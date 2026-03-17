James Rodriguez nihayet Minnesota United formasıyla sahaya çıktı. Ancak bu, sezon arası dönemde Eric Ramsay’ı West Brom’a kaptırdığından beri formdan düşmüş görünen Loons için tek iyi haber olabilir (iyi haber: Ramsay tekrar forma giyebilir).

Ancak zor günler geçiren tek takım Minnesota değil. MLS sezonunun başlamasından bir ay sonra, puan tablosu şimdiden tuhaf bir tablo çiziyor: Bazıları - çoğunlukla Batı Konferansı'nda - çok iyi takımlar, bazıları ise şaşırtıcı derecede kötü. Orlando City, uzun süredir görevde olan ve beklentilerin üzerinde performans gösteren teknik direktör Oscar Pareja ile yollarını ayırdı. Pat Noonan da benzer sorulara maruz kalabilir mi? Daha önce zor günler geçiren New England Revolution'a 6-1 yenilmek, özellikle kağıt üzerinde MLS'deki en eksiksiz takımlardan biri olan Cincinnati için açıklanamaz bir durum.

Bu arada, Toronto FC de dönüşün ufukta olduğunu umuyor. The Reds, MLS rekoru olabilecek bir transferi tamamladıktan sonra nihayet BMO Field'da Josh Sargent'ı tanıttı. Toronto, yaklaşık on yıl önceki MLS Kupası zaferinden bu yana eskisi gibi görünmüyor. Sargent, eski güzel günleri geri getirecek kıvılcım olabilir mi?

GOAL, MLS'in 4. haftasının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.