Sam Sarver, sen tam bir efsanesin.

Bu sezon biraz heyecan, biraz şaka bekliyorduk. MLS'deki futbolun kalitesi hiç bu kadar iyi olmamıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen teknik direktörlerle, her türlü sistemi oynayan her türden kulüp var. Bu ligden 50'den fazla oyuncu, büyük olasılıkla Dünya Kupası'na gidecek. Bunların hepsi iyi şeyler. Ama ihtiyacımız olan şey biraz heyecan, biraz gürültü yaratacak bir şeydi.

FC Dallas'ın neşeli forveti devreye girdi; rakip taraftarlarla dalga geçmeye karar verdi ve maçın sonlarında galibiyet golünü attıktan sonra biranın çoğunu bir dikişte içti (buna daha sonra değineceğiz). MLS'de zaten heyecan verici geçen bir haftada eğlenceli bir an oldu. Burada beğenilecek çok şey vardı. Inter Miami, Nu Stadyumu'nda ilk galibiyetini aldı; bu maçta Messi muhteşem bir asist yaptı. Guilherme, neden Houston Dynamo için sezonun en iyi transferlerinden biri olduğunu herkese hatırlattı. Ve Hugo Cuypers, sanki adı Robert Lewandowskiymiş gibi goller attı.

GOAL, Dünya Kupası arası yaklaşırken MLS'de geçen bir başka ilgi çekici haftayı özetliyor...