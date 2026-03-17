MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: James Rodriguez ve Josh Sargent uzun zamandır beklenen ilk maçlarına çıktı; Son Heung-Min için endişelenme zamanı mı geldi?

MLS'nin 4. haftası, birçok önemli transferin ilk maçına çıkmasıyla beklentileri boşa çıkarmadı; peki FC Cincinnati'de Pat Noonan'ın koltuğu giderek daha da sallanıyor mu?

James Rodriguez nihayet Minnesota United formasıyla sahaya çıktı. Ancak bu, sezon arası dönemde Eric Ramsay’ı West Brom’a kaptırdığından beri formdan düşmüş görünen Loons için tek iyi haber olabilir (iyi haber: Ramsay tekrar forma giyebilir).

Ancak zor günler geçiren tek takım Minnesota değil. MLS sezonunun başlamasından bir ay sonra, puan tablosu şimdiden tuhaf bir tablo çiziyor: Bazıları - çoğunlukla Batı Konferansı'nda - çok iyi takımlar, bazıları ise şaşırtıcı derecede kötü. Orlando City, uzun süredir görevde olan ve beklentilerin üzerinde performans gösteren teknik direktör Oscar Pareja ile yollarını ayırdı. Pat Noonan da benzer sorulara maruz kalabilir mi? Daha önce zor günler geçiren New England Revolution'a 6-1 yenilmek, özellikle kağıt üzerinde MLS'deki en eksiksiz takımlardan biri olan Cincinnati için açıklanamaz bir durum.

Bu arada, Toronto FC de dönüşün ufukta olduğunu umuyor. The Reds, MLS rekoru olabilecek bir transferi tamamladıktan sonra nihayet BMO Field'da Josh Sargent'ı tanıttı. Toronto, yaklaşık on yıl önceki MLS Kupası zaferinden bu yana eskisi gibi görünmüyor. Sargent, eski güzel günleri geri getirecek kıvılcım olabilir mi?

GOAL, MLS'in 4. haftasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.

    KAZANAN: Petar Musa

    Petar Musa, genellikle MLS’te mutlaka izlenmesi gereken isimler arasında sayılmaz. Dallas bölgesi dışında Musa’nın formasını görme ihtimaliniz pek yok; FC Dallas’ın deplasman maçları da, Lionel Messi, Son Heung-min ya da son zamanlarda James Rodriguez gibi isimlerin maçları kadar ilgi çekmiyor.

    Yine de o, Inter Miami'de 10 numaralı formayı giymeyen ligin en iyi forveti olabilir. Musa, Cumartesi gecesi kendi sahasında San Diego FC'nin övülen savunmasına karşı bunu kanıtladı ve inanılmaz bir hat-trick yaparak 3-3'lük beraberliği sağladı. Bu, dört maçta beş gol atan Hırvat milli oyuncunun etkileyici başlangıcını sürdürüyor.

    Musa, Amerika'da çok tanınmış bir isim olmasa da, yurtdışında kesinlikle iz bırakıyor. Geçen yıl AS, Premier League kulüplerinin bu forveti takip ettiğini bildirmişti. Transfer gerçekleşmedi, ancak bu performansını sürdürürse - özellikle de Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosuna girerse - bu yaz çok pahalı bir transfer hedefi haline gelebilir.

    MAĞLUP: James Rodriguez

    Adil olmak gerekirse, bu durum, Minnesota'daki uzun zamandır beklenen ilk maçı öncesinde formunu yakalamaya çalışan Rodríguez için haksızlık. Yine de Loons bu şekilde zorlanmaya devam ederse, Kolombiyalı süperstarın pek bir faydası olmayacak gibi görünüyor.

    İyi takımlar altı gol farkla kaybetmez. Rakip, iyi organize olmuş Vancouver Whitecaps olsa bile, baskı yeni teknik direktör Cameron Knowles'ın üzerinde olmalı. Minnesota, ilk dört maçında 11 gol yedi ve ligde en kötü ikinci takım oldu.

    Dayne St. Clair'in ayrılması dışında, bu kadro geçen sezon Batı Konferansı yarı finallerine ulaşan kadroyla büyük ölçüde aynı — tek fark, şimdi Rodríguez ile büyük bir güçlenmeye sahip olması. Taktiksel organizasyon ve sağlam bir savunma zihniyeti o başarıyı beslemişti. Bu yılın şu ana kadar, ikisi de ortada yok.

    Bu durum Knowles'ın sorumluluğundadır.

    KAZANAN: Josh Sargent

    Sargent, ilk dokunuşuyla neredeyse kahraman olacaktı. Toronto'nun yeni forveti oyuna sonradan girdi ve duran top pozisyonunda kale önünden topa dokundu, ancak New York Red Bulls savunması bu şutu anında engelledi.

    Sargent'ın kaçırdığı tek şans bu değildi. Mükemmel bir pası yakaladıktan sonra bir karşı karşıya pozisyonunu da kaçırdı. Bu kaçırılan şanslar pahalıya mal oldu, çünkü konuk takım maçın sonlarında skoru eşitledi ve 1-1 berabere kaldı, ancak yine de umut verici nedenler vardı. Kulüpte yaklaşık sekiz gün antrenman yapmış bir oyuncu için, Robin Fraser'ın takımına uyum sağladığı hemen belliydi. Sargent'ın transfer bedeli göz önüne alındığında, gollerin çok geçmeden geleceğini tahmin etmek zor değil.

    Aynı derecede önemli olan bir diğer nokta ise Toronto'da heyecan yeniden canlanmış olmasıydı. Tarihsel olarak Reds, MLS'nin en hırslı takımlarından biri olmuştur ve takımın rekabetçi olduğu dönemlerde, Kanada'nın en büyük şehrini Kuzey Amerika'nın en iyi futbol pazarlarından biri haline getiren ateşli bir taraftar kitlesine sahiptir. Sorun, takımın neredeyse on yıldır rekabetçi olamamış olmasıdır. Lorenzo Insigne dönemi gibi talihsiz hamleler, BMO Field'da giderek azalan seyirci sayısının sıradan bir manzara haline gelmesine neden oldu.

    Ancak Cumartesi günü, Sargent sahaya adımını attığı anda tribünlerde somut bir heyecan hissedildi. Sargent'ın transferi gibi hamleler - geçen yıl Djordje Mihailovic için yapılan takasla birlikte - beklentilerin artık daha yüksek olması gerektiği anlamına geliyor. Fraser için bu muhtemelen playofflar ya da başarısızlık demek. Onları oraya ulaştırabilecek mi, göreceğiz.

    MAĞLUP: Son Heung-Min

    "Kazanmak en iyi koku gidericidir."

    LAFC için John Madden'ın bu ünlü sözü şu anda özellikle yerinde görünüyor. Madden, bu sözü sık sık, kazanmanın daha sonra takıma zarar verebilecek kusurları nasıl gizleyebileceğini anlatmak için kullanırdı. Ancak şu anda LAFC'de pek bir sorun göze çarpmıyor. Takım 4-0-0'lık mükemmel bir performans sergiliyor ve 12 puanla, gol farkı nedeniyle Vancouver Whitecaps'ın hemen arkasında yer alıyor. Hiç gol yememiş olan takım, bu sezon şampiyonluk adayı gibi görünüyor.

    Yine de endişe verici bir alan varsa, o da hücumları olabilir. LAFC bu yıl saygın bir sekiz gol attı, ancak elindeki hücum yetenekleri göz önüne alındığında, bu sayının daha yüksek olması gerekip gerekmediğini sorgulamak yerinde. Bu sorunun bir kısmı Son Heung-Min olabilir.

    Güney Koreli yıldız, bu sezon henüz gol atamadı, ki bu, geçen yılki formunu düşünürsek neredeyse imkansız görünüyor. 2025'te 10 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetmişti. Bu yıl şimdiden 3 asist yaptı, ancak gol önünde o kadar etkili olamadı ve sadece 2 isabetli şut kaydetti.

    Takımın diğer yönleri tüm hızıyla ilerlerken, bu konu büyük ölçüde gözden kaçmış durumda. Ancak LAFC puan kaybettiği anda, birçok kişinin MLS MVP'si olacağını beklediği bu Özel Oyuncu'ya olan ilgi kesinlikle artacaktır. Şimdiden belirgin bir hayal kırıklığı belirtileri görülüyor; özellikle Miami ile oynanan açılış maçında, maçın son düdüğü çalınmadan oyundan alınmasının ardından yeni teknik direktör Marc Dos Santos'a öfkesini dışa vurması bunun bir örneğidir. Gelişmeleri takip etmeye devam edin.

    KAZANAN: NYCFC

    The Athletic kısa süre önce MLS genel menajerleriyle bir anket gerçekleştirdi ve en dikkat çekici sonuçlardan biri, New York City FC’den Pascal Jansen’e duyulan büyük saygı oldu; Jansen, genel menajerlerin görüşüne göre ligin en iyi teknik direktörü sıralamasında Jesper Sorensen’in ardından ikinci sırada yer aldı. NYCFC’nin 2026 sezonuna yaptığı başlangıca bakılırsa, bu tahminleri isabetli çıkmış olabilir.

    The Pigeons, 3-0-1'lik güçlü bir performansla Doğu Konferansı'nın zirvesinde uçuyor. Daha da etkileyici olanı, Jansen'in bunu, geçen Kasım ayındaki milli maçlar döneminde Alonso Martínez'i sakatlığa kaptırdıktan ve sezon başlamadan hemen önce Moussa Sylla'nın transferinin suya düşmesinden sonra, tanınmış bir forveti olmayan bir kadroyla başarması.

    Bunun yerine, yaratıcı bir yaklaşım sergileyerek, zaman zaman 1,68 metre boyundaki Nicolás Fernández Mercau'yu sahte dokuz numara olarak sahaya sürüyor. Sonuç? Mercau dört golle takımın en skorer oyuncusu konumunda ve NYCFC, dört maçta attığı 11 golle MLS'in en tehlikeli hücumlarından birine sahip.

    Yılın Teknik Direktörü adaylarından bahsetmek için henüz çok erken, ancak Jansen şimdiden MLS'in önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak adını yazdırıyor.

    MAĞLUP: Ohio Eyaleti

    Philadelphia Union'ın şaşırtıcı 0-4-0'lık başlangıcı ve St. Louis'in son iki sezondaki hatalarını tekrarlaması olmasaydı, Columbus şu anda MLS'deki en kötü takım olabilirdi.

    İnanması zor, ancak Crew dört maçta sadece iki puan topladı. Columbus şu ana kadar pek iyi bir performans sergilemedi, ancak en endişe verici sorunlar hücumda yaşanıyor. Crew, Diego Rossi'nin yanında tamamen formda olan Wessam Abou Ali'ye rağmen sadece dört gol attı. Yeni teknik direktör Henrik Rydström için işler pek yolunda gitmiyor.

    Dikkatlerin çoğu Rydström'e odaklanmış olsa da, Daniel Gazdag'ı sorgulamak da adil olabilir. Cucho Hernandez'in ayrılmasıyla kaybedilen üretkenliğin bir kısmını telafi etmek için büyük bir transferle takıma katılan Gazdag, 28 lig maçında sadece sekiz gol katkısı yaptı. Takım, Macar yıldızından daha fazlasını bekliyor.

    "Hell is Real" rekabetinin diğer tarafında ise FC Cincinnati de zorlanıyor - ve bu durum, geri dönüş planının ters gitmesi halinde neler olabileceğinin bir örneği olabilir. Kulüp muhtemelen aksini söyleyecektir, ancak bu kadronun gücü göz önüne alındığında, geçen yıl Inter Miami'ye karşı alınan ağır yenilgi pek de iyi karşılanmış olamaz. FCC, tartışmasız MLS'deki en eksiksiz takımlardan biri, ancak yarı finalde sonradan şampiyon olan takıma 4-0 yenilerek çöktü.

    Bu sezon, Atlanta United'ı yenmesinin dışında, Pat Noonan'ın takımı zor günler geçiren üç takıma - Minnesota United, Toronto FC ve New England - yenildi ve her birine yılın ilk galibiyetini hediye etti.

    Noonan, MLS'nin en saygın teknik direktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak, kendini kanıtlamış şampiyonlar - Eric Ramsay, Oscar Pareja, Patrick Vieira ve hatta Wilfried Nancy (her ne kadar bu rekabet göz önüne alındığında hayal etmesi zor olsa da) - potansiyel olarak mevcutken, sonuçlar yakında düzelmezse baskı artacaktır.

