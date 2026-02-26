Getty Images Sport
MLS, 2026 sezonunu 9,7 milyon canlı izleyici rekoruyla açtı
Sezon başlangıcında rekor bir ivme
İzleyici rakamları Apple TV dağıtımını, ABD ve Kanada yayın ortaklarını ve diğer uluslararası yayıncıları da içermekte olup, lig içeriğine sezonun başlarında güçlü bir talep olduğunu göstermektedir.
Dijital etkileşim de benzer bir artış eğilimi gösterdi. MLS ve kulüplerin sosyal medya kanalları bir önceki yıla göre %22 artış kaydederken, ligin TikTok Live maç öncesi programı 113.000 izlenme sayısına ulaşarak platformlar arasında artan taraftar etkileşimini yansıtıyor.
Şimdiye kadarki en yüksek açılış hafta sonu seyirci sayısı
Stadyumlarda, Açılış Hafta Sonu 387.271 taraftar çekerek birçok rekor kırdı. Bu, Açılış Hafta Sonu'nun en yüksek seyirci sayısı ve lig tarihindeki en yüksek tek maç hafta sonu toplam seyirci sayısı oldu. Los Angeles Memorial Coliseum'da Inter Miami CF ile LAFC arasında oynanan önemli maç 75.673 seyirciyi çekti ve MLS'nin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek ikinci seyirci sayısı oldu.
2. Hafta için her şey hazır
Bu ivme, maçlarla dolu bir programın yer aldığı 2. haftada da devam ediyor. Öne çıkan maçlar arasında, Real Salt Lake'in Walmart Saturday Showdown'da Seattle Sounders FC'yi ağırlaması ve ardından Inter Miami CF'nin Continental Tire tarafından sunulan Sunday Night Soccer'da Orlando City SC'yi ziyaret etmesi yer alıyor. Her iki maç da Apple TV'de yayınlanacak.
1. hafta sonuçları ve katılım durumu
St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22.423
FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FCTQL Stadyumu — 25.513
D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18.003
Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadyumu — 24.453
Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt LakeBC Place — 23.546
Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadyumu — 20.738
FC Dallas 3-2 Toronto FC Toyota Stadyumu — 11.004
Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadyumu — 20.254
Nashville SC 4-1 New England Revolution GEODIS Park — 25.044
Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75.673
Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22.210
San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadyumu — 25.412
San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16.367
LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25.025
Seattle Sounders FC 2-0 Colorado RapidsLumen Field — 31.606
