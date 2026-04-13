MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Julian Hall, MLS'deki en iyi genç oyuncu; German Berterame kötü gidişatını sonlandırdı; Tata Martino ise ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olabilir

MLS'deki dengesizliği eleştirmekten hoşlananlar için bu hafta oldukça önemliydi. Garip bir maç programıydı. Inter Miami, 2-2'lik bir beraberlikle yetindi. Daha önce yenilgisiz olan LAFC, zor günler geçiren Portland'a yenildi. San Diego FC ise yine mağlup oldu. Bu ligde hiçbir şey öngörülebilir değil ve işte bu yüzden onu seviyoruz.

Ancak daha derinlemesine bakıldığında, ortaya çıkan bazı ilgi çekici hikayeler var. MLS'nin en iyi genç oyuncusu yarışında Cavan Sullivan'ın gölgesinde kalan Julian Hall, etkileyici performansını sürdürdü. German Berterame, sonuçta o kadar da kötü bir transfer olmayabileceğini gösterdi. Ve ünlü bir teknik direktör, işini kurtaracak türden bir sonuç elde etmiş olabilir.

GOAL, bir başka kaotik hafta sonunun ardından MLS'deki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...