Goal.com
CanlıBiletler
MLS Winners and Losers May 18GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS'de Kazananlar ve Kaybedenler: Hugo Cuypers rekor peşinde, Sam Sarver esprileriyle ortalığı coşturuyor ve Lionel Messi'nin Inter Miami'si Nu Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini aldı

FEATURES
S. Sarver
A. Hoyos
H. Cuypers
M. Moralez
Inter Miami CF
FC Dallas
Chicago Fire FC

FC Dallas'ın bir forveti sezonun şimdiye kadarki en eğlenceli anlarından birine imza verirken, Miami ise evinde şık bir galibiyet elde etti.

Sam Sarver, sen tam bir efsanesin.

Bu sezon biraz heyecan, biraz şaka bekliyorduk. MLS'deki futbolun kalitesi hiç bu kadar iyi olmamıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen teknik direktörlerle, her türlü sistemi oynayan her türden kulüp var. Bu ligden 50'den fazla oyuncu, büyük olasılıkla Dünya Kupası'na gidecek. Bunların hepsi iyi şeyler. Ama ihtiyacımız olan şey biraz heyecan, biraz gürültü yaratacak bir şeydi.

FC Dallas'ın neşeli forveti devreye girdi; rakip taraftarlarla dalga geçmeye karar verdi ve maçın sonlarında galibiyet golünü attıktan sonra biranın çoğunu bir dikişte içti (buna daha sonra değineceğiz). MLS'de zaten heyecan verici geçen bir haftada eğlenceli bir an oldu. Burada beğenilecek çok şey vardı. Inter Miami, Nu Stadyumu'nda ilk galibiyetini aldı; bu maçta Messi muhteşem bir asist yaptı. Guilherme, neden Houston Dynamo için sezonun en iyi transferlerinden biri olduğunu herkese hatırlattı. Ve Hugo Cuypers, sanki adı Robert Lewandowskiymiş gibi goller attı.

GOAL, Dünya Kupası arası yaklaşırken MLS'de geçen bir başka ilgi çekici haftayı özetliyor...

  • KAZANAN: Sam Sarver

    Ne an ama! Sarver'ın Cumartesi gecesi ustaca sergilediği performansın ötesinde, kötü adam rolünü oynamak için daha iyi bir yol olabilir mi?

    FC Dallas'ın kanat oyuncusu, San Jose'de galibiyeti koparmak için gerçekten çok güzel bir kontra gol attı; savunmayı yarıp geçerek topu köşeye gönderdi. Ardından, ev sahibi takımın taraftar tribününün önünde iş başına geçti. Reklam panolarından geriye doğru "dalış" yaparak gol sevinci yaşadı ve hoşnutsuz taraftarlar sahaya bira fırlattığında, Sarver bir tanesini aldı, bir saniye durup kalabalığa baktı ve birayı bir dikişte içti.

    Takımlarının son dakikalarda oldukça üzücü bir şekilde mağlup olduğunu gören San Jose taraftarları için bu durum hoş mu oldu? Muhtemelen hayır. Ancak bu, büyüleyici bir futbol maçını taçlandıran, gişe rekorları kıran bir andı ve şüphesiz sezonun şimdiye kadarki en önemli anlarından biriydi.


    • Reklam
  • Henrik RydstromGetty

    MAĞLUP: Henrik Rydstrom

    İşini kaybettiğinde, hafta sonu yüklerini üstlenmek zor oluyor. Columbus Crew, Pazar akşamı İsveçli teknik direktörü görevinden aldığını duyurdu. İstatistiklere bakıldığında bunun nedeni oldukça açık. Rydstrom, 14 MLS maçından sadece üçünü kazanabildi ve genel menajer Issa Tall, daha sonra kulüp efsanesi Wilfried Nancy’nin ardından bu zorlu görevi devralan Rydstrom’un soyunma odasından hiçbir zaman tam destek alamadığını itiraf etti.

    Ancak belki de daha endişe verici olan şey, futbol tarzıydı. Rydstrom, yetenekli oyuncularla dolu bir takımı hiçbir zaman tam anlamıyla uyumlu hale getiremedi. Columbus, Nancy yönetiminde ligin en heyecan verici futbolunu oynuyordu ve defalarca MLS'in en golcü takımları arasında yer alıyordu. Rydstrom yönetiminde ise biraz cansız görünüyorlardı. Kötü bir dönem geçiren Philadelphia Union ile 1-1 berabere kalmaları, durumu özetliyordu ve sonuçta Rydstrom'a işine mal oldu.

  • Hugo Cuypers Getty

    KAZANAN: Hugo Cuypers

    Robert Lewandowski kimmiş? Spor sayfalarını okuyun, sosyal medyayı tarayın ve sokaktaki konuşmaları dinleyin; yapılan yorumların çoğunda, artık Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'ın bir numaralı hedefi olduğu söyleniyor. Ama belki de ona ihtiyaçları yoktur.

    Hugo Cuypers, bugüne kadar oldukça etkileyici bir MLS forveti oldu. İlk sezonunda 10, geçen yıl ise 21 gol attı. Bu sezon onun için oldukça önemliydi. Açıkçası, Fire'ın kalesini korumak için yardıma ihtiyacı vardı, ancak piyasada efsanevi bir forvet olsaydı, herhangi bir takım bu fırsatı kaçırmazdı.

    Peki, Lewandowski'ye gerçekten ihtiyaçları var mı? Cuypers, rekor kırmaya yakın, oldukça dikkat çekici bir sezon geçiriyor. Cumartesi günü Montreal'i 2-0 yendikleri maçta gol atarak kendini elitler arasına soktu. Gregg Berhalter'in takımında şu ana kadar 10 maç üst üste gol attı. En son çift haneli gol sayısına ulaşan kişi kimdi? 2020'de Carlos Vela. Fena bir eşlik değil.

  • Maxi MoralezGetty

    MAĞLUP: Maxi Moralez

    NYCFC ile New York Red Bulls arasındaki maçın ilk yarısında, Maxi Moralez oldukça masum bir hareket yaptı. Red Bulls’un bir stoper oyuncusu pas aldı. Moralez baskı uyguladı ve topu kazanmaya çalıştı. Ancak Moralez rakibinin ayaklarına doğru hamle yaparken bacağı büküldü. Gerçek bir temas yoktu ve 39 yaşındaki oyuncu yere yığıldı. Yardım isteyen hareketler yaptı ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.

    Bu, aslında çok az temas olduğu için kötü görünen yaralanmalardan biriydi. Dağınık haberler, bir tür diz yaralanması olduğunu öne sürüyor. NYCFC henüz hiçbir şeyi doğrulamadı. Ancak bu, efsanevi ofansif orta saha oyuncusu için ciddi bir yaralanma olabilir gibi görünüyor. Ve eğer uzun süreli bir sakatlık yaşarsa, onun yaşında, ne kadar geri dönüş yapabileceğini merak etmek gayet normal. The Pigeons kesinlikle iyi haberler bekliyor.

  • Guilherme Houston DynamoGetty

    KAZANAN: Guilherme

    Guilherme, Houston için her zaman sağlam bir transfer olacaktı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, her alanda yetenekli bir yıldız. Asıl pozisyonu sol kanat olsa da, sağ kanatta ya da ortada da görev alabiliyor. Ben Olsen, sezon öncesinde GOAL’a verdiği röportajda hücumda biraz daha yaratıcılığa ihtiyaç duyduğunu itiraf etmişti. Guilherme de tam da bunu sunuyor. Nerede oynarsa oynasın, takımın ateşleyicisi oluyor. Ve şu ana kadar gösterdiği performans da sağlam. Guilherme, goller ve asistlerin yanı sıra, son üçte bir alanda da heyecan katıyor.

    Cumartesi günü, Dynamo'nun Batı Konferansı rakibi Vancouver Whitecaps'i 1-0 yendiği maçta bir gol atarak yine klasını gösterdi. Houstonlu oyuncu bu sezon 11 gol katkısı yaptı ve Dynamo son dört maçından üçünü kazandı. Hala bazı istikrarsızlıklar var, ancak Guilherme, playoff yarışında olan bir takıma güç katıyor. Bu hiç de fena bir şey değil.

  • Guillermo HoyosGetty

    KAZANAN: Guillermo Hoyos

    Sonunda Miami teknik direktörü için iyi bir akşam. Javier Mascherano’nun Güney Florida’daki görevinden ayrılmasından bu yana tuhaf bir ay geçirdik. Hoyos birdenbire göreve getirildi ve çoğunlukla basına Lionel Messi’ye baskı yapmayı bırakmalarını söylemesiyle manşetlere çıktı. Sonuçlar, her ne kadar tatmin edici olsa da, çok da etkileyici değildi. Pazar gününe girerken Miami, Nu Stadyumu’nda henüz bir galibiyet elde edememişti.

    Ve nihayet bir galibiyet aldılar. Burada, işleri biraz değiştiren Hoyos'a övgü gerekir. Mascherano'nun hiçbir zaman tam olarak çözemediği sistemi benimsedi ve Messi, Luis Suarez ve German Berterame'den oluşan üçlü forvet hattını sahaya sürdü. Defansif çatlaklar olsa da, Miami bu üçlü ve aradaki boşlukları kapatan Telasco Segovia'nın ayaklarıyla çok daha kontrollü oynuyor. Messi, elbette, muhteşem bir asist yaparak ve harika bir gol atarak 2-0'lık rahat galibiyete katkıda bulundu. Portland o gece pek bir şey yapamadı, ama Miami de onlara pek bir şey vermedi. Sonunda, yeni teknik direktör için iyi bir akşam oldu.