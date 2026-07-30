Liga MX, maçın başında kontrolü eline aldı ve açılış golünü bulmayı hak etti. Ancak bu ucuz bir goldü; Tigres'ten Juan Brunetta'nın serbest vuruşunda top, Luis Gabriel Rey'i fazlasıyla kolay buldu ve o da çaresiz kalan Matt Freese'i kafa vuruşuyla mağlup etti. Yine de MLS kısa süre sonra kendine geldi. Chicago'dan Philip Zinckernagel kaleyi sık sık yokladı. Carles Gil de etkili anlar yaşadı.

Son, takımını yeniden oyunun içine soktu. 20. dakikada klasik bir içeri kat edip yaptığı vuruşla eşitlik golünü attı. LAFC yıldızı üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve Gil'in havadan çevirdiği topu alt köşeye gönderdi. Zinckernagel ise devre bitmeden kısa süre önce düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi; MLS aslında bu noktadan sonra maçı rahatlatmalıydı.

Ancak işler o kadar da basit olmadı. Tecrübeli forvet Salomon Rondon'un oyuna girişi, ikinci yarıda Liga MX'e daha belirgin bir hücum odağı kazandırdı. Ve oyunun kontrolünü ele geçirdiler. Venezuelalı oyuncu 55. dakikada skoru 3-2 yaptı. Hatta birkaç gol daha bulmaları gerekirdi. Endişe verici çözülmelerin ardından gelen kahramanca geç savunma, MLS'in ayakta kalmasını sağladı. Evander'ın 60. dakikadaki kritik dördüncü golü, MLS'e ihtiyaç duyduğu nefes alanını verdi. Jose Paradela'nın ikinci yarı uzatma dakikalarındaki geç gelen üçüncü golü ise, MLS All-Stars direnip sonuca giderken teselliden öteye geçmedi.

Bu maçta sertlik vardı, bol gol vardı ve bir All-Star maçının Major League Soccer'da neden kesinlikle bir yeri olduğunu göstermeye yetecek kadar yıldız gücü vardı. Ve bundan daha iyi bir övgü olamaz.

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