Goal.com
CanlıBiletler
Son Heung MinGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

MLS All-Star puanları, Liga MX All-Stars'a karşı: Son Heung-min üzerine düşeni yaptı, Evander golünü attı ama sarsak savunma 4-3'lük galibiyette ev sahibine pahalıya mal oluyordu

Player ratings
FEATURES
MLS All-Stars - Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies

Son Heung-Min iki gol attı ve MLS All-Stars, savunmadaki bazı aksamalara rağmen Liga MX All-Stars'ı kaotik, gidip gelen bir mücadelede 4-3 mağlup etti. LAFC'nin oyuncusu, sahada kaldığı 35 dakikada oyuna damga vurdu ancak Dean Smith'in ekibi rotasyona gittikçe zorlandı ve maç ilerledikçe performansını yükselten Liga MX ekibini geçebilmek için savunmada son anlarda kritik hamlelere ihtiyaç duydu.

Liga MX, maçın başında kontrolü eline aldı ve açılış golünü bulmayı hak etti. Ancak bu ucuz bir goldü; Tigres'ten Juan Brunetta'nın serbest vuruşunda top, Luis Gabriel Rey'i fazlasıyla kolay buldu ve o da çaresiz kalan Matt Freese'i kafa vuruşuyla mağlup etti. Yine de MLS kısa süre sonra kendine geldi. Chicago'dan Philip Zinckernagel kaleyi sık sık yokladı. Carles Gil de etkili anlar yaşadı.

Son, takımını yeniden oyunun içine soktu. 20. dakikada klasik bir içeri kat edip yaptığı vuruşla eşitlik golünü attı. LAFC yıldızı üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Gil'in havadan çevirdiği topu alt köşeye gönderdi. Zinckernagel ise devre bitmeden kısa süre önce düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi; MLS aslında bu noktadan sonra maçı rahatlatmalıydı.

Ancak işler o kadar da basit olmadı. Tecrübeli forvet Salomon Rondon'un oyuna girişi, ikinci yarıda Liga MX'e daha belirgin bir hücum odağı kazandırdı. Ve oyunun kontrolünü ele geçirdiler. Venezuelalı oyuncu 55. dakikada skoru 3-2 yaptı. Hatta birkaç gol daha bulmaları gerekirdi. Endişe verici çözülmelerin ardından gelen kahramanca geç savunma, MLS'in ayakta kalmasını sağladı. Evander'ın 60. dakikadaki kritik dördüncü golü, MLS'e ihtiyaç duyduğu nefes alanını verdi. Jose Paradela'nın ikinci yarı uzatma dakikalarındaki geç gelen üçüncü golü ise, MLS All-Stars direnip sonuca giderken teselliden öteye geçmedi.

Bu maçta sertlik vardı, bol gol vardı ve bir All-Star maçının Major League Soccer'da neden kesinlikle bir yeri olduğunu göstermeye yetecek kadar yıldız gücü vardı. Ve bundan daha iyi bir övgü olamaz.

GOAL, Bank of America Stadium'daki MLS All-Stars'ı puanlıyor...

  • Tim ReamGetty

    Kaleci ve savunma

    Matt Freese (6/10):

    Liga MX'in açılış golünde çok kolay geçildi. Bunun dışında aslında yapacak pek işi olmadı.

    Anthony Markanich (6/10):

    İyi bir performans sergiledi. İleri çıkışlarda değerli katkılar verdi.

    Tim Ream (7/10):

    Arkada son derece sakindi. Birkaç güzel pas attı. Yenen golde ona suç bulunamaz.

    Lucas Herrington (7/10):

    Ream ile birlikte hoş bir tecrübe-gençlik ikilisinin parçasıydı. Liga MX'in açılış golünde adamını daha etkili savunabilirdi.

    Steven Moreira (6/10):

    Düzenli ve sakindi, topun dolaşımını sağladı.

    • Reklam
  • Hany MukhtarGetty

    Orta saha

    Yannick Bright (6/10):

    Hücuma fazlasıyla odaklanan bir orta sahanın arkasını toparlamak zorunda kalınca neredeyse imkânsız bir görev üstlendi. Birkaç temiz müdahale yaptı.

    Carles Gil (8/10):

    Hareketli bir 30 dakika geçirdi. Kaleye birkaç şut gönderdi ve Son'un ikinci golünün asistini yaptı. Revolution için kaliteliydi, burada da aynı şekildeydi.

    Hany Mukhtar (6/10):

    Açıkçası, gerekli savunma görevinin bir kısmıyla biraz fazla meşguldü. Hücumda birkaç güzel anı oldu.

  • Son Heung MinGetty

    Hücum

    Son Heung-Min (8/10):

    İlk başta biraz dağınıktı, ancak attığı iki golü de son derece iyi değerlendirdi. 35 dakikadan fazla süre almaması üzücüydü.

    Julian Hall (7/10):

    Bağlantı oyununa değerli katkı verdi ve gol ya da asistle sahadan ayrılamadığı için şanssızdı.

    Philip Zinckernagel (7/10):

    Alışık olmadığı bir rolde kullanılmasına rağmen iyi iş çıkardı. Golünü de iyi attı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Anders Dreyer Getty

    Yedekler ve teknik direktör

    Sam Surridge (7/10):

    Yaklaşık 40 dakika boyunca durmak bilmedi. Boş alanlara koşular yaptı ve oyunu birbirine bağladı, ancak hiçbir şey onun adına tam anlamıyla sonuç vermedi. Yine de bir asist yaptı.

    Andy Najar (7/10):

    Bekte çalışkan bir performans sergiledi. Saha içinde inanılmaz efor sarf etti. MLS, o sahadayken daha iyiydi.

    Guilherme (6/10):

    Hücumda biraz dağınıktı. Bir ya da iki kez yanlış tercih yaptı.

    Ashley Westwood (7/10):

    Sahanın ortasında derli topluydu ve Liga MX biraz daha fazla hücum tehdidi sunduğunda dengeyi korudu.

    Pep Biel (6/10):

    İdare eder bir performans ortaya koydu.

    Brian Schwake (7/10):

    Birkaç şık kurtarış yaptı. Rondon'ın golünde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

    Max Arfsten (7/10):

    Zaman zaman biraz kararsızdı, ancak galibiyeti getiren kritik gol çizgisi müdahalesini yaptı.

    Evander (8/10):

    Topla çok fazla buluşmadı ama muhteşem bir gol attı. Tam anlamıyla klas.

    Daniel Munie (6/10):

    Devre arasında oyuna girdikten sonra güçlü bir performans sergiledi.

    Anders Dreyer (5/10):

    MLS'in ihtiyaç duyduğu kadar bitirici değildi.

    Zavier Gozo (7/10):

    İleriye doğru etkileyici koşular yaptı.

    Thomas Muller (5/10):

    En etkili maçlarından biri değildi. 20 dakika sahada kaldı ve bunun dışında çok fazla bir şey yapmadı.

    Andres Cubas (5/10):

    Fazlasıyla derinde savunma yaptı ve MLS maçın son bölümünde dayanmak zorunda kalırken alan kontrolünü kaybetti.

    Maxime Crepeau (8/10):

    Son bölümde kahraman oldu. Galibiyeti korumak için kurtarış üstüne kurtarış yaptı.

    Dean Smith (8/10):

    Ne denebilir ki? Herkese süre verdi, ilginç kombinasyonlar denedi, sahadan galibiyetle ayrıldı. Görev tamamlandı.