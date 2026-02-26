İzleyici rakamları Apple TV dağıtımını, ABD ve Kanada yayın ortaklarını ve diğer uluslararası yayıncıları da içermekte olup, lig içeriğine sezonun başlarında güçlü bir talep olduğunu göstermektedir.

Dijital etkileşim de benzer bir artış eğilimi gösterdi. MLS ve kulüplerin sosyal medya kanalları bir önceki yıla göre %22 artış kaydederken, ligin TikTok Live maç öncesi programı 113.000 izlenme sayısına ulaşarak platformlar arasında artan taraftar etkileşimini yansıtıyor.