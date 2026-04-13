MLS Winners & Losers (04.13.2026)
Thomas Hindle

MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Julian Hall, MLS'deki en iyi genç oyuncu; German Berterame kötü gidişatını sonlandırdı; Tata Martino ise ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir

Sonuçlar çok değişken çıktı ve birkaç tanınmış teknik direktör, sezonun kaderini belirleyebilecek türden performanslar sergiledi.

MLS'deki dengesizliği eleştirmekten hoşlananlar için bu hafta oldukça önemliydi. Garip bir maç programıydı. Inter Miami, 2-2'lik bir beraberlikle yetindi. Daha önce yenilgi yüzü görmemiş LAFC, zor günler geçiren Portland'a yenildi. San Diego FC ise yine mağlup oldu. Bu ligde hiçbir şey öngörülebilir değil ve işte bu yüzden onu seviyoruz.

Ancak daha derinlemesine bakıldığında, ortaya çıkan bazı ilgi çekici hikayeler var. MLS'nin en iyi genç oyuncusu yarışında Cavan Sullivan'ın gölgesinde kalan Julian Hall, etkileyici performansını sürdürdü. German Berterame, sonuçta o kadar da kötü bir transfer olmayabileceğini gösterdi. Ve ünlü bir teknik direktör, işini kurtaracak türden bir sonuç elde etmiş olabilir.

GOAL, bir başka kaotik hafta sonunun ardından MLS'deki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

    KAZANAN: Julian Hall

    MLS’in en iyi genç oyuncusu Cavan Sullivan değil, en azından şimdilik. Sebebi basit: Julian Hall daha iyi oynuyor. Elbette, New York Red Bulls’un forvetine kalitesini sergilemesi için daha fazla fırsat verildi, ancak Hall bu fırsatları kesinlikle en iyi şekilde değerlendirdi. Sezona gol atarak başladı ve şimdi de asist yapmaya başladı. Miami karşısında gol atamadı ama her şeyde kilit rol oynadı. Amerikalı oyuncu iki golü muhteşem bir şekilde hazırladı ve kendisi de bir veya iki gol atabilirdi. Bu Dünya Kupası Hall için muhtemelen bir döngü erken, ancak o gerçek bir yetenek haline geliyor.

    • Reklam
    MAĞLUP: Mikey Varas

    San Diego’da neler oluyor? Geçen yıl ligin en iyi futbolunu sergileyen takım, sezon boyunca olağanüstü bir istikrar gösterdi; düzenli olarak puan topladı ve playofflarda ulaştığı ileri aşamayı sonuna kadar hak etti. Ancak bu yıl işler biraz sallantıda görünüyor. Bu yeni kurulan takımın, özellikle de kadrodan uzaklaştırılan Chucky Lozano’nun yokluğunda, hücumda zorlanacağını tahmin etmek zor değildi.

    Ancak işler savunmada kötü gidiyor. San Diego, tüm turnuvalarda son altı maçının her birinde en az iki gol yedi ve 11 Mart'tan beri galibiyet alamadı. Disiplin de bir sorun. Ligde en fazla faul yapan ikinci takımlar ve sadece MLS'de üç kez oyuncu atıldı. Geçen hafta sonu, bu takımın bugüne kadarki durumunun bir özetiydi. Mikey Varas'ın takımı 1-0 öne geçti ancak bu üstünlüğü yavaş yavaş kaybetti. İlk yarıyı 2-1 geride kapattılar ve ikinci yarının başlamasından iki dakika sonra bir oyuncusu kırmızı kart gördü, bu da geri dönüş umutlarını büyük ölçüde söndürdü.

    Varas, şu anda altı maçlık galibiyetsiz bir seriye tanık oluyor. İşi kesinlikle güvende, ancak ilk kez teknik direktörlük yapan Varas zorlu bir dönemle karşı karşıya. Takımın bu çukurdan nasıl çıkacağını görmek ilginç olacak.

    KAZANAN: German Berterame

    Sonunda.

    Inter Miami'nin bu kadar sık bir forvete ihtiyacı var mıydı? Ya da daha doğrusu, bir forvet için özel oyuncu bütçesini harcamaları gerçekten gerekli miydi? Kesinlikle hayır. Berterame pahalıydı ve şu ana kadar takıma tam olarak uyum sağlayamadı. O zamanlar bunun gerekçesi, onun CONCACAF Şampiyonlar Kupası için çok önemli bir yedek güç olacağıydı. Ancak Miami bu turnuvadan elendi ve son maçlar, Herons'ın Berterame oynamadığında daha iyi olduğunu gösterdi.

    Ancak Cumartesi günü, Berterame'nin değerinin nerede olabileceğini gösterdi: ceza sahası içindeki varlığıyla. Berterame, Red Bulls'un ceza sahasında biraz fazla boş kalınca topu ağlara gönderdi ve golü atması özellikle zor değildi. Yine de her gol önemlidir ve bu, eski Liga MX oyuncusunun MLS'de ayak uydurması için ihtiyaç duyduğu türden bir an olabilir.

    MAĞLUP: Emmanuel Latte Lath

    Emmanuel Latte Lath'ı bir fiyasko olarak nitelendirmenin zamanı geldi mi? Atlanta United bu forvet için büyük bir yatırım yaptı, ancak oyuncu ligde geçirdiği bir yılı aşkın sürede beklenen performansı gösteremedi. Elbette bu durumun tek sebebi o olmayabilir. Atlanta United formasıyla oynarken kendisine yeterince pas gelmemesinden şikayetçi olabilir. Fazla gol fırsatı yaratamayan bir takımda 9 numara olarak oynamak zor bir görev.

    Ancak kendisi de pek yardımcı olamadı. Geçen yıl 32 maçta attığı 8 gol yetersizdi. Bu sezon ise ilk 7 maçında sadece 1 gol attı. Bu hafta sonu, yeniden canlanan Chicago Fire karşısında hiçbir şekilde varlık gösteremeyen Fildişili oyuncu için özellikle kötü geçti. Elbette Atlanta, bu kötü gidişattan çıkması için onu cesaretlendirecektir. Ancak o zamana kadar, MLS'ye bir türlü uyum sağlayamayan, pahalı bir oyuncu gibi görünüyor.

    KAZANAN: Phil Neville

    Neville bu hafta kesinlikle işini korumak için mücadele ediyordu. Portland sezona zorlu bir başlangıç yapmıştı ve önlerinde zorlu bir fikstür varken, İngiliz teknik adamın bir mağlubiyet daha alması halinde kovulacağına inanmak için nedenler vardı. LAFC, kendi sahasında olsa bile, herhangi bir kahramanlık gösterisi için en uygunsuz rakip gibi görünüyordu.

    Ancak Portland bunu başardı. LAFC'ye şut sayısında geride kaldılar ancak topun daha fazla hakimiyetini ele geçirdiler ve önemli anlarda etkili oldular; Kevin Kelsy'nin 96. dakikadaki galibiyet golü sayesinde 2-1'lik bir zafer elde ettiler. Neville, futbol stilinde son derece taviz vermiyor. Portland her zaman topu elinde tutmaya çalışır. Her zaman bir çeşit 4-3-3 dizilişi oynamak isterler. Bu, ya hep ya hiç türünde bir stil, ancak bu maçta işe yaradı ve Neville bir gün daha koltuğunda kalmayı başardı.

    MAĞLUP: Ben Olsen

    Houston Dynamo bu yaz cüzdanını açtı. Tarihsel olarak tutumlu bir kulüp olan Dynamo, sahadaki performansı iyileştirmek için 13 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı ve playoff’lara katılamadığı bir sezonun ardından Ben Olsen’a sıralamada yükselme şansı vermek üzere çok sayıda yetenekli oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu, akıllıca bir karar gibi görünüyordu. Olsen, özellikle hücumda bir takımı bir araya getirebilen deneyimli bir teknik direktör.

    Peki sorun ne? Savunma şu ana kadar çok kötüydü. Houston şu ana kadar 16 gol yedi ve bu, Batı Konferansı'nda en kötü ikinci performans. Bu hafta sonu, Colorado'da altı gol yedikleri için durum özellikle iç karartıcıydı. Rapids iyi bir takım, ancak altı gol yemek asla iyi bir şey değildir. Olsen ve ekibi, bundan sonra işleri sıkılaştırmak zorunda kalacak.