Goal.com
CanlıBiletler
Son Heung-Min, MLS All-StarGetty
Ryan Tolmich

Çeviri:

MLS 2026 All-Star not defteri: Son Heung-min ortama enerji kattı, Thomas Muller espriler yaptı; ligin yıldızları Liga MX ile karşı karşıya gelmek için kulüp rekabetlerini bir kenara bıraktı

Analysis
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars - Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies
H. Son
T. Ream
A. Westwood
T. Mueller

GOAL, All-Star Maçı öncesinde öne çıkan ana başlıkları ve çıkarılacak dersleri mercek altına alıyor.

CHARLOTTE -- Her MLS All-Star maçı benzersiz bir deneyimdir. Bu da farklı değil. Dünya Kupası'nın sona ermesinden ve MLS'in yeniden başlamasından sadece birkaç gün sonra oynanıyor; bu da yaz ortasındaki bu organizasyonu her zamankinden daha da kaotik hale getiriyor.

Bununla birlikte, bir All-Star maçının tüm özelliklerini hâlâ taşıyor. Bu organizasyonun ne kadar anlamlı olduğuna dair alışılagelmiş sorular var. Seyahat ve zamanlamayla ilgili eleştiriler de mevcut. Özellikle Amerikan futbolunun en büyük yıldızları arasındaki sosyal saatleri biraz daha andıran "antrenman" seanslarında, her zamanki neşeli anlar da yaşanıyor.

Peki Son Heung-min ve Thomas Muller gibi yıldızlar, çarşamba günü Liga MX'teki rakipleriyle oynanacak maç öncesinde neler konuşuyor? İşte maç öncesi antrenmandan öne çıkan hikâyeler, konuşulan başlıklar ve daha hafif anlar...

  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Havayı getiriyor

    İlk antrenmanın başlarında Son, ortamı biraz yumuşatacak birine ihtiyaç olduğunu fark etti. Bir All-Star maçıyla birlikte gelen o tipik çekingenlik vardı ve ısınma da birbirine yabancı yüzlerle doluydu. Bunun üzerine Son etrafına bakındı ve durumu hafife almak için sahte bir hayal kırıklığı sergileyip, "Bu çılgınlık!" diye bağırdı.

    "Biraz gerekliydi," dedi. "Birkaç şaka yaparak atmosferi yükseltmeyi denemek istedim. Ortada bir gerginlik yoktu ama bence herkesin birbirini biraz tanıması için zamana ihtiyacı vardı. Sanırım bazı adamların devreye girmesi gerekiyordu."

    Devreye giren diğer tecrübeli isim mi? Muller'di ve hayatının en keyifli dönemlerinden birini yaşıyor gibiydi. Bir oyuncu medyayla konuşurken Muller arkadan sinsice yaklaşıp fonu salladı. Eğlenmeye istekli yeni takım arkadaşlarının hepsiyle şakalaşırken görüldü. Muhabirlerle de eğlendi; medyaya, hem All-Star maçını hem de beceri yarışmasını son derece ciddiye aldığını söyledi.

    "Neden gülüyorsunuz?" dedi gülümseyerek. "Bugün bir antrenmanımız var. Bugün yerlerimiz için mücadele ediyoruz, o yüzden iş ciddiye bindi."

    Şöyle ekledi: "Dün beceri yarışması için bir prova yaptık. Hayatımda ilk kez bir beyzbol stadyumundaydım. Bu da güzel bir deneyimdi. Bence beceri yarışması bu akşam eğlenceli olabilir ve bence yarın normal bir futbol maçı olacak, buna da oldukça alışığım."

    • Reklam
  • imago-sport-1080437384.jpgIcon Sportswire

    Tanıdık yüzler, yabancı takım arkadaşları

    Son ile Muller birbirlerine karşı defalarca oynadı. Tim Ream ve Ashley Westwood da özellikle Son'a, Premier League'deki mücadelelerinden dolayı fazlasıyla aşina. Kadronun genelinde, uzun yıllardır birbirine rakip olanlar da var, ilk kez takım arkadaşı olanlar da. Bu da bu haftayı eğlenceli kılan unsurlardan biri.

    Son, "Örneğin Thomas'ın kariyeri inanılmazdı" dedi. "Bence herkes onunla oynamayı hayal ederdi. Ben de öyle biriyim. Thomas'la birlikteyken kendimi bir çocuk gibi hissediyorum ve onunla birlikte oynamak bir rüya gibi olacak. Bu sadece bir gün yaşanıyor, bu yüzden bu anın tadını çıkarmalıyım. Sadece Thomas'la değil, buradaki her bir oyuncuyla da, çünkü burada olmayı hak ediyorlar.

    "Bazen o çocuklara, o tür oyunculara karşı oynamak garip bir his veriyor ve gelecek hafta sonu Thomas'a karşı oynayacağım, ama çarşamba günü onunla birlikte oynuyorum. Aynı takımdayız, yani biraz garip, ama ben bu anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bu büyük bir onur."

    Bu maçı bazı oyuncular için daha da özel kılan şey ne mi? Daha önceki mücadeleleri. Daha geçen hafta sonunda Columbus Crew'nun ezeli rakibi FC Cincinnati'yi 2-1 yendiği maç, tünelde çıkan arbede ile sona erdi. Günler sonra Crew'nun düzenli oyuncuları Steven Moreira ve Max Arfsten, Cincinnati yıldızı Evander ile takım arkadaşı oldu.

    Moreira, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Cincinnati ve Evander'a karşı oynamıştık" dedi. "Şu anda ise birlikteyiz, tezahürat yapıyoruz, anlar paylaşıyoruz. Maçta çok iyi olmayan bazı şeyler oldu ama ben onu seviyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Maç oynadığınızda herkesi görmek güzel. Bazen sadece sinirli oluyorsunuz ya da kavga ediyorsunuz, ama burada sadece anın tadını çıkarıyoruz."

    Bir son ayrıntı daha mı? Charlotte FC teknik direktörü Dean Smith, takımının bu hafta sonu Chicago Fire ile oynayacağı maç öncesinde MLS All-Stars'ın başında olacak. Charlotte kaptanı Ashley Westwood, şakayla karışık bir şekilde hocasının Fire yıldızı Philip Zinckernagel'i 90 dakikanın tamamında oynatıp hafta sonundaki maç için yormasını, ev sahibi takımın yıldızlarına ise sadece kısa bir süre vermesini umduğunu söyledi.

    Oynanan süreler ve ilişkiler ne olursa olsun, perşembeden itibaren her şey normale dönecek. Bu nedenle şu an önemli olan, farklı takım arkadaşları ve farklı dostlarla geçirilen kısa bir anın tadını çıkarmak.

    Tim Ream, "Ligin dört bir yanından oyuncuları bir araya getirebildiğinizde her zaman güzel oluyor" dedi, "ve birbirinize tekme atmadığınız bir grubun parçası olmak da."

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Golf sohbeti

    MLS All-Star kadrosunda golf tutkunlarının sayısı hiç de az değil ve golf sevgisi, Ashley Westwood'a yeni takım arkadaşlarından bazılarıyla konuşacak bolca konu verdi. Özellikle de Westwood, Muller'de kendisi gibi golf oynayan birini buldu.

    "Golf hakkında konuşmak her zaman mantıklıdır," dedi Muller. "Bence bu genel olarak insanlar için de geçerli."

    "Dün çim hakkında konuşuyorduk," diye ekledi Westwood. "Buradaki Bermuda çimi farklı. Biz de bunu konuşuyorduk."

    İkili arasında oynanacak varsayımsal bir turda kimin daha iyi bir performans göstereceğine gelince, Westwood taraf seçmeye pek yanaşmadı.

    "İyi bir maç olurdu," dedi Charlotte FC orta saha oyuncusu. "Sanırım handikapı dört, bu yüzden yakın geçecek bir maç olurdu."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Ream'ın All-Star dönüşü

    Ream için tam anlamıyla baş döndürücü bir dönem oldu. Eşiyle şakalaşırken, bu haftanın bir şekilde Dünya Kupası'ndan bile daha yoğun hâle geldiğini söylüyordu. All-Star ev sahibinin en tanınan yüzü olan Ream, son birkaç yılın büyük bölümünde ABD Erkek Milli Takımı için benzer bir rol üstlendikten sonra bu maçın resmî olmayan elçisi konumunda.

    "Şu sıralar en sevdiğim söz, yorgun olana dinlenmek yok ve ben o yorgun kişiyim" dedi. "Bu sorun değil. Bu sadece, çok farklı ve eşsiz fırsatları yaşayıp deneyimleyebildiğim anlamına geliyor. Ben de her şeye biraz böyle bakıyorum."

    Bu, Ream'in ilk All-Star maçı değil, ancak uzun bir aradan sonraki ilki. Daha önce 2011'de bu maçta forma giymiş, o yıl Manchester United'a karşı oynanan karşılaşmada 76 dakika sahada kalmıştı. O gün David Beckham ve Thierry Henry gibi, kariyerlerinin son dönemindeki iki ikonla birlikte sahaya çıktı. Bu, kariyerinin o dönemindeki en güzel anlardan biriydi.

    "İlk All-Star takımındaki isimler, benim büyürken izlediğim ve sonra birlikte oynama şansı bulduğum oyunculardı" dedi. "Şimdi burada olmak, Sonny ve Thomas ve Westy ile birlikte olmak... Hepimiz bununla ilgili şakalaşıyorduk. Hepimiz otobüsün en önünde oturuyoruz ve buradaki en yaşlı oyuncular biziz! Bunu onlarla paylaşmak gerçekten çok özel ama uzun zamandır karşılıklı oynadığınız oyuncularla da bunu paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Evet, gerçekten çok güzel."

    En çok neyi sabırsızlıkla beklediğine gelince, bu maçın kendisi değil; daha çok Skills Challenge. Bunun en büyük nedeni de bu etkinliği kiminle birlikte yaşayacak olması.

    "Bence çocuklarım için eğlenceli olacak çünkü sahada olabilecekler" dedi Ream. "Diğer çocuklarla ve burada bulunan tüm oyuncularla kaynaşabilecekler. Bence benim için asıl çıkarım, ilkinde ne kadar genç ve tecrübesiz olduğum ve bunda artık ne kadar genç ve tecrübesiz olmadığım. Yine de harika bir deneyim."

Club Friendlies
MLS All-Stars crest
MLS All-Stars
MLA
Liga MX All-Stars crest
Liga MX All-Stars
LAS