MLS, Arjantinli GOAT emekli olduğunda Lionel Messi'nin oyun kitabını terk etmesi için çağrıda bulundu - New York Cosmos başkanı gençlerin gelişimine yönelik bir çağrıda bulundu

Herons, takımın sembolü olan kaptanını 2028 yılına kadar sözleşmeyle bağladı. O tarihte Messi 41 yaşında olacak ve emekliye ayrılmaya hazır olacak. O gün geldiğinde ne olacağı konusunda kaçınılmaz sorular soruluyor.

Bu soru, şu anda New York Cosmos'un başkan yardımcısı ve futbol bölümünün başkanı olan Rossi'ye yöneltildiğinde, eski MLS yıldızı - BetVictor Online Casino ile birlikte konuşarak - GOAL'a şunları söyledi: "Bu, tepeden aşağıya doğru bir yapı kurmaya çalıştığınızda ortaya çıkan bir sorun, değil mi? Messi'lere, Beckham'lara, Ibrahimovic'e, [Cristiano] Ronaldo'ya güvenmek zorundasınız - Ronaldo buraya gelmeye karar verirse, ona güvenmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle, bir şeyi bu şekilde kurmak asla doğru bir yol değildir.

“Messi sonrası ne olacağını göreceğiz. Umarım işler Messi veya Ronaldo figürlerinden uzaklaşıp, gençleri geliştiren, gençlerin yapısını önemseyen bir lige doğru kayar. Sanırım bunu ancak 2028'den sonra öğrenebileceğiz.”