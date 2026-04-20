MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Lionel Messi, Mile High Stadyumu'ndaki rekor seyirci kitlesi önünde alkış yağmuruna tutuldu, ancak San Diego FC'de Mikey Varas'ın taktiklerini sorgulama zamanı geldi mi?

Don Garber bunu “Colorado futbolu için olağanüstü bir gün” olarak nitelendirdi.

Ve bir bakıma haklıydı. Genellikle Denver Broncos'un ev sahipliği yaptığı Empower Field'da, Rapids'ın Inter Miami'yi ağırladığı maçı izlemek için 75.584 kişi tribünleri doldurdu. Bu, lig tarihindeki en yüksek ikinci seyirci sayısıydı ve bu kadar büyük bir kalabalığın bir Major League Soccer maçını izlemesi gerçekten olağanüstü bir şeydi.

Elbette, sonuçta bu Messi'nin günüydü. Colorado iyi oynadı. Miami biraz daha iyi oynadı. Messi muhteşem bir galibiyet golü attı. Elbette, bu ev sahibi taraftarların istediği sonuç değildi. Peki ya maç? Gerçekten mükemmel bir maçtı. Peki bunu beğendiler mi? Aslında bu, hafta sonunun en iyi 90 dakikası bile değildi.

Ve MLS'deki tek iyi maç da bu değildi. Bu hafta sonu baştan sona gerçek bir gol şöleniydi. Maçların yarısından fazlasında üçten fazla gol atıldı. Altı maçta beşten fazla gol atıldı. Eğlenceli olmaktan başka bir şey değildi. Asıl mesele de bu zaten. Dramatik bir 8. Maç Günüydü.

GOAL, Major League Soccer'da gollerin yağmur gibi yağdığı bir haftayı analiz ediyor...