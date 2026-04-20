Thomas Hindle

MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Lionel Messi, Mile High Stadyumu'ndaki rekor seyirci kitlesi önünde alkış yağmuruna tutuldu, ancak San Diego FC'de Mikey Varas'ın taktiklerini sorgulama zamanı geldi mi?

Colorado'daki rekor seyirci sayısından heyecan dolu yüksek skorlu maçlara kadar, GOAL MLS'de yaşanan bir başka heyecan verici hafta sonunu mercek altına alıyor...

Don Garber bunu “Colorado futbolu için olağanüstü bir gün” olarak nitelendirdi.

Ve bir bakıma haklıydı. Genellikle Denver Broncos'un ev sahipliği yaptığı Empower Field'da, Rapids'ın Inter Miami'yi ağırladığı maçı izlemek için 75.584 kişi tribünleri doldurdu. Bu, lig tarihindeki en yüksek ikinci seyirci sayısıydı ve bu kadar büyük bir kalabalığın bir Major League Soccer maçını izlemesi gerçekten olağanüstü bir şeydi. 

Elbette, sonuçta bu Messi'nin günüydü. Colorado iyi oynadı. Miami biraz daha iyi oynadı. Messi muhteşem bir galibiyet golü attı. Elbette, bu ev sahibi taraftarların istediği sonuç değildi. Peki ya maç? Gerçekten mükemmel bir maçtı. Peki bunu beğendiler mi? Aslında bu, hafta sonunun en iyi 90 dakikası bile değildi. 

Ve MLS'deki tek iyi maç da bu değildi. Bu hafta sonu baştan sona gerçek bir gol şöleniydi. Maçların yarısından fazlasında üçten fazla gol atıldı. Altı maçta beşten fazla gol atıldı. Eğlenceli olmaktan başka bir şey değildi. Asıl mesele de bu zaten. Dramatik bir 8. Maç Günüydü.

    KAZANAN: Lionel Messi

    Inter Miami’nin Colorado Rapids’le oynadığı maçın 79. dakikasında Messi’nin kafasından tam olarak ne geçtiğini bilmek imkansız. Ama muhtemelen şöyle bir şeydi: “MLS tarihinin en yüksek seyirci sayısına sahip ikinci maçın önünde puan kaybetmeyeceğim.” Messi büyük maçlara yabancı değil; bu adam Dünya Kupası finallerinde oynamış birisi. Ama bu, sanki bir şeyin onu biraz ele geçirdiği anlardan biri gibi hissettirdi. Arjantinli oyuncu, Rapids maçının büyük bir bölümünde kariyerinin son dönemlerinde yaptığı tipik hareketleri sergiledi; ara sıra topa dokundu, oyuna girip çıktı.

    Ancak ikinci yarının sonlarında uyandı. Colorado'nun yarı sahasında topu aldı, sonra eğildi, topu hafifçe kaldırdı ve Rapids savunmasının içinden daldı. Son vuruş da gerçekten çok güzeldi: topu geriye çekmeden, savunmacıyı geçip üst köşeye gönderdi. Messi bu golü yüzlerce kez attı ve burada da en az o kadar muhteşemdi.

    Tabii ki bu gol, Miami için tuhaf bir haftanın sonunda geldi. Javier Mascherano Salı günü kulüpten ayrıldı ve bu, MLS dünyasını şok etti. Miami'nin savunma oyuncusu Noah Allen, durumu tersine çevirmenin oyuncuların görevi olduğunu söyledi:

    "Her şeyden önce, durumu kontrol altına almamız ve galibiyet serisine dönmemiz gerekiyordu; bu, halletmemiz gereken yarım kalan bir işti. Elbette, bu birkaç gün içinde bazı şeyleri de ince ayarlamamız gerekiyordu; ancak az önce de söylediğim gibi, çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz, çünkü hala büyümek için çok yerimiz var. Yani, adım adım büyüyeceğiz," dedi maçtan sonra.

    3-2'lik galibiyet iyi bir başlangıç.

    MAĞLUP: Michael Bradley

    İlkeler ve taktiksel fikirler iyidir. Çoğu teknik direktörün bunlara sahip olduğu söylenebilir ve eğer bunları doğru uygulayabilirlerse, başarı – her ne şekilde olursa olsun – elde edilebilir. Sorun şu ki, hiçbir plan asla tam anlamıyla kusursuz değildir ve bazıları oyun anlayışlarında oldukça katıdır (buna “Ange Postecoglou teoremi” denir). Michael Bradley tam anlamıyla bir “sistem adamı” sayılmaz, ancak tek bir futbol stilini oynamayı sever. Bazen bu, Red Bulls'u yenilmez kılar. Diğer zamanlarda ise savunmada feci şekilde açıkta kalabilirler.

    Cumartesi günü, zor günler geçiren Montreal ile karşılaştıklarında da tam olarak bu oldu. Red Bulls, her türlü istatistiksel ölçüte göre, bir hafta önce teknik direktörünü kovmuş olan Kanadalı takımı domine etti. Ancak Montreal fırsatçı oynadı ve 4-1 galibiyetinde attığı dört golün ikisini geçiş anlarında buldu. Bradley futbolu mükemmel olabilir. Ancak aynı zamanda kusurları da vardır. Bu, rakiplerin bundan faydalandığı günlerden biriydi.

    KAZANAN: Diego Luna

    Sezonun başlangıcı, sezonun ilk dönemlerinde sakatlıklarla boğuşan ve ABD Milli Takımı kampını kaçıran Diego Luna için zorlu geçti. Sezonun ilk iki maçında sadece 64 dakika sahada kalabilen Luna, ne gol attı ne de asist yaptı. Kısacası, unutulması gereken bir başlangıçtı.

    Ancak şimdi, Mauricio Pochettino'nun sevdiği hücum orta saha oyuncusuna çok daha fazla benziyor. Son iki maçında üç gol katkısı yaptı ve bunlardan ikisi Cumartesi günü San Diego karşısında geldi. Luna, maç boyunca her yerde koşan, her yerde oynayan ve her yerde fırsatlar yaratan, sol orta saha oyuncusu olarak başladığı 70 dakikalık süre boyunca tipik bir hareketli varlık oldu. 5. dakikada San Diego'nun hatasını değerlendirerek güzel bir vuruşla skoru açtı ve kısa süre sonra ikinci golün asistini yaptı.




    MAĞLUP: Mikey Varas

    Luna'nın sevinci bir yana, San Diego için karamsarlık yaşamak için nedenler vardı. Geçen sezon sergiledikleri futbolla ligi hayran bırakmışlardı ve bu performans, onları playofflarda oldukça ileri götürmeye yetmişti.

    Ancak bu yıl işler o kadar da etkileyici gitmedi. San Diego, son zamanlarda Red Bulls'un karşılaştığı zorlukların çoğuyla karşı karşıya. Tek bir oyun tarzına bağlı kalıyorlar. Ve şu anda bu, işe yaramıyor. Modern futbol, "uzun pas atmak" ya da "arkadan oyun kurmak"tan çok daha karmaşıktır. Bu taktikler genellikle duruma özeldir ve maçtan maça değişir. Ancak San Diego için bu bir mutlaklık meselesidir. Kısa pas oynamaya devam ediyorlar. Ve bunu yaparken sürekli yakalanıyorlar.

    KAZANAN: Brian Schmetzer

    Her zaman bir yolunu bulup işleri halleden Brian Schmetzer’e selamlar. Seattle Sounders’ın baş antrenörü, bu görevde 10. yılını doldurmak üzere ve bu kadar uzun süre görevde kalmasının nedenini anlamak hiç de zor değil. Kısacası Seattle, nadiren kötü oynuyor. Her zaman Batı Konferansı’nın en iyi takımları arasında yer alıyorlar ve oldukça verimsiz bir dönemden geçseler bile, her zaman zorlu bir rakip olan, play-off’lara sürekli adını yazdıran bir takım.

    Çarşamba günü takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'ndan elenmesini izleyen Schmetzer için bu hafta nadir görülen zorlu bir haftaydı. MLS'de bir galibiyetle toparlanmaya ihtiyaçları vardı. Ve tam da bunu yaptılar; St. Louis CITY S.C.'yi oldukça etkileyici bir 4-1 galibiyetle mağlup ettiler. Cristian Roldan gol atmaya geri döndü ve Sounders artık MLS'de ayaklarını yere basmaya başlıyor. Bu işin iyi bir menajere sahip olmaktan daha fazlası var, ancak Schmetzer her zaman bir yolunu buluyor gibi görünüyor.

    MAĞLUP: FC Cincinnati

    FC Cincinnati’nin her zaman oldukça iyi bir takım olması beklenir. Elbette, bu yıl hücumda biraz zayıf kalıyorlar – bu yüzden de Neymar’la ilgili o aşırı abartılı söylentiler dolaşıyor – ama sahanın her yerinde kaliteli oyuncuları var. Evander ve Kevin Denkey’in de kadroda olduğunu ekleyin, bu takımın MLS’in en iyi takımlarından biri olması gerekir. Ama görünen o ki, işler her zaman aynı şekilde gitmiyor.

    Cincy için inişli çıkışlı bir sezon oldu ve takım gol yiyor. Şu ana kadar 19 gol yediler ve 3-3'lük beraberliği cesaret verici bulsalar da, potansiyelinin çok altında oynayan bir takım için bu yine hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu.

    KAZANAN: Timo Werner ve San Jose Earthquakes

    Timo Werner bir değişiklik ihtiyacı duyduğunu söyledi; işte bu da onu bu yıl MLS’ye getirdi. Playoff’ları kıl payı kaçıran Bruce Arena ve San Jose Earthquakes’in de buna ihtiyacı vardı. Sezonun başlarında, her iki taraf da tam da bunu elde ediyor gibi görünüyor.

    San Jose, MLS'in en büyük sürprizlerinden biri olarak ortaya çıktı ve Batı Konferansı'nda ikinci sırada, lig lideri Vancouver Whitecaps ile 21 puanla eşit durumda. Bu çarpıcı sonuç, sezon öncesi MLS Kupası favorilerinden biri olan Los Angeles FC'yi 4-1 mağlup ettikleri maçta geldi; Werner, ligdeki ilk golünü atarak maçı kopardı.

    Henüz erken, ancak Werner ve gelecek vaat eden genç yeteneklerden oluşan kadro, Quakes'i 2020'den beri süren playoff hasretini sona erdirme yolunda ilerletiyor.