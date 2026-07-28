Son ile Muller birbirlerine karşı defalarca oynadı. Tim Ream ve Ashley Westwood da özellikle Son'a, Premier League'deki mücadelelerinden dolayı fazlasıyla aşina. Kadronun genelinde, uzun yıllardır birbirine rakip olanlar da var, ilk kez takım arkadaşı olanlar da. Bu da bu haftayı eğlenceli kılan unsurlardan biri.

Son, "Örneğin Thomas'ın kariyeri inanılmazdı" dedi. "Bence herkes onunla oynamayı hayal ederdi. Ben de öyle biriyim. Thomas'la birlikteyken kendimi bir çocuk gibi hissediyorum ve onunla birlikte oynamak bir rüya gibi olacak. Bu sadece bir gün yaşanıyor, bu yüzden bu anın tadını çıkarmalıyım. Sadece Thomas'la değil, buradaki her bir oyuncuyla da, çünkü burada olmayı hak ediyorlar.

"Bazen o çocuklara, o tür oyunculara karşı oynamak garip bir his veriyor ve gelecek hafta sonu Thomas'a karşı oynayacağım, ama çarşamba günü onunla birlikte oynuyorum. Aynı takımdayız, yani biraz garip, ama ben bu anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bu büyük bir onur."

Bu maçı bazı oyuncular için daha da özel kılan şey ne mi? Daha önceki mücadeleleri. Daha geçen hafta sonunda Columbus Crew'nun ezeli rakibi FC Cincinnati'yi 2-1 yendiği maç, tünelde çıkan arbede ile sona erdi. Günler sonra Crew'nun düzenli oyuncuları Steven Moreira ve Max Arfsten, Cincinnati yıldızı Evander ile takım arkadaşı oldu.

Moreira, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Cincinnati ve Evander'a karşı oynamıştık" dedi. "Şu anda ise birlikteyiz, tezahürat yapıyoruz, anlar paylaşıyoruz. Maçta çok iyi olmayan bazı şeyler oldu ama ben onu seviyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Maç oynadığınızda herkesi görmek güzel. Bazen sadece sinirli oluyorsunuz ya da kavga ediyorsunuz, ama burada sadece anın tadını çıkarıyoruz."

Bir son ayrıntı daha mı? Charlotte FC teknik direktörü Dean Smith, takımının bu hafta sonu Chicago Fire ile oynayacağı maç öncesinde MLS All-Stars'ın başında olacak. Charlotte kaptanı Ashley Westwood, şakayla karışık bir şekilde hocasının Fire yıldızı Philip Zinckernagel'i 90 dakikanın tamamında oynatıp hafta sonundaki maç için yormasını, ev sahibi takımın yıldızlarına ise sadece kısa bir süre vermesini umduğunu söyledi.

Oynanan süreler ve ilişkiler ne olursa olsun, perşembeden itibaren her şey normale dönecek. Bu nedenle şu an önemli olan, farklı takım arkadaşları ve farklı dostlarla geçirilen kısa bir anın tadını çıkarmak.

Tim Ream, "Ligin dört bir yanından oyuncuları bir araya getirebildiğinizde her zaman güzel oluyor" dedi, "ve birbirinize tekme atmadığınız bir grubun parçası olmak da."