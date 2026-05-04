MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Martin Ojeda, Lionel Messi'nin Inter Miami'sini domine ediyor, Evander gol vuruşlarını yeniden buluyor ve Bruce Arena ligin en iyi teknik direktörü mü?

Orlando City SC ile Inter Miami arasında gerçekten o kadar büyük bir derbi havası var mı? Açıkçası, bu anlatım biraz zorlama gibi geliyor. Burada pek bir gerginlik yok, pek bir öfke yok. Eğer bu iki takım birbirinden gerçekten o kadar çok nefret ediyorsa, bunu göstermek için pek bir şey yapmıyorlar. Aslında bu maçın ihtiyacı olan şey, üzerinde düşünülmesi gereken bir klasik maçtı. Peki, MLS Normal Sezon tarihinin en büyük çöküşlerinden biri kulağa nasıl geliyor? Miami 3-0 önde gidiyordu ve bu skorla maçı rahatça kazanacak gibi görünüyordu.

Ancak Orlando geri döndü, arka arkaya dört gol attı ve Miami'yi yeni sahasında 4-3 mağlup etti. Lionel Messi ve arkadaşları için bir felaket değildi. Ama felakete çok yakındı.

Yine de bu hafta sonu MLS'de başka önemli anlar da yaşandı. Her zaman MVP adayları arasında adı geçen Evander, Cincy'nin büyük galibiyetinde MVP'ye yakışır bir performans sergiledi. Cristian Roldan unutulacak bir gün geçirdi ve neden hala ABD Milli Takımı kadrosunda yer alıp almayacağının belirsiz olduğunu gösterdi. Henrik Rydstrom ise bir kulüp efsanesinin izinden gitmenin neden bu kadar zor olduğunu tam olarak gösterdi.

GOAL, Major League Soccer'da geçen büyüleyici hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini sıralıyor...