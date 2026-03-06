Getty
MLS, Arjantinli GOAT emekli olduğunda Lionel Messi'nin oyun kitabını terk etmesi için çağrıda bulundu - New York Cosmos başkanı gençlerin gelişimine yönelik bir çağrıda bulundu
MLS'de tanınmış isimler: Beckham'dan Messi'ye, Henry ve Ibrahimovic'e kadar
Manchester United efsanesi David Beckham, 2007 yılında Real Madrid'den LA Galaxy'ye transfer olarak MLS'ye kitlesel çekiciliğini kattı. Ardından Kaka, Steven Gerrard, David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry ve Wayne Rooney gibi isimler de Amerika'ya transfer oldu.
Messi, 2023 yazında sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Inter Miami'nin ortak sahibi Beckham'a Güney Florida'da katılarak şu anda en büyük ilgi odağı haline geldi. Tarihi Leagues Cup, Supporters' Shield ve MLS Cup zaferlerine katkıda bulunurken, Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve arka arkaya MVP rekoru kırdı.
Arjantinli ikon Messi ayrıldığında MLS ne yapacak?
Herons, takımın sembolü olan kaptanını 2028 yılına kadar sözleşmeyle bağladı. O tarihte Messi 41 yaşında olacak ve emekliye ayrılmaya hazır olacak. O gün geldiğinde ne olacağı konusunda kaçınılmaz sorular soruluyor.
Bu soru, şu anda New York Cosmos'un başkan yardımcısı ve futbol bölümünün başkanı olan Rossi'ye yöneltildiğinde, eski MLS yıldızı - BetVictor Online Casino ile birlikte konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: "Bu, tepeden aşağıya doğru bir yapı kurmaya çalıştığınızda ortaya çıkan bir sorun, değil mi? Messi'lere, Beckham'lara, Ibrahimovic'e, [Cristiano] Ronaldo'ya güvenmek zorundasınız - Ronaldo buraya gelmeye karar verirse, ona güvenmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle, bir şeyi bu şekilde kurmak asla doğru bir yol değildir.
“Messi sonrası ne olacağını göreceğiz. Umarım işler Messi veya Ronaldo figürlerinden uzaklaşıp, gençleri geliştiren, gençlerin yapısını önemseyen bir lige doğru kayar. Sanırım bunu ancak 2028'den sonra öğrenebileceğiz.”
Amerikan rüyasını kovalaması beklenen daha büyük isimler
Oyunculuk günlerinde Charleston Battery ile ABD'de zaman geçiren eski Chelsea ve Manchester City savunmacısı Terry Phelan, Messi ayrıldıktan sonra Amerikan futbolunun büyümeye devam edeceğine inanıyor.
Kısa süre önce GOAL'a MLS balonunun patlayıp patlamayacağı konusunda şunları söyledi: "Patlayacağını sanmıyorum. Orada [Didier] Drogba vardı, Henry vardı, Beckham vardı. Hiçbir zaman patlamadı. Bence MLS sağlıklı. Rakamlara bakın, seyirci sayılarına bakın, sağlıklı. Dünya Kupası geliyor. Bence sağlıklı bir durumda.
"Her zaman bir veya iki yıldız olacaktır. Kariyerinin sonuna gelen [Robert] Lewandowski gibi oyuncular olabilir. Kariyerlerinin sonuna gelen ve oraya gidebilecek oyuncular hala var - [Luis] Suarez gibi kariyerinin sonunda oraya giden oyuncular. Her zaman böyle birini bulursunuz, o da taraftar kitlesini canlandırır ve heyecanlandırır."
Inter Miami, 'Galacticos' transfer politikasına devam edecek
Bu, Inter Miami'nin izlemeyi planladığı bir transfer politikasıdır ve Herons,Messi benzeri 'Galacticos' oyuncularını kadrolarına katmak istediklerini açıkça belirtmektedir. Beckham şöyle demiştir: "Her zaman ileriye bakmalıyız. Ayrıca 'Tamam, şimdi nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Kimi kadroya katacağız?' gibi konuları da konuşmalıyız. Bence bu ligin gerçekten yıldızlara ihtiyacı var."
Yönetici sahibi Jorge Mas ise şunları ekledi: "David ile ilk görüşmemizde, sadece başka bir Major League Soccer kulübü olmak istemediğimiz konusunda aynı görüşü paylaştık. İkimiz için de daha önemli olan, bunun küresel bir takım olması.
“Galacticos'umuzu kuruyoruz. Her zaman küresel ilgiyi çekecek oyunculara sahip olmak istiyoruz. Bu fırsatı değerlendirebilirsek, başarılı olacağımızı ve insanların her zaman buna bakıp 'Inter Miami'deki adamlar Major League Soccer'ı dünyanın en iyi liglerinden biri haline getirdi' diyeceklerini düşünmek istiyorum. Ancak bunu başarabilmek için kazanmak gerekiyor.”
Bu, Rossi'nin hedefi söz konusu olduğunda sorunun bir parçasıdır: modern sporda anında sonuç alınması talebi. Çok az kulüp, kendi yetiştirdiği yıldızları yetiştirmek için yeterli zamana sahiptir, ancak umut, yerli yeteneklerin yabancı transferleri domine edeceği bir günün geleceğidir.
