anlamıyla güllük gülistanlık değil, yine de Batı’yı hâlâ kazanabilirler. Ayrıca Nashville SC karşısında ağır yenilgi alan Inter Miami için de bir söz etmek gerek; onlar da gerçekten bir yol ayrımında.

GOAL hafta sonunun öne çıkan sonuçlarına ve kazananlarla kaybedenlere göz atıyor...



  • MukhtarGetty

    KAZANAN: Hany Mukhtar

    Miami-Nashville eşleşmesi iştah kabartan cinstendi.

    Karşı karşıya gelen iki takım çok farklı noktalardaydı. Nashville'in bu sezonki tek gerçek tökezlemesi, Liga MX'in üst düzey takımlarına karşı oynadığı üç zorlu maçta istediği sonucu alamadığı Leagues Cup'ta geldi. MLS'te açık ara en komple takım onlar oldu. En az gol yiyen ekip oldular ve Doğu Konferansı'nda açık farkla en iyi averaja sahiptiler. Sam Surridge-Hany Mukhtar ikilisi ise her zamanki kadar etkili.

    Öte yandan Miami, maça büyük bir belirsizlik içinde çıktı. Babasının vefatının üzerinden iki haftadan kısa süre geçen Lionel Messi sahalara geri döndü, ancak etrafındaki parçalar hâlâ onunla uyum yakalayabilmiş değildi. Yine de şu Messi denilen adam hâlâ epey iyi. Önce Nashville. Sonra Miami. Havai fişekler, değil mi?

    Miami açısından pek öyle olmadı. Nashville onları ezip geçti. Mukhtar iki gol attı ve diğer iki golde de kilit rol oynadı; Nashville böylece dört gol buldu. Messi, Telasco Segovia için gerçekten olağanüstü bir asist yaptı. Ancak maçın kritik bir anında bir penaltıyı da kaçırdı. Evet, iki kez direğe takıldı. Evet, Miami 16 şut çekti. Ama bir şekilde hiç gerçekten gol atacakmış gibi görünmediler. Buna karşılık Nashville son derece bitiriciydi. Ve o gece Mukhtar, Messi'den daha iyiydi.

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  • Michael Bradley NYRBGetty

    KAYBEDEN: Michael Bradley

    Belki de eninde sonunda Red Bulls tarafında bir tür sendeleme yaşanacaktı. Böylesine geniş alanda ve açık oynadığınızda sorun da bu oluyor. Dünyadaki tüm Adri Mehmetilere sahip olabilirsiniz ama bir noktada açıklarınız ortaya çıkıyor. Olan da buydu. Red Bulls, Atlanta'da öne geçti ve oyunun gidişatına bakıldığında bir ya da iki gol daha bulabilirdi.

    Ama kontrataklarda çok fazla alan verdiler. Yüksek pres yapan Red Bulls yoruldukça, Atlanta geçiş oyunlarında kalite ortaya koydu. Gösterişli gollere yatkınlığıyla bilinen Tristan Muyumba, topu üst köşeye kıvırarak skoru 1-1'e getirdi. Ardından Fafa Picault, 82. dakikada ender görülen bir kafa golü attı. Bu, Atlanta'nın 9 Mayıs'tan bu yana sahasındaki ilk maçıydı ve Mercedes-Benz'teki taraftarlara sevinecek bir şey verdiler.

    Bu sırada Bradley'nin düşüneceği çok şey olacak. RBNY kötü bir takım olmaktan çok istikrarsız. Her takıma zorluk çıkarabiliyorlar ama yedikleri 41 gol, savunmayı biraz daha sıkılaştırmaları gerektiğinin kanıtı niteliğinde.

  • Anders Dreyer Getty

    KAZANAN: Anders Dreyer

    San Diego FC'nin taraftarlarını sevindirecek bir şeye ihtiyacı vardı. Geçen yılın yüzleri güldüren hikâyesi için bu sezon biraz gerçekle yüzleşme niteliğinde geçti. Unutmayın, ilk sezonlarında MLS Cup'ı kaldırmaya sadece 180 dakika uzaklıktaydılar. Bu, kadro yapılanması açısından olağanüstü bir başarı ve tam anlamıyla bir ustalık dersi olurdu.

    Ancak işler o kadar da basit değil ve Mikey Varas'ın takımı 2026'da sert şekilde yere indi. Bunun birçok nedeni var. Elbette, Chucky Lozano etrafındaki tartışmalar da yardımcı olmadı. Ama San Diego da topa sahip olma futbolu oynayıp fazla hata yaparak ve topla gereğinden fazla süslü işler deneyerek kendine pek iyilik yapmadı. Yine de son birkaç hafta görece cesaret vericiydi. Takım küçük ama düzenli bir yenilmezlik serisi yakaladı ve cumartesi günü LAFC karşısında önemli bir galibiyet aldı.

    Bu galibiyet çok da gösterişli değildi. LAFC daha fazla şut çekti ve ilk yarıda Denis Bouanga'nın golünde yaşanan talihsiz bir el teması, maçın diğer yöne dönmesine neden olabilirdi. Ancak geçen sezonki seviyesine henüz ulaşamayan Anders Dreyer, doğru anda ortaya çıktı. Danimarkalı kanat oyuncusu 88. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve kendi üç puanını alması halinde Batı Konferansı'nın zirvesine çıkabilecek bir takıma karşı ekibine düzenli bir 1-0 galibiyet kazandırdı (burada 96. dakikada gördüğü akıl almaz ikinci sarı kartı ise nazikçe görmezden geliyoruz).

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  • Marc Dos SantosGetty

    KAYBEDEN: Marc Dos Santos

    İşin diğer tarafında ise... Dos Santos için tuhaf bir sezon oldu. Steve Cherundolo'nun ardından LAFC kulübesinde göreve gelmek zaten her zaman zor olacaktı, geçen sezonun başında LAFC'den taktik anlamda verim almakta zorlanmış olsa bile. Yine de taraftarların Dos Santos'a tepkisi karışık oldu. Taktik açıdan bazı şeylerin tam olarak yolunda gitmediği açık.

    Son Heung-Min, birçok kişinin beklediği hızda gol atamadı. Yeni transferler denge getirmedi. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer almak, üstelik gelişimi sürdürmek için geniş bir alan varken bile, teknik direktörün görevden alınması için başlatılan yüksek profilli taraftar imza kampanyasını engelleyemedi.

    Peki şimdi ne olacak? San Diego'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet yardımcı olmadı. Son'un bu sezon MLS'te sadece dört gol atmış olması da öyle. LAFC'nin, kendilerine hâlâ MLS Cup kazandırabilecek bir teknik direktörle yollarını ayırmasını gerekçelendirmesi zor olurdu. Ancak taraftarlar mutlu değil.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    KAZANAN: Cavan Sullivan

    İyi o zaman. Meğer çocuk biraz top oynayabiliyormuş.

    Cavan Sullivan’ın her performansıyla birlikte eski teknik direktör Bradley Carnell daha da kötü görünüyor. Artık netleşti ki Philadelphia, eski teknik direktörü döneminde fazla kontrollüydü. Çok fazla temkin, yeterince özgürlük yoktu. Bunun Carnell’ın yapısından mı yoksa üst kademeden gelen bir talimattan mı kaynaklandığı net değil. Ancak Union artık daha özgür görünüyor. Bunun tek sebebi Sullivan değil; genel olarak takımda gelişmeler var ve Kai Wagner’in transferi de tam bir ustalık hamlesi gibi duruyor. Ama bundan en çok faydalanan kişinin o olduğu kesin; adeta pamuklara sarılan genç oyuncu, korkusuzca oynuyor.

    Burada genç bir Bukayo Saka’dan izler var. Union’ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Ve yaratıcı kanat orta sahası da sorumluluğu üstlenmekten memnun. Şu ana kadar bu yaklaşım oldukça iyi işliyor. Sullivan, NYCFC karşısında iki asist yaptı ve Union 2-0’lık geri dönüşe imza atarak üst üste dördüncü MLS galibiyetini aldı. Union için hayal kurma zamanı mı?

  • Craig WaibelGetty

    KAYBEDEN: Craig Waibel

    Seattle Sounders teknik direktörü Brian Schmetzer, genelde oldukça soğukkanlı bir isimdir. Aynı zamanda düşüncesini açıkça söylemekten de çekinmez. Örneğin 2025'te, GOAL'e, genç yıldız orta saha oyuncusu Obed Vargas'ın o yılki Kulüpler Dünya Kupası'nda iki takım karşılaştıktan sonra Atletico Madrid'e satılmasını beklediğini söylemişti (transfer 2026'nın başlarında tamamlandı).

    Ancak pazar günü Schmetzer bir adım daha ileri gitti. Sounders'ın MLS Next Pro takımından oyuncuların kadroya çağrılması ihtimali sorulduğunda Schmetzer, oldukça açık bir şekilde, Sounders'ın "bundan biraz daha fazlasına ihtiyacı olduğunu" söyledi. Yedek kulübesindeki seçeneklerini de eleştirdi. Tüm bunlar, Seattle Sounders Sportif Direktörü Craig Waibel'e yönelik ince bir gönderme gibi göründü. Özellikle de Sounders, son derece güvenilir yıldızı Jordan Morris'ten yoksunken, bunda haksız da sayılmaz.

    Ancak tecrübeli hücum oyuncuları Paul Arriola ile Jesus Ferreira da eksik. Buna USMNT orta saha oyuncusu Cristian Roldan'ın yokluğunu da ekleyince tablo iyice daralıyor. Seattle, pazar günü güçlü bir Vancouver takımına 2-0 kaybetti ve kabul edilebilir bir performans ortaya koydu. Ancak burada eksik olan şey çaba değil, kalite.