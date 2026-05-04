Goal.com
Canlı
MLS Winners and Losers May 4GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Martin Ojeda, Lionel Messi'nin Inter Miami'sini domine ediyor, Evander gol vuruşlarını yeniden buluyor ve Bruce Arena ligin en iyi teknik direktörü mü?

FEATURES
Inter Miami CF
Orlando City
ABD 1
Toronto FC
San Jose Earthquakes
Chicago Fire FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
Minnesota United
B. Arena
Evander Ferreira

Miami ve Orlando, Florida'ya özgü bir klasik maça sahne oldu, ancak MLS'in en önemli teknik direktörlerinden bazıları için hafta sonu karışık geçti.

Orlando City SC ile Inter Miami arasında gerçekten o kadar büyük bir derbi havası var mı? Açıkçası, bu anlatım biraz zorlama gibi geliyor. Burada pek bir gerginlik yok, pek bir öfke yok. Eğer bu iki takım birbirinden gerçekten o kadar çok nefret ediyorsa, bunu göstermek için pek bir şey yapmıyorlar. Aslında bu maçın ihtiyacı olan şey, üzerinde düşünülmesi gereken bir klasik maçtı. Peki, MLS Normal Sezon tarihinin en büyük çöküşlerinden biri kulağa nasıl geliyor? Miami 3-0 önde gidiyordu ve bu skorla maçı rahatça kazanacak gibi görünüyordu.

Ancak Orlando geri döndü, arka arkaya dört gol attı ve Miami'yi yeni sahasında 4-3 mağlup etti. Lionel Messi ve arkadaşları için bir felaket değildi. Ama felakete çok yakındı.

Yine de bu hafta sonu MLS'de başka önemli anlar da yaşandı. Her zaman MVP adayları arasında adı geçen Evander, Cincy'nin büyük galibiyetinde MVP'ye yakışır bir performans sergiledi. Cristian Roldan unutulacak bir gün geçirdi ve neden hala ABD Milli Takımı kadrosunda yer alıp almayacağının belirsiz olduğunu gösterdi. Henrik Rydstrom ise bir kulüp efsanesinin izinden gitmenin neden bu kadar zor olduğunu tam olarak gösterdi.

GOAL, Major League Soccer'da geçen büyüleyici hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini sıralıyor...

  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    KAZANAN: Martin Ojeda

    Cumartesi akşamı Nu Stadyumu’nda manşetlere taşınan bir Arjantinli forvet vardı ve onun adı Lionel Messi değil. Adil olmak gerekirse, Martin Ojeda son üçte bir sahada yetenekli bir isim. Aslında, bu yıl genel olarak oldukça kötü bir performans sergileyen Orlando City’nin sayılabilecek birkaç iyi yanından biri. Ancak ondan beklenmeyen şey, Inter Miami’ye bir hat-trick yapıp Lions’ı Florida’daki rakiplerine karşı tarihi bir zafere taşımaktı.

    Ancak bu ligde gelenekler nadiren geçerlidir ve Ojeda ortalığı kasıp kavurdu. İlk iki golü muhteşemdi: içgüdüsel dönüşler ve açılı vuruşlar. Üçüncüsü ise soğukkanlı bir penaltı vuruşuydu. Orlando da bu galibiyeti hak etti.

    • Reklam
  • Guillermo HoyosGetty

    MAĞLUP: Guillermo Hoyos

    Guillermo Hoyos'a "Messi'nin vaftiz babası" diyorlardı. Ve bunun haklı bir nedeni vardı. Hoyos, Arjantinli yıldızın hayatında her zaman var olan bir güçtü; Inter Miami bir teknik direktör ararken, bu adamın bir nevi kenarda oturup seçilmeyi beklediği ortaya çıktı. Peki ya Hoyos'un teknik direktörlük geçmişi? Şey, bu konuda biraz karışık bir tablo var. Elbette, pek çok yerde teknik direktörlük yaptı, ancak istikrarlı bir başarı elde etmek hiçbir zaman onun en güçlü yanı olmadı.

    Adil olmak gerekirse, bu onun takımın başında aldığı ilk yenilgiydi. Ancak endişe verici bir yenilgiydi. Daha da etkileyici olmayan ne mi? Teknik direktörün basın toplantısında sadece bir soru yanıtladıktan sonra öfkeyle odadan çıkmasıydı.



  • San Jose Earthquakes v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    KAZANAN: Bruce Arena

    San Jose, belki de daha fazlasına ihtiyaç duyan bir ligde gerçekten güzel bir hikaye. Günümüzde MLS, büyük isimler, büyük paralar ve büyük harcamalardan ibaret. Earthquakes ise böyle değil. Ligdeki en düşük kadro değerine sahipler. Takım, çoğunlukla Amerikalı yeteneklerden oluşuyor. NCAA’da sağlam bir varlık gösteriyorlar. Her şey bir bakıma biraz eski usul hissettiriyor.

    Ayrıca eski usul bir teknik direktörleri de var. Bruce Arena, ABD Milli Takımı teknik direktörlüğü sırasında muazzam zirveler ve yıkıcı düşüşler yaşadı. Ancak MLS'de geçirdiği ve dokuz büyük kupa kazandığı dönemden de anlaşıldığı üzere, kazanan bir takım kurmayı da biliyor. Ve San Jose ile tam da bunu yapıyor. Kaliforniya ekibi, bu sezon MLS'deki en iyi takım. Ve bunu eski usul yöntemlerle başardı. Elbette, Timo Werner eşsiz bir yıldız. Ancak onun etrafında üst düzey bir takım var ve bu takım, Toronto deplasmanında 1-1 berabere kaldıkları maçta bunu bir kez daha kanıtladı.

  • Henrik RydstromGetty

    MAĞLUP: Henrik Rydstrom

    Liverpool'da Jürgen Klopp'un, yoksa Columbus Crew'da Wilfried Nancy'nin izinden gitmek hangisi daha zor bir görev? Şaka bir yana, bir düşünün. Her ikisi de kulüplerinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde eden seçkin teknik direktörler. Her ikisi de kendine özgü bir futbol oynattı. Her ikisi de son derece sevimli kişilikler. Bir efsanenin gölgesinden çıkmak her zaman zordur ve Henrik Rydstrom bunu tam olarak başaramadı.

    Evet, Crew için biraz şanssızlık vardı - en azından Wessam Abou Ali'nin ön çapraz bağının yırtılması gibi. Ancak Rydstrom pek bir şey başaramıyor. Crew, Cumartesi günü James Rodriguez'in oynamadığı Minnesota'ya yenildi. Bu, sezonun beşinci yenilgisi ve yakın zamanda durumu nasıl tersine çevirebilecekleri zor görünüyor.

  • EvanderGetty

    KAZANAN: Evander

    Evander'ın yeniden formuna kavuşmasını görmek güzel. Brezilyalı oyuncu sezona zorlu bir başlangıç yapmıştı; Cincinnati'nin ilk maçında sakatlık geçirmiş ve sonrasında ritmini bulmakta zorlanmıştı. Ancak son zamanlarda eski samba büyüsünün bir kısmını yeniden yakaladı. Cumartesi günü Chicago karşısında muhteşem bir performans sergiledi.

    Doğu Konferansı'ndaki rakibini mağlup etmek için 97. dakikada attığı kritik penaltı da dahil olmak üzere üç gol attı. Cincinnati henüz tam olarak ikna edici bir performans sergilemedi. Ayrıca hücumda bir oyuncu eksikliği olabilir. Ancak Evander'ın formunu bulması çok önemli olacaktır.

  • Cristian Roldan Getty

    MAĞLUP: Cristian Roldan

    Mauricio Pochettino’nun “mükemmel oyuncusu”ndan, çok sık hata yapan birine mi dönüştü? Tamam, bu, gerçekten mükemmel bir MLS orta saha oyuncusu olan Roldan için biraz sert bir yorum olabilir. O, bu ligin tecrübeli bir oyuncusu ve her şeyi biraz yapabilen bir isim. Muhtemelen hak ettiği takdiri görmüyor. Yine de Cumartesi günü zor bir maç geçirdi.

    Bir geri pas denemesi, Seattle'ın oldukça kötü bir performans sergileyen Sporting KC'ye puan kaptırmasına neden olan, oldukça nazik bir pas dönüşüne dönüştü. Başka günler de olacaktır, ancak bu, USMNT Dünya Kupası adayı için pek de iyi bir an değildi.